Atwasat

مؤشرات «وول ستريت» الأساسية تسجل أدنى مستوى إغلاق خلال 2022

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 30 سبتمبر 2022, 11:51 مساء
مؤشرات «وول ستريت» الأساسية تسجل أدنى مستوى إغلاق خلال 2022
قاعة بورصة نيويورك، (أرشيفية: ا ف ب)
alwasat radio

أنهت بورصة نيويورك للأوراق المالية جلستها الجمعة، على انخفاض مع تسجيل مؤشرات «وول ستريت» الرئيسية الثلاثة أدنى مستويات إغلاق هذا العام.

وانخفض مؤشر داو جونز بنسبة 1,70%، وأغلق في أدنى مستوى له في نهاية التداول منذ مطلع نوفمبر العام 2020، وخسر مؤشر ناسداك 1,51%، فيما خسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 1,48% في أسوء مستوى إغلاق منذ يوليو العام 2020، حسب وكالة «فرانس برس».

يأتي ذلك في شهر سادته مخاوف من ركود شديد نتيجة تشديد الاحتياطي الفدرالي سياسته النقدية.

وقال محلل في شركة «ديلي أف إكس»، كريستوفر فيكيو إن «شهر سبتمبر سيئ في الغالب بالنسبة للأسهم»، أما محلل شركة «أواندا» إدوارد مويا فذكّر أنه منذ منتصف أغسطس كانت الحركة أحادية الاتجاه نحو الهبوط، باستثناء انتعاش سببه توقع أن يغيّر الاحتياطي الفدرالي سياسته" والذي سرعان ما تلاشى.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

اتحاد الكرة: الدوري لن ينطلق في الخامس من أكتوبر (فيديو)

اتحاد الكرة: الدوري لن ينطلق في الخامس من أكتوبر (فيديو)
شاهد .. الإعصار إيان يهدد جنوب شرق الولايات المتحدة بعدما خلّف أضرارا في فلوريدا

شاهد .. الإعصار إيان يهدد جنوب شرق الولايات المتحدة بعدما خلّف أضرارا في فلوريدا
بوتين يدعو أوكرانيا لوقف عملياتها العسكرية «فورا» والعودة للتفاوض

بوتين يدعو أوكرانيا لوقف عملياتها العسكرية «فورا» والعودة للتفاوض
بريطانيا تكشف عن صورة الملك تشارلز الثالث على العملات المعدنية الجديدة

بريطانيا تكشف عن صورة الملك تشارلز الثالث على العملات المعدنية الجديدة
هدنة اليمن تشارف على نهايتها وآمال في سلام بعيد المنال

هدنة اليمن تشارف على نهايتها وآمال في سلام بعيد المنال
توصية أميركية بخصوص «عدو الأطفال».. والذهاب إلى المدرسة

توصية أميركية بخصوص «عدو الأطفال».. والذهاب إلى المدرسة
المعارضة الكويتية تفوز بالانتخابات التشريعية

المعارضة الكويتية تفوز بالانتخابات التشريعية
كيف تحولت حركة «مي تو» من وسم إلى زلزال مجتمعي؟

كيف تحولت حركة «مي تو» من وسم إلى زلزال مجتمعي؟
علي زيدان: توحيد المؤسسة العسكرية والشرطة أولوية قبل إجراء أي انتخابات

علي زيدان: توحيد المؤسسة العسكرية والشرطة أولوية قبل إجراء أي انتخابات
مشاهد مفصلة لاصطدام مركبة «ناسا» بكويكب.. ماذا يفيد العلماء منها؟

مشاهد مفصلة لاصطدام مركبة «ناسا» بكويكب.. ماذا يفيد العلماء منها؟
الحرب في أوكرانيا تخفف حدّة الغارات الروسية على سورية

الحرب في أوكرانيا تخفف حدّة الغارات الروسية على سورية
جريدة «الوسط»: الانقسام وتعدد المبادرات ينتظران المبعوث الجديد

جريدة «الوسط»: الانقسام وتعدد المبادرات ينتظران المبعوث الجديد
جريدة «الوسط»: الانقسام وتعدد المبادرات ينتظران المبعوث الجديد

جريدة «الوسط»: الانقسام وتعدد المبادرات ينتظران المبعوث الجديد
«المركزي» يرد على ديوان المحاسبة: اتهامات غير موضوعية تضر بسمعة المصرف

«المركزي» يرد على ديوان المحاسبة: اتهامات غير موضوعية تضر بسمعة المصرف
وداعا «هنا لندن».. إذاعة «BBC العربية» تغلق أبوابها

وداعا «هنا لندن».. إذاعة «BBC العربية» تغلق أبوابها
في العدد 358: الانقسامات تنتظر باتيلي.. و«الوسط» تحاور علي زيدان

في العدد 358: الانقسامات تنتظر باتيلي.. و«الوسط» تحاور علي زيدان
ألمانيا تخصص صندوقا بمئتي مليار يورو تحسبا لـ«حرب الطاقة»

ألمانيا تخصص صندوقا بمئتي مليار يورو تحسبا لـ«حرب الطاقة»
قطارات العقد المقبل.. اهتمام أكبر بخصوصية الركاب

قطارات العقد المقبل.. اهتمام أكبر بخصوصية الركاب
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
قطارات العقد المقبل.. اهتمام أكبر بخصوصية الركاب
قطارات العقد المقبل.. اهتمام أكبر بخصوصية الركاب
ارتفاع إجمالي الناتج الداخلي البريطاني في الفصل الثاني
ارتفاع إجمالي الناتج الداخلي البريطاني في الفصل الثاني
التضخم يسجل نسبة قياسية جديدة في منطقة اليورو بـ10%
التضخم يسجل نسبة قياسية جديدة في منطقة اليورو بـ10%
بريطانيا تكشف عن صورة الملك تشارلز الثالث على العملات المعدنية الجديدة
بريطانيا تكشف عن صورة الملك تشارلز الثالث على العملات المعدنية ...
اتفاق أوروبي على تدابير عاجلة لخفض فواتير الطاقة
اتفاق أوروبي على تدابير عاجلة لخفض فواتير الطاقة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الدولار عند أعلى مستوياته خلال 20 عاما
الدولار عند أعلى مستوياته خلال 20 عاما...
5 محاولات لاسترداد أموال بالقوة من مصارف في لبنان في يوم واحد
5 محاولات لاسترداد أموال بالقوة من مصارف في لبنان في يوم ......
هبوط قياسي للجنيه الإسترليني للمرة الأولى منذ 37 عاما
هبوط قياسي للجنيه الإسترليني للمرة الأولى منذ 37 عاما...
بايدن يعلن تخصيص 2.9 مليار دولار لمكافحة انعدام الأمن الغذائي في العالم
بايدن يعلن تخصيص 2.9 مليار دولار لمكافحة انعدام الأمن ......
الجنيه الإسترليني يسجل أدنى مستوى في 37 عاما مع تزايد المخاوف من الركود
الجنيه الإسترليني يسجل أدنى مستوى في 37 عاما مع تزايد ......
المزيد
مؤشرات «وول ستريت» الأساسية تسجل أدنى مستوى إغلاق خلال 2022
مؤشرات «وول ستريت» الأساسية تسجل أدنى مستوى إغلاق خلال 2022...
رئيسة الوزراء البريطانية تسعى لطمأنة الأسواق بشأن توقعات الموازنة
رئيسة الوزراء البريطانية تسعى لطمأنة الأسواق بشأن توقعات ......
تقرير: تسرب الغاز من نوردم ستريم نجم عن حمولة متفجرة بمئات الكيلوغرامات
تقرير: تسرب الغاز من نوردم ستريم نجم عن حمولة متفجرة بمئات ......
اتفاق أوروبي على تدابير عاجلة لخفض فواتير الطاقة
اتفاق أوروبي على تدابير عاجلة لخفض فواتير الطاقة...
بريطانيا تكشف عن صورة الملك تشارلز الثالث على العملات المعدنية الجديدة
بريطانيا تكشف عن صورة الملك تشارلز الثالث على العملات ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط