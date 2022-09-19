Atwasat

المستشار الألماني يزور السعودية وقطر والإمارات وسط أزمة الطاقة في أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 19 سبتمبر 2022, 03:41 مساء
المستشار الألماني يزور السعودية وقطر والإمارات وسط أزمة الطاقة في أوروبا
المستشار الألماني أولاف شولتس. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

يجرى المستشار الألماني، أولاف شولتس، في نهاية الأسبوع، زيارة رسمية لثلاث دول خليجية، تشمل السعودية وقطر والإمارات، وعلى جدول أعماله أزمة الطاقة، على ما أفاد الناطق باسمه، شتيفن هيبشترايت، الإثنين.

وأوضح هيبشترايت، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن المستشار الذي يقوم بجولته برفقة وفد من كبار ممثلي عدد من القطاعات الاقتصادية، سيزور على التوالي السعودية السبت ثم الإمارات العربية المتحدة وقطر الأحد، قبل أن يعود مساء إلى برلين، وفق وكالة «فرانس برس».

ولم يفصل الناطق، في الوقت الحاضر المواضيع التي ستتناولها المحادثات، لكن من المتوقع أن تتصدرها أزمة الطاقة الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا، واكتفى بالقول ردا على سؤال «سيكون من المدهش ألا يتم بحث هذا الموضوع تحديدا».

وفي السعودية، ثاني دولة منتجة للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة، سيلتقي شولتس الملك سلمان «إذا كانت صحته تسمح بذلك»، وولي العهد محمد بن سلمان، الذي واجه موجة تنديد ومقاطعة بعد اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول قبل أقل من أربع سنوات.

- شولتس: ألمانيا يجب أن تصبح «القوة المسلحة الأفضل تجهيزا» في أوروبا

وخلص تقرير لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية إلى أن الحاكم الفعلي للمملكة «أجاز» عملية قتل خاشقجي، لكن الرياض تنفي ذلك، مشيرة إلى ضلوع عناصر «مارقين» في الجريمة المروعة.

»جريمة قتل خاشقجي ستحتل بالتأكيد حيزا من المناقشات»
وبعد فترة مقاطعة، يعود بن سلمان إلى الساحة الدولية مع استقباله الرئيس الأميركي جو بايدن في منتصف يوليو الماضي، وزيارته فرنسا في نهاية الشهر نفسه، حيث التقى الرئيس إيمانويل ماكرون.

وأكد الناطق باسم شولتس أن «جريمة قتل خاشقجي ستحتل بالتأكيد حيزا من المناقشات» خلال زيارة شولتس.

ويلتقي المستشار، الأحد، رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد، قبل أن يجتمع بعد الظهر مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وسبق أن زار وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك في مارس قطر والإمارات، بحثا عن بدائل للغاز الروسي الذي كان يشكل 55% من واردات الغاز في ألمانيا قبل الحرب في أوكرانيا.

وحذر البنك المركزي الألماني الإثنين، بأن وضع الإمدادات بعد توقف الواردات من روسيا، «سيكون صعبا للغاية في الأشهر المقبلة»، مشيرا إلى احتمال تسجيل انكماش في أكبر اقتصاد أوروبي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

برنامج «Wsport»: الأهلي طرابلس يبدأ تحضيراته في بنغازي

برنامج «Wsport»: الأهلي طرابلس يبدأ تحضيراته في بنغازي
«اقتصاد بلس»: مخالفات بالجملة في المطاعم تكشفها الأجهزة الرقابية

«اقتصاد بلس»: مخالفات بالجملة في المطاعم تكشفها الأجهزة الرقابية
«نسخة إلى الرأي العام»: أزمة نسبة الرسوب الرياضيات واللغات: كفاءة المعلم أم جودة المنهج؟

«نسخة إلى الرأي العام»: أزمة نسبة الرسوب الرياضيات واللغات: كفاءة المعلم أم جودة...
الليرة اللبنانية في أدنى مستوياتها مقابل الدولار وسط إقفال المصارف

الليرة اللبنانية في أدنى مستوياتها مقابل الدولار وسط إقفال المصارف
جمرك ميناء مصراتة يرد على شكوى التحفظ على 180 حاوية إطارات ومحركات مستعملة

جمرك ميناء مصراتة يرد على شكوى التحفظ على 180 حاوية إطارات ومحركات مستعملة
احتياطات الوقود الأحفوري تحوي 3.5 تريليون طن ثاني أكسيد الكربون

احتياطات الوقود الأحفوري تحوي 3.5 تريليون طن ثاني أكسيد الكربون
شاهد.. بدء مراسم جنازة الملكة إليزابيث

شاهد.. بدء مراسم جنازة الملكة إليزابيث
العائلة المالكة البريطانية تستعرض مشاهد من حياة إليزابيث قبل ساعات من تشييعها

العائلة المالكة البريطانية تستعرض مشاهد من حياة إليزابيث قبل ساعات من تشييعها
العائلة المالكة البريطانية تستعرض مشاهد من حياة إليزابيث قبل ساعات من تشييعها

العائلة المالكة البريطانية تستعرض مشاهد من حياة إليزابيث قبل ساعات من تشييعها
بايدن يكشف فحوى مكالمة هاتفية مع نظيره الصيني بشأن الحرب الأوكرانية

بايدن يكشف فحوى مكالمة هاتفية مع نظيره الصيني بشأن الحرب الأوكرانية
«ديربي مدريد» وقمة «الليغا» في قبضة الملكي بعد الفوز على أتلتيكو (2-1)

«ديربي مدريد» وقمة «الليغا» في قبضة الملكي بعد الفوز على أتلتيكو (2-1)
شاهد.. وداع مبكر لـ«الاتحاد» من دوري الأبطال وسط فوز (2-1) و3 ضربات جزاء

شاهد.. وداع مبكر لـ«الاتحاد» من دوري الأبطال وسط فوز (2-1) و3 ضربات جزاء
من هم أبرز زعماء العالم الذين سيحضرون جنازة الملكة إليزابيث الثانية ومن غير مدعو؟

من هم أبرز زعماء العالم الذين سيحضرون جنازة الملكة إليزابيث الثانية ومن غير ...
انتهت عبر قناة «WTV».. الاتحاد 2 - 1 فلامبو

انتهت عبر قناة «WTV».. الاتحاد 2 - 1 فلامبو
كاركاتير حليم - الاحتباس الحراري

كاركاتير حليم - الاحتباس الحراري
الصين تلجأ للاعتماد على الفحم لمواجهة نقص الطاقة

الصين تلجأ للاعتماد على الفحم لمواجهة نقص الطاقة
شاهد: الإعصار نانمادول «الخطير» يضرب اليابان.. والملايين يحتمون من الرياح

شاهد: الإعصار نانمادول «الخطير» يضرب اليابان.. والملايين يحتمون من الرياح
منتخب شباب ليبيا يفوز وديا على نظيره «الأولمبي السوداني»

منتخب شباب ليبيا يفوز وديا على نظيره «الأولمبي السوداني»
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
«حدائق معلقة» في دجبة التونسية تواجه شح المياه بنظام زراعي فريد
«حدائق معلقة» في دجبة التونسية تواجه شح المياه بنظام زراعي فريد
إرث الاستعمار البريطاني حاضر في عدن
إرث الاستعمار البريطاني حاضر في عدن
مقتل ثلاثة أشخاص في غارات تركية على مواقع للجيش السوري قرب كوباني
مقتل ثلاثة أشخاص في غارات تركية على مواقع للجيش السوري قرب كوباني
«رايتس ووتش»: الأردن يشدد القيود على المعارضة السياسية
«رايتس ووتش»: الأردن يشدد القيود على المعارضة السياسية
هجوم صاروخي يستهدف قاعدة عسكرية أميركية في سورية
هجوم صاروخي يستهدف قاعدة عسكرية أميركية في سورية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
في رسالة اعتذار.. مقتدى الصدر يمهل أنصاره 60 دقيقة للانسحاب من الشوارع
في رسالة اعتذار.. مقتدى الصدر يمهل أنصاره 60 دقيقة للانسحاب ......
«فرانس برس»: سقوط 7 قذائف هاون في المنطقة الخضراء في بغداد
«فرانس برس»: سقوط 7 قذائف هاون في المنطقة الخضراء في بغداد...
رفع قرار حظر التجول بعد طلب مقتدى الصدر من أنصاره الانسحاب
رفع قرار حظر التجول بعد طلب مقتدى الصدر من أنصاره الانسحاب...
مقتل شخصين وإصابة 14 آخرين جراء انهيار مبنى سكني في عمان
مقتل شخصين وإصابة 14 آخرين جراء انهيار مبنى سكني في عمان...
السجن 45 عاما لسعودية بسبب منشورات على مواقع التواصل
السجن 45 عاما لسعودية بسبب منشورات على مواقع التواصل...
المزيد
المستشار الألماني يزور السعودية وقطر والإمارات وسط أزمة الطاقة في أوروبا
المستشار الألماني يزور السعودية وقطر والإمارات وسط أزمة ......
جامعة الدول العربية: الجزائر لم تشترط عودة سورية للاجتماعات و«الوقت لم يحن بعد»
جامعة الدول العربية: الجزائر لم تشترط عودة سورية للاجتماعات ......
الرئيس اللبناني: مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية في «مراحلها الأخيرة»
الرئيس اللبناني: مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية في ......
هجوم صاروخي يستهدف قاعدة عسكرية أميركية في سورية
هجوم صاروخي يستهدف قاعدة عسكرية أميركية في سورية...
«رايتس ووتش»: الأردن يشدد القيود على المعارضة السياسية
«رايتس ووتش»: الأردن يشدد القيود على المعارضة السياسية...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط