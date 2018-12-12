دواء روسي لعلاج انفصام الشخصية

نشرت وسائل إعلام روسية تقريرًا عن ابتكار دواء محلي يفيد في علاج الأمراض النفسية بما فيها انفصام الشخصية والهوس.

وابتكر الدواء علماء معهد فالدمان للعلوم الصيدلانية التابع لجامعة الأكاديمي بافلوف الطبية في بطرسبورغ، حسب « ميديك فوروم».

ويقول إيليا سوخانوف، أحد المساهمين في ابتكار الدواء الجديد، إن العلماء ابتكروا مادة تؤثر في الاتصالات العصبية، وفق «روسيا اليوم».

وأوضح أنه «عند حقن الفئران المخبرية بهذا الدواء، نشطت مستقبلات TAAR1 في الجهاز العصبي المركزي. أي أثرت في نقل الإشارات بين الخلايا العصبية في الدماغ».

ويؤكد العلماء على أن الصيغة الصيدلانية للدواء تسمح بإنتاج أقراص لعلاج الاضطرابات النفسية، وتعد طريقة جديدة لعلاج مرض انفصام الشخصية. كما أن نتائج اختبار الدواء على الفئران، تسمح بالقول إن هذا الدواء سيكون فعالًا في علاج الأمراض النفسية بما فيها الهوس.

ويصيب مرض انفصام الشخصية أكثر من 21 مليون شخص حول العالم، ويتميز باضطراب التفكير والإدراك والعواطف واللغة والسلوك وغيرها.