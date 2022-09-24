المستشار الألماني يستهل جولته الخليجية بزيارة السعودية

القاهرة - بوابة الوسط

بدأ المستشار الألماني أولاف شولتس، زيارة إلى السعودية السبت، في مستهل جولة خليجية تشمل الإمارات وقطر لمحاولة عقد شراكات في مجال الطاقة، في مواجهة أزمة الغاز الأوروبية الناجمة عن الحرب الروسية على أوكرانيا.

واستقبل أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، المسؤول الألماني في مطار جدة، بحسب الإعلام الرسمي، وفق وكالة «فرانس «برس».

ومن المقرر أن يجتمع شولتس في وقت لاحق مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قبل أن يلتقي مجموعة من النساء السعوديات، بحسب برنامج الزيارة الذي وزعته برلين، فيما يرافق شولتس وفد كبير يضم ممثلين لقطاعات اقتصادية عدة بينها الطاقة.

وقال مصدر مقرّب من شولتس قبيل وصوله إلى السعودية «إنها الزيارة الأولى (للمستشار الألماني) للمنطقة في إطار المرحلة المتغيرة»، التي تسبب بها الغزو الروسي لأوكرانيا.

وبعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون، يسابق شولتس الوقت لإيجاد مورّدين جدد للتعويض عن شحنات الغاز الروسي التي ستنفد قريبًا.

وقد تفضي الجولة في الدول الخليجية التي تلعب دورًا «إقليميًا رئيسيًا»، إلى توقيع عقود خصوصًا مع الإمارات للحصول على الغاز الطبيعي المسال.

برلين ترغب في توسيع التعاون

وقال أحد مستشاري شولتس «سنضع اللمسات الأخيرة على طروحات طموحة»، دون أن يكشف مزيد من التفاصيل.

وقالت المصادر الحكومية إن برلين ترغب في توسيع التعاون في تقنيات جديدة مثل الهيدروجين الأخضر المنتج باستخدام الطاقة المتجددة، والذي يمكن أن تستورده ألمانيا بكميات كبيرة من دول الخليج.

كما يسعى المستشار الألماني إلى تعزيز التعاون السياسي مع القوى الإقليمية لمنع تقاربها من روسيا والصين، وتساهم زيارة شولتس إلى السعودية في ترميم صورة ولي العهد الشاب على الساحة الدولية، والتي تلطخت بعد جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي.

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واعتبر أحد مستشاري شولتس أن ولي العهد، الحاكم الفعلي للبلاد، سيقود المملكة في «السنوات العشر أو العشرين أو الثلاثين المقبلة»، مضيفا «علينا التحدث مباشرة مع السعودية اليوم، إذا أردنا حلّ مسألة الحرب في اليمن مثلًا أو التطرّق إلى المسألة الإيرانية.. لا يمكننا أن نتجاهل ضرورة العمل معا».

وكان ولي العهد السعودي توسّط لنقل خمسة بريطانيين وأميركيَين اثنين ومغربي وسويدي وكرواتي، في إطار عملية تبادل بين روسيا وأوكرانيا هذا الأسبوع.

ويستقبل الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان شولتس الأحد، على أن ينتقل لاحقًا إلى قطر، أحد أكبر مصدري الغاز قي العالم، للقاء أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.