استقرار أسعار النفط مع ارتفاع الدولار

القاهرة - بوابة الوسط

استقرت أسعار النفط على نطاق واسع، اليوم الأربعاء، حيث قوبلت الضغوط من ارتفاع الدولار وزيادة مخزونات الخام بتخفيضات الإنتاج الأميركية الناجمة عن إعصار إيان.

وبحلول الساعة 09.37 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 5 سنتات، أو 0.06%، إلى 86.32 دولار للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 9 سنتات، أو 0.1%، عند 78.41 دولار للبرميل. بعد ارتفاع أكثر من 2% في الجلسة السابقة.

جرى إغلاق حوالي 190 ألف برميل يوميًا من إنتاج النفط في خليج المكسيك، أو 11% من إجمالي إنتاج الخليج، بسبب الإعصار إيان وفقًا للهيئة التنظيمية البحرية، ومكتب السلامة وإنفاذ البيئة (BSEE).

الدولار سجل ذروة جديدة

لكن الدولار سجل ذروة جديدة في عقدين مقابل سلة من العملات اليوم الأربعاء حيث أدى ارتفاع أسعار الفائدة العالمية إلى تغذية مخاوف الركود. يعمل الدولار القوي على تقليل الطلب على النفط بجعله أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.

وارتفعت مخزونات المقطرات بنحو 438 ألف برميل، بحسب المصادر. ويأتي ذلك قبل صدور بيانات إدارة معلومات الطاقة الرسمية الساعة 14.30 بتوقيت غرينتش.

وخفض بنك «جولدمان ساكس» توقعاته لأسعار النفط للعام 2023 يوم الثلاثاء، بسبب توقعات ضعف الطلب وقوة الدولار الأميركي، لكنه قال إن خيبات الأمل في الإمدادات العالمية عززت توقعاته الصعودية طويلة الأجل.

وقال مصدر مطلع على وجهة النظر الروسية أمس الثلاثاء إن أحد العوامل المحفزة المقبلة للأسعار سيكون اجتماع مجموعة (أوبك +) في الخامس من أكتوبر والذي من المرجح أن تقترح فيه روسيا خفض الإنتاج بنحو مليون برميل يوميًا.