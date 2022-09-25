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شولتس: تقدم في محادثات شراء الغاز المسال والديزل من الإمارات

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 25 سبتمبر 2022, 10:13 صباحا
شولتس: تقدم في محادثات شراء الغاز المسال والديزل من الإمارات
المستشار الألماني أولاف شولتس يتحدث في هانوفر بألمانيا. 23 سبتمبر 2022. (رويترز)
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قال المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الأحد، إنه لمس تقدمًا في المحادثات الرامية لشراء الغاز الطبيعي المسال والديزل من الإمارات.

وتسعى ألمانيا، التي كانت تعتمد بشدة على واردات الغاز الروسية حتى وقت قريب، إلى تنويع إمدادات الطاقة منذ غزو روسيا أوكرانيا في فبراير الماضي، وفق وكالة «رويترز».

ولم يذكر شولتس، الذي يقوم بجولة تستغرق يومين في منطقة الخليج، تفاصيل عن المحادثات مع الإمارات.

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وقال للصحفيين «نحن بحاجة للتأكد من أن إنتاج الغاز الطبيعي المسال في العالم، قد تقدم إلى النقطة التي يمكن فيها تلبية الطلب الكبير القائم دون الحاجة إلى اللجوء إلى الطاقة الإنتاجية الموجودة في روسيا».

محادثات في جدة مع ولي العهد السعودي
وأجرى شولتس أمس السبت، محادثات في جدة مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وسيسافر إلى قطر في وقت لاحق اليوم الأحد.

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