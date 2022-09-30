مؤشرات «وول ستريت» الأساسية تسجل أدنى مستوى إغلاق خلال 2022

القاهرة - بوابة الوسط

أنهت بورصة نيويورك للأوراق المالية جلستها الجمعة، على انخفاض مع تسجيل مؤشرات «وول ستريت» الرئيسية الثلاثة أدنى مستويات إغلاق هذا العام.

وانخفض مؤشر داو جونز بنسبة 1,70%، وأغلق في أدنى مستوى له في نهاية التداول منذ مطلع نوفمبر العام 2020، وخسر مؤشر ناسداك 1,51%، فيما خسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 1,48% في أسوء مستوى إغلاق منذ يوليو العام 2020، حسب وكالة «فرانس برس».

يأتي ذلك في شهر سادته مخاوف من ركود شديد نتيجة تشديد الاحتياطي الفدرالي سياسته النقدية.

وقال محلل في شركة «ديلي أف إكس»، كريستوفر فيكيو إن «شهر سبتمبر سيئ في الغالب بالنسبة للأسهم»، أما محلل شركة «أواندا» إدوارد مويا فذكّر أنه منذ منتصف أغسطس كانت الحركة أحادية الاتجاه نحو الهبوط، باستثناء انتعاش سببه توقع أن يغيّر الاحتياطي الفدرالي سياسته" والذي سرعان ما تلاشى.