ارتفاع إجمالي الناتج الداخلي البريطاني في الفصل الثاني

القاهرة - بوابة الوسط

سجل إجمالي الناتج الداخلي البريطاني ارتفاعا بنسبة 0,2% في الفصل الثاني بعدما كانت التوقعات الأولى تشير الى تراجعه بنسبة 0,1% في هذه الفترة، حسب ارقام معدلة نشرها المكتب الوطني للاحصاء البريطاني، الجمعة.

وهذا الرقم المعدل يهدئ المخاوف من دخول بريطانيا في ركود اعتبارا من الفصل الثالث، إذ يعتبر بلد في ركود تقنيا بعد تسجيل فصلين متتاليين من الانكماش الاقتصادي، وفق وكالة «فرانس برس».

وسبق أن تدخل بنك إنجلترا بشكل طارئ، الأربعاء، في مواجهة «مخاطر فعلية على الاستقرار المالي البريطاني» كرد فعل على التقلبات في الأسواق الناجمة عن خطة الموازنة العالية الكلفة التي انتقدها صندوق النقد الدولي بشدة.

ودافعت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، الخميس، عن خطتها لخفض الضرائب رغم الاضطراب الذي أحدثته في الأسواق المالية. ومع أن تراس تسلمت السلطة قبل أقل من شهر، إلا أنها تتعرض لضغوط شديدة بعد أن أدت التخفيضات الضريبية التي فرضتها حكومتها إلى هبوط الجنيه الإسترليني لأدنى مستوى له على الإطلاق مقابل الدولار.