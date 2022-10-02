Atwasat

القطاع العام حلم الشباب العراقي.. و«كابوس» للدولة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 02 أكتوبر 2022, 11:26 صباحا
القطاع العام حلم الشباب العراقي.. و«كابوس» للدولة
متظاهرون في الناصرية بجنوب العراق يطالبون بوظائف في القطاع العام، 23 أغسطس 2022. (أ ف ب)
alwasat radio

تجذب الرواتب الشهرية «المنصفة» والاستقرار عديد الخريجين العراقيين إلى الوظائف الحكومية، لكن القطاع العام «ينهك» مالية الدولة في بلد يعاني أزمة سياسية والقطاع الخاص فيه لا يلبي طموحات الشباب.

منذ سنوات، تشهد مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار تظاهرات كل يوم تقريبًا لخريجين باحثين عن تعيين في القطاع العام يرى ميثم محمد رضا البالغ من العمر 32 عامًا، أنه حق مشروع. هناك في جنوب العراق الذي يعاني من الإهمال، «الواسطة» فقط هي ما يضمن عملًا لطالبيه. لكن ميثم لا يملك واسطة، لذا يتوجه مباشرةً إلى المحافظ للمطالبة بتعيين.

وتلخص حالة الشاب المشهد الاقتصادي العام في العراق، البلد ذي الـ42 مليون نسمة، وحيث الدولة هي الموظف الأول. ويعتمد العراق الغني بالنفط الذي يشكل 90% من ايراداته، إلى حد كبير على الوظيفة العامة. ويرى فيها الشباب ملاذًا وسط الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد، علمًا أن أربعةً من كل عشرة شباب ناشطين اقتصاديًا، عاطلون عن العمل.

بالنسبة لمحمد العبيدي الموظف في إحدى الوزارات منذ 19 عامًا، فإن العمل بالقطاع العام أمر إيجابي لأن «الرواتب منصفة» كما يرى، فضلًا عن «المنافع والضمان للمستقبل» بعد التقاعد في عمر «55 أو 60 عامًا»، ما يسمح للشخص في أن يواصل العمل في القطاع الخاص.

فوضى في التعيينات بالعراق
رغم رغبة الشباب بها، للوظيفة العامة ثمنٌ يقلق رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. فخلال مؤتمر صحفي الصيف الماضي، قال الكاظمي إن «الحكومات الماضية لم توفر فرص عمل للمواطنين وكانت هناك فوضى في التعيينات في العراق». ورأى أن «هذه الزيادة الكبيرة في عدد موظفي الدولة العراقية بطريقة شعبوية عبثية أنهكت الاقتصاد العراقي».

ومنذ 2004، أي بعد عام على إسقاط نظام صدام حسين وحتى 2019، بلغت «نسبة الزيادة بموظفي الدولة العراقية 400%»، وفق الكاظمي، مشيرًا إلى أن القطاع العام «يشكل ثلثي الموازنة العراقية».

يجعل ذلك النسيج الاقتصادي هشا في بلد «يوظف فيه القطاع العام 3,3 ملايين شخص، أي نحو 37,9% من السكان الناشطين اقتصاديًا، أحد أعلى النسب في العالم»، كما تشرح مها قطاع، منسقة العراق في منظمة العمل الدولية. وتضيف «هذا ضغط كبير على الحكومة».

يقر الكاظمي بذلك، لكن قدرته على الإصلاح دونها صعوبات، فبقاؤه على رأس الحكومة يعتمد على المفاوضات بين المعسكرين الشيعيين المهيمنين على المشهد السياسي في العراق. وبعد عام من انتخابات أكتوبر 2021، لا يزال الطرفان عاجزين عن الاتفاق على الحكومة الجديدة.

في القطاع العام كما في القطاع الخاص أيضًا، يتم التوظيف عادةً بالاتفاق والتنسيق بين أبناء العشيرة الواحدة أو الحزب السياسي الواحد. نظام محاصصة وواسطة أسهم في «ترسيخ استمرار الممارسات الفاسدة التي تدمر الأسس الأخلاقية والمادية للبلد»، كما كتب وزير المالية السابق علي علاوي في رسالة استقالته من منصبه لمجلس الوزراء. وتحدث علاوي عن الفساد الذي «يمكن وصفه بالسرطان الذي يمكن أن يقتل الجسم»، معتبرًا أن الدولة «لم تتحرر ككل من سيطرة الأحزاب السياسية وجماعات المصالح الخارجية».

القطاع الخاص في العراق
وقد تكون هذه فرصة ملائمة للقطاع الخاص ليبدأ بجذب الشباب، لكن ترى مها قطاع من منظمة العمل الدولية أنه ينبغي أولًا على الشركات «تحسين ظروف العمل». وتضيف «يجب دفع تأمين طبي، ولا بد لرواتبها أن تكون على نفس مستوى رواتب القطاع العام. وهذا أكثر تعقيدًا، لأن في القطاع الخاص، ما يهم هو الربح».

مع ذلك، فإن بعض المشاريع الخاصة الصغيرة قد أطلقت. ويأمل أصحابها تحقيق أرباح في اقتصاد بصدد إعادة البناء، بعد عقود من الحروب والنزاعات، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو بنسبة 10% هذا العام.

أنشأ ميثم سعد، العراقي البالغ من العمر 41 عامًا، قبل 3 سنوات شركة «برحية» لتسويق تمر جنوب العراق. يقر الرجل الذي يدير شركة من 30 موظفًا، أنه واجه صعوبات في إيجاد موظفين لا سيما من الشباب. ويقول «لكن ما إن توظفوا في القطاع الخاص، وطالما أن مديرهم جيد، فهم يشعرون بالاستقرار لأن بإمكانهم التفاوض على رواتبهم». ويضيف سعد «لديهم كذلك حرية، لديهم إجازات، وهم فعليًا جزء من مجموعة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

127 قتيلا جراء أعمال عنف خلال مباراة لكرة القدم في إندونيسيا (فيديو)

127 قتيلا جراء أعمال عنف خلال مباراة لكرة القدم في إندونيسيا (فيديو)
قرعة «شان 2023».. ليبيا في المجموعة الأولى مع الجزائر

قرعة «شان 2023».. ليبيا في المجموعة الأولى مع الجزائر
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأهلي طرابلس 1 - 0 الصداقة

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأهلي طرابلس 1 - 0 الصداقة
الرئيس الشيشاني يدعو إلى استخدام «أسلحة نووية محدودة القوة» في أوكرانيا

الرئيس الشيشاني يدعو إلى استخدام «أسلحة نووية محدودة القوة» في أوكرانيا
انتهت عبر قناة «WTV»: النصر 0 - 1 دارنس

انتهت عبر قناة «WTV»: النصر 0 - 1 دارنس
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: بن حامد وآراء رياضية قيمة

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: بن حامد وآراء رياضية قيمة
محلل اقتصادي ينتقد بيان «المالية»: الإيرادات «السيادية» كارثية.. وعائدات النفط لا تتجاوز 17 مليار دولار

محلل اقتصادي ينتقد بيان «المالية»: الإيرادات «السيادية» كارثية.. وعائدات النفط ...
إسراء عبدالرزاق كركرة شابة قاومت الاقتتال بالرسم

إسراء عبدالرزاق كركرة شابة قاومت الاقتتال بالرسم
اتحاد الكرة: الدوري لن ينطلق في الخامس من أكتوبر (فيديو)

اتحاد الكرة: الدوري لن ينطلق في الخامس من أكتوبر (فيديو)
«العائدات الليبية» في مباحثات وفد حكومة الدبيبة مع القائم بالأعمال الأميركي

«العائدات الليبية» في مباحثات وفد حكومة الدبيبة مع القائم بالأعمال الأميركي
الرقابة الإدارية: 43 مليون دينار مفقودة من رأسمال «ليبيا للاتصالات والتقنية»

الرقابة الإدارية: 43 مليون دينار مفقودة من رأسمال «ليبيا للاتصالات والتقنية»
علي زيدان: توحيد المؤسسة العسكرية والشرطة أولوية قبل إجراء أي انتخابات

علي زيدان: توحيد المؤسسة العسكرية والشرطة أولوية قبل إجراء أي انتخابات
جريدة «الوسط»: الانقسام وتعدد المبادرات ينتظران المبعوث الجديد

جريدة «الوسط»: الانقسام وتعدد المبادرات ينتظران المبعوث الجديد
«المركزي» يرد على ديوان المحاسبة: اتهامات غير موضوعية تضر بسمعة المصرف

«المركزي» يرد على ديوان المحاسبة: اتهامات غير موضوعية تضر بسمعة المصرف
وداعا «هنا لندن».. إذاعة «BBC العربية» تغلق أبوابها

وداعا «هنا لندن».. إذاعة «BBC العربية» تغلق أبوابها
قطارات العقد المقبل.. اهتمام أكبر بخصوصية الركاب

قطارات العقد المقبل.. اهتمام أكبر بخصوصية الركاب
الصمت اللامبالي

الصمت اللامبالي
«غلوبال فاير بور» يكشف حجم إنفاق ليبيا العسكري في 2022

«غلوبال فاير بور» يكشف حجم إنفاق ليبيا العسكري في 2022
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
ميقاتي: لبنان سيطبق السعر الرسمي الجديد لليرة تدريجيا
ميقاتي: لبنان سيطبق السعر الرسمي الجديد لليرة تدريجيا
«غازبروم» الروسية توقف شحناتها من الغاز إلى «إيني» الإيطالية
«غازبروم» الروسية توقف شحناتها من الغاز إلى «إيني» الإيطالية
اضطرابات مرتقبة في حركة القطارات البريطانية مع استئناف الإضرابات
اضطرابات مرتقبة في حركة القطارات البريطانية مع استئناف الإضرابات
وزير المال البريطاني يدافع عن موازنته المصغرة رغم الفوضى المالية
وزير المال البريطاني يدافع عن موازنته المصغرة رغم الفوضى المالية
بدء تشغيل خط غاز يربط بين بلغاريا واليونان لتعويض الطاقة الروسية
بدء تشغيل خط غاز يربط بين بلغاريا واليونان لتعويض الطاقة الروسية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الدولار عند أعلى مستوياته خلال 20 عاما
الدولار عند أعلى مستوياته خلال 20 عاما...
5 محاولات لاسترداد أموال بالقوة من مصارف في لبنان في يوم واحد
5 محاولات لاسترداد أموال بالقوة من مصارف في لبنان في يوم ......
هبوط قياسي للجنيه الإسترليني للمرة الأولى منذ 37 عاما
هبوط قياسي للجنيه الإسترليني للمرة الأولى منذ 37 عاما...
بايدن يعلن تخصيص 2.9 مليار دولار لمكافحة انعدام الأمن الغذائي في العالم
بايدن يعلن تخصيص 2.9 مليار دولار لمكافحة انعدام الأمن ......
الجنيه الإسترليني يسجل أدنى مستوى في 37 عاما مع تزايد المخاوف من الركود
الجنيه الإسترليني يسجل أدنى مستوى في 37 عاما مع تزايد ......
المزيد
القطاع العام حلم الشباب العراقي.. و«كابوس» للدولة
القطاع العام حلم الشباب العراقي.. و«كابوس» للدولة...
رئيسة وزراء بريطانيا تقر بأنه كان عليها «أن تعد بشكل أفضل» لخطة التخفيض الضريبي
رئيسة وزراء بريطانيا تقر بأنه كان عليها «أن تعد بشكل أفضل» ......
القادة الأوروبيون سيبحثون في قمة براغ سبل حماية البنى التحتية الاستراتيجية للتكتل
القادة الأوروبيون سيبحثون في قمة براغ سبل حماية البنى ......
بدء تشغيل خط غاز يربط بين بلغاريا واليونان لتعويض الطاقة الروسية
بدء تشغيل خط غاز يربط بين بلغاريا واليونان لتعويض الطاقة ......
وزير المال البريطاني يدافع عن موازنته المصغرة رغم الفوضى المالية
وزير المال البريطاني يدافع عن موازنته المصغرة رغم الفوضى ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط