تأثير مدمر للتدخين والكحول على الدماغ

يسرع الذين يجمعون بين التدخين والكحول في تدمير أدمغتهم، مقارنة بالذين يدخنون أو يتناولون المشروبات الكحولية فقط، مع الأخذ في الاعتبار أضرار كل منهما.

وقيم الأخصائيون في مشروع «ACS Chemical Neuroscience» التأثير المشترك للتدخين والكحول معًا في الجهاز العصبي المركزي. وأجروا تجارب على الجرذان المخبرية التي عرضوها إلى دخان التبغ أو الكحول أو الاثنين، حسب «ميديك فوروم».

وأظهرت نتائج هذه التجارب أن تناول الكحول والتدخين معًا، يساعدان على تكون كمية أكبر من أشكال الأكسجين النشط في منطقة الحصين. أما الجرذان التي تعرضت فقط للكحول أو دخان التبغ، فكانت كمية الأكسجين النشط المؤكسد لخلايا الدماغ أقل، وفق «روسيا اليوم».

ووفقًا للمختصين، فإن هذا يؤكد أن الجمع بين التدخين والكحول يدمر خلايا الحصين المسؤولة عن الذاكرة والعواطف وتحديد الاتجاه في الفراغ.

كما اكتشف الباحثون أنه عند الجمع بين التدخين والكحول، ازدادت علامات الالتهاب في جميع مناطق الدماغ التي فحصوها، مقارنة بتأثير التدخين أو الكحول فقط.

إضافة إلى هذا، لوحظ انخفاض عامل التغذية العصبية لدى الجرذان التي خضعت لتأثير الكحول والنيكوتين على الفور، والذي يرتبط مع تدهور في وظائف الدماغ.