ألمانيا تمدد عمل 3 محطات نووية لمواجهة أزمة الطاقة

القاهرة - بوابة الوسط

قال المستشار الألماني أولاف شولتس إن بلاده ستوجِد «الأسس القانونية اللازمة لتمديد عمل المحطات النووية الثلاث الأخيرة في البلاد حتى أبريل المقبل، بعدما كان مقررًا إغلاق هذه المحطات بحلول نهاية العام الجاري.

وجاء في بيان للمستشار الألماني: «يتم إيجاد الأسس القانونية التي تتيح تمديد تشغيل المحطات النووية (إيزار 2) و(نيكارفيستهايم 2) و(إيمسلاند) إلى ما بعد 31 ديسمبر المقبل حتى 15 أبريل»، وذلك لمواجهة أزمة طاقة متوقعة في الشتاء، حسب وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق وافقت الحكومة الألمانية على تمديد عمل اثنتين من المحطات الثلاث إلى ما بعد موعد وضعها خارج الخدمة في نهاية العام 2022، وفق وكالة «فرانس برس».

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وينظر إلى هذه المحطات كوسيلة احتياط تمكِّن من تقديم إسهام إضافي في شبكة الكهرباء في البلاد إذا دعت الحاجة لذلك.

وفي 5 سبتمبر الماضي، أكد وزير الاقتصاد الألماني الإبقاء على مفاعلين من آخر ثلاثة مفاعلات نووية متبقية في الشبكة الاحتياطية إلى ما بعد نهاية العام الجاري وحتى منتصف أبريل 2023.

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وأوضح هابيك، وهو أيضا نائب المستشار الألماني أولاف شولتس، أن اختبار الضغوط الخاص بفحص أمن الإمداد بالكهرباء انتهى إلى ضرورة تقديم إسهام إضافي في شبكة الكهرباء في جنوب ألمانيا في شتاء 2023/2022 إذا دعت الحاجة.

وشدد الوزير الألماني، الذي ينتمي لحزب الحضر، على عدم تمديد العمل بالمحطات النووية بعد أبريل المقبل و بناء مفعلات جديدة.

وتشهد ألمانيا منذ فترة طويلة نقاشا حول احتمال تمديد عمل المفاعلات النووية الثلاثة المتبقية وذلك بعد تقلص توريدات الغاز الروسي والارتفاع القوي في أسعار الطاقة، حسب شبكة «دويتشه فيلله».