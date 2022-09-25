Atwasat

السويسريون يؤيدون رفع سن تقاعد النساء إلى 65 عاما

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 25 سبتمبر 2022, 05:06 مساء
السويسريون يؤيدون رفع سن تقاعد النساء إلى 65 عاما
لافتات انتخابية حول إصلاح نظام التقاعد. (أ ف ب)
alwasat radio

أيد الناخبون السويسريون بهامش ضيق، رفع سن التقاعد لدى النساء إلى 65 عامًا على ما أظهرت توقعات نشرها معهد «gsf.bern» ووسائل إعلام.

وتظهر التوقعات، التي نشرت قبيل الساعة 13.00 بالتوقيت المحلي (11.00 ت غ)، أن نسبة التأييد بلغت 51%. وبعد محاولتين فاشلتين في 2004 و2017، يبدو أن السلطات ستحصل على ما يكفي من أصوات لفرض «الاستقرار» في نظام ضمان الشيخوخة الذي يتعرض لضغوط كبيرة، فيما متوسط العمر المتوقع يزيد وجيل فورة الولادات بدأ يبلغ سن التقاعد، وفق «فرانس برس».

إمكان الحصول على معاش تقاعدي كامل
وينص أكثر أجزاء الإصلاح المقترح إثارة للجدلن على أن تعمل النساء كما الرجال حتى سن الخامسة والستين، قبل إمكان الحصول على معاش تقاعدي كامل. وتتقاعد النساء راهنًا في الرابعة والستين.

عشرات الآلاف يتظاهرون مجددا في فرنسا رفضا لمشروع تعديل أنظمة التقاعد
-  النواب الفرنسيون يقرون مشروع إصلاح النظام التقاعدي المتسبب في احتجاجات واسعة

وكان البرلمان أقر العام الماضي التدابير الرئيسية في إصلاح نظام التقاعد هذا، التي تشمل أيضًا رفع الضريبة على القيمة المضافة (أقرت في استفتاء الأحد بنسبة 56%). لكن الأحزاب والنقابات اليسارية نددت بهذا الإصلاح، معتبرة أنه «يأتي على حساب النساء» ودفعت تاليًا إلى تنظيم استفتاء.

التفاوت المستمر في الأجور بين الرجال والنساء
وشدد معارضو الإصلاح على التفاوت المستمر في الأجور بين الرجال والنساء، معتبرين أن من الظلم رفع سن التقاعد لدى النساء من دون إيجاد حل لهذا التباين.
وفي 2020 كانت النساء في سويسرا يحصلن عمومًا على معاش تقاعدي أقل بنسبة 35% من معاش نظرائهن من الرجال، على ما تفيد وزارة الاقتصاد السويسرية.

وأُجري استفتاء أيضًا على منع التربية المكثفة للمواشي الذي من شأنه القضاء على المزارع الصناعية في بلد لا يزال الطابع الريفي مهيمنًا فيه، مع أن مساهمة القطاع الزراعي ليست بكبيرة. وقد رُفض هذا الأمر بنسبة 63%.

واعتبر السويسريون أن رفاه هذه الحيوانات محترم في البلاد. وكانت الحكومة والبرلمان ومنظمات مربي المواشي تعارض بقوة هذه المبادرة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«في الهوى سوا» مسلسل ليبي - مصري في رمضان

«في الهوى سوا» مسلسل ليبي - مصري في رمضان
الجيش الروسي يهاجم أوديسيا الأوكرانية بمسيّرات إيرانية

الجيش الروسي يهاجم أوديسيا الأوكرانية بمسيّرات إيرانية
ماراثون برلين: الكيني كيبتشوغي يحسِّن رقمه القياسي العالمي

ماراثون برلين: الكيني كيبتشوغي يحسِّن رقمه القياسي العالمي
اسطنبول ملاذ الروس الهاربين من التعبئة العسكرية الجزئية في بلادهم

اسطنبول ملاذ الروس الهاربين من التعبئة العسكرية الجزئية في بلادهم
الحلو يفتتح معرضه الأول بدار الفقيه

الحلو يفتتح معرضه الأول بدار الفقيه
بدء عمليات التصويت في الانتخابات التشريعية الإيطالية

بدء عمليات التصويت في الانتخابات التشريعية الإيطالية
«الأوقاف» لديوان المحاسبة: لا يليق إلصاق التهم بنا.. ولم نصرف قيمة عقد الـ700 ألف دينار لشراء أزياء

«الأوقاف» لديوان المحاسبة: لا يليق إلصاق التهم بنا.. ولم نصرف قيمة عقد الـ700 ...
نادال ينسحب من كأس «ليفر» للتنس بعد وداع فيدرر وسط ترقب لمولود جديد

نادال ينسحب من كأس «ليفر» للتنس بعد وداع فيدرر وسط ترقب لمولود جديد
اليمين المتطرف الإيطالي يأمل بنصر تاريخي عشية الانتخابات التشريعية

اليمين المتطرف الإيطالي يأمل بنصر تاريخي عشية الانتخابات التشريعية
ضبط تشاديين سلبا مركبة مواطن بقوة السلاح

ضبط تشاديين سلبا مركبة مواطن بقوة السلاح
روتين صحي طريقك للوقاية من السكري.. أو التعايش معه

روتين صحي طريقك للوقاية من السكري.. أو التعايش معه
لماذا يفلت قتلة الصحفيين من العدالة في ليبيا؟

لماذا يفلت قتلة الصحفيين من العدالة في ليبيا؟
كاركاتير حليم - الفساد في ليبيا

كاركاتير حليم - الفساد في ليبيا
تركيا تطالب بـ«خارطة طريق ملموسة» في ليبيا

تركيا تطالب بـ«خارطة طريق ملموسة» في ليبيا
جريدة «الوسط»: تقرير ديوان المحاسبة صحيفة اتهام لحكومة الدبيبة

جريدة «الوسط»: تقرير ديوان المحاسبة صحيفة اتهام لحكومة الدبيبة
نورلاند يتحدث من نيويورك عن «أفكار جديدة» بشأن ليبيا

نورلاند يتحدث من نيويورك عن «أفكار جديدة» بشأن ليبيا
شاهد في «فلوسنا».. مسؤولان بديوان المحاسبة يوضحان ملاحظات تقرير 2021

شاهد في «فلوسنا».. مسؤولان بديوان المحاسبة يوضحان ملاحظات تقرير 2021
الدبيبة: سنكسر أي قانون لمساعدة المواطنين.. وتصرف ديوان المحاسبة غير مسؤول

الدبيبة: سنكسر أي قانون لمساعدة المواطنين.. وتصرف ديوان المحاسبة غير مسؤول
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
الذهب يهبط لأدنى مستوى في عامين ونصف مع صعود الدولار
الذهب يهبط لأدنى مستوى في عامين ونصف مع صعود الدولار
بلجيكا تتجه لغلق مفاعل نووي رغم المخاوف المتعلقة بالطاقة
بلجيكا تتجه لغلق مفاعل نووي رغم المخاوف المتعلقة بالطاقة
شولتس: تقدم في محادثات شراء الغاز المسال والديزل من الإمارات
شولتس: تقدم في محادثات شراء الغاز المسال والديزل من الإمارات
غرام الذهب يفقد 13 جنيها في مصر مع تراجعه عالميا
غرام الذهب يفقد 13 جنيها في مصر مع تراجعه عالميا
ارتفاع الأسعار يخنق المخابز الألمانية
ارتفاع الأسعار يخنق المخابز الألمانية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الدولار عند أعلى مستوياته خلال 20 عاما
الدولار عند أعلى مستوياته خلال 20 عاما...
ليز تراس تعلن تجميد أسعار الطاقة لعامين
ليز تراس تعلن تجميد أسعار الطاقة لعامين...
5 محاولات لاسترداد أموال بالقوة من مصارف في لبنان في يوم واحد
5 محاولات لاسترداد أموال بالقوة من مصارف في لبنان في يوم ......
ماكرون: فرنسا تستعد لتقديم مزيد الغاز لألمانيا مقابل تأمين الكهرباء لباريس
ماكرون: فرنسا تستعد لتقديم مزيد الغاز لألمانيا مقابل تأمين ......
هبوط قياسي للجنيه الإسترليني للمرة الأولى منذ 37 عاما
هبوط قياسي للجنيه الإسترليني للمرة الأولى منذ 37 عاما...
المزيد
السويسريون يؤيدون رفع سن تقاعد النساء إلى 65 عاما
السويسريون يؤيدون رفع سن تقاعد النساء إلى 65 عاما...
حزب العمال البريطاني يتعهد بإلغاء قرار خفض الضرائب للأثرياء
حزب العمال البريطاني يتعهد بإلغاء قرار خفض الضرائب للأثرياء...
الإمارات ستزود ألمانيا بالغاز المسال والديزل في 2022 و2023
الإمارات ستزود ألمانيا بالغاز المسال والديزل في 2022 و2023...
ارتفاع الأسعار يخنق المخابز الألمانية
ارتفاع الأسعار يخنق المخابز الألمانية...
غرام الذهب يفقد 13 جنيها في مصر مع تراجعه عالميا
غرام الذهب يفقد 13 جنيها في مصر مع تراجعه عالميا...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط