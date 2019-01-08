لغز وفيات الأطفال في مستشفى إيطالي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 08 يناير 2019, 10:49 صباحا
وحدة عناية فائقة مخصصة للأطفال حديثي الولادة في مستشفى بمدينة بوردو الفرنسية في 12 أبريل 2017 (أ ف ب)

تحقق السلطات الإيطالية في وفاة أربعة أطفال حديثي الولادة، خلال الأيام العشرة الأخيرة في أحد المستشفيات.

وأعلنت وزيرة الصحة، جوليا غريلو، فتح التحقيق إثر الحالات المتكررة في منطقة بريشيا (شمال إيطاليا)، حسب «فرانس برس».

وقالت غريلو في بيان «من الضروري كشف الحقيقة لتحديد أي رابط محتمل بين الحالات المختلفة. لهذا السبب أرسلت مفتشين من الوزارة للتحقيق حتى النهاية».

وقد علمت السلطات بهذه الحالات بعد نشر رسالة مفتوحة في صحيفة محلية من أم تطلب «الحقيقة» إثر وفاة طفلها في 5 يناير.

أما ابنها المولود ولادة مبكرة مطلع الشهر الماضي بعد 30 أسبوعًا فقط من الحمل، فقد سجل بعض النمو قبل أن يشخص الأطباء مضاعفات لديه نهاية ديسمبر.

وتفاقم الوضع سوءًا بسرعة إلى أن توفي الطفل في 5 يناير. وفي الوحدة الطبية عينها، توفي مولودان جديدان آخران في 30 ديسمبر وفتح المستشفى والنيابة العامة أيضًا تحقيقات لفهم أسباب هذه الوفيات، فيما من المقرر إجراء تشريح الثلاثاء لجثة الطفل المتوفى في 5 يناير إثر إصابته بمضاعفات.

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