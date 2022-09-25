شولتس: تقدم في محادثات شراء الغاز المسال والديزل من الإمارات

القاهرة - بوابة الوسط

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الأحد، إنه لمس تقدمًا في المحادثات الرامية لشراء الغاز الطبيعي المسال والديزل من الإمارات.

وتسعى ألمانيا، التي كانت تعتمد بشدة على واردات الغاز الروسية حتى وقت قريب، إلى تنويع إمدادات الطاقة منذ غزو روسيا أوكرانيا في فبراير الماضي، وفق وكالة «رويترز».

ولم يذكر شولتس، الذي يقوم بجولة تستغرق يومين في منطقة الخليج، تفاصيل عن المحادثات مع الإمارات.

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وقال للصحفيين «نحن بحاجة للتأكد من أن إنتاج الغاز الطبيعي المسال في العالم، قد تقدم إلى النقطة التي يمكن فيها تلبية الطلب الكبير القائم دون الحاجة إلى اللجوء إلى الطاقة الإنتاجية الموجودة في روسيا».