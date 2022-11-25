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ألمانيا تعد إصلاحا لتسهيل الحصول على الجنسية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 25 نوفمبر 2022, 07:55 مساء
ألمانيا تعد إصلاحا لتسهيل الحصول على الجنسية
معلمة ألمانية تعطي درسًا في اللغة الألمانية للاجئات الأوكرانيات في برلين، 21 أكتوبر 2022. (أ ف ب)
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تعد الحكومة الألمانية إصلاحًا قانونيًا لتبسيط إجراءات الحصول على الجنسية الألمانية، حسبما أعلن، الجمعة، الناطق باسم وزارة الداخلية. 

وقال الناطق إن الحصول على الجنسية يجب أن يكون ممكنًا بعد العيش خمس سنوات في ألمانيا، وذلك مقارنة بثماني سنوات حاليًا، وفي حال كان الأجنبي مندمجًا بشكل جيد، وفق أدائه في المدرسة أو في العمل، يمكن عندها تقليل الفترة إلى ثلاث سنوات. وأضاف المتحدث أنه سيتوجب تسهيل تجنيس آباء جيل العمّال المهاجرين الذين وصلوا إلى ألمانيا في السبعينيات، لأنه «لم يجرِ تشجيع اندماجهم على مدى سنوات عديدة»، وفق وكالة فرانس برس.

من جهة أخرى، سيتم توسيع احتمالات الحصول على الجنسية الألمانية بالإضافة إلى جنسية أخرى لتشمل المزيد من البلدان، وحاليًا، لا يتقدم العديد من الأجانب بطلب للحصول على الجنسية الألمانية لأنهم مجبرون على التخلي عن جنسيتهم الأصلية، ستقدم وزارة الداخلية مشروعها قريبًا إلى الوزارات الأخرى، حسبما أشار المتحدث. وبمجرد تسوية جميع التفاصيل، ستجري الموافقة على المشروع في مجلس الوزراء.

تحديث قانون الجنسية الألماني
منذ تشكيلها في نهاية نوفمبر 2021، أعلنت حكومة الديمقراطي الاشتراكي أولاف شولتس، الذي يدير البلاد مع حزبي الخضر والليبراليين، عزمها على تحديث قانون الجنسية الألماني، واقترحت حكومة شولتس في عقد الائتلاف، تقديم الجنسية الألمانية إلى طفلٍ وُلد في ألمانيا من والدين أجنبيين، في حال كان لدى أحدهما تصريح إقامة منذ خمس سنوات على الأقل، ويأتي ذلك فيما يسري الأمر حاليًا على من يملكون تصريح إقامة منذ ثماني سنوات.

وتريد ألمانيا من وراء ذلك جذب العمال الأجانب المهرة الضروريين لاقتصادها في مواجهة نقص اليد العاملة، عبر تقليل العقبات البيروقراطية، ويسعى الاقتصاد الأول في أوروبا إلى التعامل مع تركيبة سكانية تطغى الشيخوخة على جزء كبير منها، بينما يفتقر إلى العمال في مجال الصحة خصوصًا وأيضًا إلى القادرين على قيادة التحولات الرقمية وفي مجال الطاقة، وفي وثيقة قُدمت في سبتمبر الماضي، قدرت الحكومة الألمانية النقص في العمالة الماهرة بنحو 240 ألفاً بحلول العام 2026.

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