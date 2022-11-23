اقتصاد منطقة اليورو يتباطأ بوتيرة أقل في نوفمبر

القاهرة - بوابة الوسط

واصل النشاط التجاري في منطقة اليورو تباطؤه في نوفمبر وإن بوتيرة أقل، حسبما أظهرت بيانات مؤشر مدراء المشتريات التي نشرتها مؤسسة «ستاندرد أند بورز غلوبال» الأربعاء.

وارتفع المؤشر الذي يترقبه الخبراء من 47.3 نقطة في أكتوبر إلى 47.8 في نوفمبر، لكنه بقي دون 50 نقطة للشهر الخامس على التوالي. وأي تخط لمستوى 50 نقطة يعد نموا، بحسب «فرانس برس».

وبقي التضخم مرتفعًا في غالبية اقتصادات منطقة العملة الموحدة، لكن «ستاندرد أند بورز» قالت إن ضغوط التكلفة على المؤسسات ترتفع بشكل أبطأ. مضيفة أن ثقة الأعمال ترتفع رغم أنها لا تزال «قاتمة».

تراجع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل ربع سنوي

وحذر خبير الاقتصاد لدى «ستاندرد أند بورز» كريس وليامسون من أن «مزيدا من التراجع في نوفمبر سيزيد مخاطر دخول اقتصاد منطقة اليورو في ركود». وأضاف «حتى الآن، تتوافق بيانات الفصل الرابع مع تراجع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل ربع سنوي يزيد قليلاً عن 0.2 في المئة».

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لكنه أشار إلى أن «قيود الإمدادات تظهر مؤشرات على التراجع مع تحسن أداء الموردين في قلب ألمانيا الصناعي بالمنطقة». ورغم تحسن الإمدادات للشركات، لا تزال ألمانيا الصناعية العملاقة تشهد أسوأ تراجع في منطقة اليورو، حيث بلغ مؤشر مدراء المشتريات 46.4 نقطة.

زيادة مبدئية في التصنيع

أما فرنسا فكان أداؤها أفضل لكنها مع ذلك سجلت انخفاضا في الإنتاج في نوفمبر، في أول تراجع للنشاط التجاري منذ فبراير 2021. وقال كبير الاقتصاديين في كابيتال إيكونوميكس جاك ألين رينولدز، إن زيادة مبدئية في التصنيع تكمن وراء الأرقام التي جاءت أفضل من المتوقع.

أضاف «تشير هذه الدراسات إلى أن التراجع في الناتج المحلي الإجمالي في الفصل الرابع قد يكون أدنى قليلا من الانخفاض بنسبة 0.5 بالمئة على أساس ربع سنوي الذي سجلناه». وتابع «لكنها (الدراسات) لا تزال ضعيفة للغاية وتشير إلى أن مشكلة التضخم في المنطقة لم تنته بعد».