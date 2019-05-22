ماذا تعرف عن عشبة رجل الأسد

عشبة رجل الأسد (الإنترنت)

تدخل عشبة رجل الأسد في العديد من الوصفات الطبيعية التي تعالج اضطرابات المعدة، كما أن لها فوائد عديدة لصحة الكبد والعضلات.

وتعتبر العشبة المعروفة أيضًا باسم عباءة السيدة أو حاملة الندى من الأعشاب المعمرة التي تنتمي إلى الفصيلة الوردية، تمتلك أوراقًا خضراء مسننة الشكل وأزهارًا صغيرة صفراء اللون، حسب «ويب طب».

وتحتوي عشبة رجل الأسد على حمض الساليسيليك والعديد من الزيوت الطيارة، مما يجعلها عشبة ملائمة للعديد من الاستخدامات الطبية وخاصة في علاج مشاكل الجهاز الهضمي والالتهابات وتشنج العضلات.

وهناك العديد من الفوائد المرتبطة بعشبة رجل الأسد ومنها أنها تساعد على الهضم وتقلل من آلام الحيض وتدعم صحة الفم وتعالج مشاكل الجلد وتمنع نزلات البرد والانفلونزا وتعالج الأرق.

ويمكنك استخدامها كمشروب باتباع الخطوات التالية:

إضافة ملعقة كبيرة من عشبة رجل الأسد إلى كوب من الماء المغلي.

ترك العشبة منقوعة بالماء المغلي مدة عشر دقائق ثم تصفيتها وشربها.