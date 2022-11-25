ألمانيا تعد إصلاحا لتسهيل الحصول على الجنسية

القاهرة - بوابة الوسط

تعد الحكومة الألمانية إصلاحًا قانونيًا لتبسيط إجراءات الحصول على الجنسية الألمانية، حسبما أعلن، الجمعة، الناطق باسم وزارة الداخلية.