ماكرون يقود حملة لإقناع زعماء أوروبا بتحديد سقف مشترك لأسعار الغاز

القاهرة - بوابة الوسط

تعهد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بإقناع القادة الأوروبيين الآخرين بتحديد سقف مشترك لأسعار الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء، وبالتالي التغلب على بعض «التحفظات الألمانية».

وقال ماكرون خلال اجتماع لرجال أعمال نظمه المصرف العام للاستثمار في باريس، إنه يدعم بشدة مقترح تحديد سقف مشترك لأسعار الغاز. وأضاف: «سنقنع الأوروبيين الآخرين بحلول موعد انعقاد المجلس الأوروبي في 20 و21 أكتوبر الجاري في بروكسل على أبعد تقدير»، وفق وكالة «فرانس برس».

آلية جيدة في إسبانيا والبرتغال

وتابع: «سنُنشئ نظاماً يضع سقفاً لأسعار الغاز الذي نستخدمه لإنتاج الكهرباء ما يسمح بخفض سعر الكهرباء المنتجة»، مشيرا إلى الآلية المعتمدة في إسبانيا والبرتغال منذ بضعة أشهر، التي تعمل بشكل جيد، على حد قوله.

وأكد ماكرون أن ذلك سيؤدي إلى الحصول من الآن إلى نهاية أكتوبر أو مطلع نوفمبر المقبل، إلى الحصول على أسعار مقبولة أكثر وعقود للتزود بالغاز والكهرباء أكثر واقعية.

استعداد من المفوضية الأوروبية لبحث مسألة تحديد سقف لأسعار الغاز

وقالت المفوضية الأوروبية أمس الأربعاء أنها مستعدة لبحث تحديد سقف لأسعار الغاز في السوق الأوروبية لمواجهة ارتفاع فواتير الطاقة جراء الحرب في أوكرانيا، تحت ضغط معظم الدول الأوروبية وبينها: فرنسا وايطاليا وبولندا المؤيدة لهذه الآلية.

وأكد الاتحاد الأوروبي أنه سيبحث المسألة خلال قمة غير رسمية في العاصمة التشيكية براغ.

ورفضت ألمانيا الأكثر اعتماداً على الغاز الروسي ودول أوروبية أخرى فكرة تحديد سقف للأسعار في سوق الغاز.

آليات لتفادي انهيار السوق الأوروبية

وأضاف ماكرون: «سنضع آليات تمويل أوروبية تضامنية كما سبق أن فعلنا خلال أزمة فيروس كورونا، لتفادي انهيار السوق الأوروبية في هذه الأزمة».

وشدد الرئيس الفرنسي على ضرورة «جلوس الأوروبيين معا للتفاوض على الأسعار في سوق الغاز من أجل تحقيق مزيد من الضغط».

وواصل: «سنقول بصداقة كبيرة لأصدقائنا الأميركيين، وأصدقائنا النرويجيين: أنتم رائعين تزودوننا بالغاز، ولكن هناك أمر لا يمكن أن يدوم طويلاً، وهو أننا لا يمكننا أن ندفع ثمن الغاز أغلى بأربعة أضعاف مقارنة بالذي تبيعونه لمصانعكم»..