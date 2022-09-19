المستشار الألماني يزور السعودية وقطر والإمارات وسط أزمة الطاقة في أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط

يجرى المستشار الألماني، أولاف شولتس، في نهاية الأسبوع، زيارة رسمية لثلاث دول خليجية، تشمل السعودية وقطر والإمارات، وعلى جدول أعماله أزمة الطاقة، على ما أفاد الناطق باسمه، شتيفن هيبشترايت، الإثنين.

وأوضح هيبشترايت، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن المستشار الذي يقوم بجولته برفقة وفد من كبار ممثلي عدد من القطاعات الاقتصادية، سيزور على التوالي السعودية السبت ثم الإمارات العربية المتحدة وقطر الأحد، قبل أن يعود مساء إلى برلين، وفق وكالة «فرانس برس».

ولم يفصل الناطق، في الوقت الحاضر المواضيع التي ستتناولها المحادثات، لكن من المتوقع أن تتصدرها أزمة الطاقة الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا، واكتفى بالقول ردا على سؤال «سيكون من المدهش ألا يتم بحث هذا الموضوع تحديدا».

وفي السعودية، ثاني دولة منتجة للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة، سيلتقي شولتس الملك سلمان «إذا كانت صحته تسمح بذلك»، وولي العهد محمد بن سلمان، الذي واجه موجة تنديد ومقاطعة بعد اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول قبل أقل من أربع سنوات.

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وخلص تقرير لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية إلى أن الحاكم الفعلي للمملكة «أجاز» عملية قتل خاشقجي، لكن الرياض تنفي ذلك، مشيرة إلى ضلوع عناصر «مارقين» في الجريمة المروعة.

»جريمة قتل خاشقجي ستحتل بالتأكيد حيزا من المناقشات»

وبعد فترة مقاطعة، يعود بن سلمان إلى الساحة الدولية مع استقباله الرئيس الأميركي جو بايدن في منتصف يوليو الماضي، وزيارته فرنسا في نهاية الشهر نفسه، حيث التقى الرئيس إيمانويل ماكرون.

وأكد الناطق باسم شولتس أن «جريمة قتل خاشقجي ستحتل بالتأكيد حيزا من المناقشات» خلال زيارة شولتس.

ويلتقي المستشار، الأحد، رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد، قبل أن يجتمع بعد الظهر مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وسبق أن زار وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك في مارس قطر والإمارات، بحثا عن بدائل للغاز الروسي الذي كان يشكل 55% من واردات الغاز في ألمانيا قبل الحرب في أوكرانيا.

وحذر البنك المركزي الألماني الإثنين، بأن وضع الإمدادات بعد توقف الواردات من روسيا، «سيكون صعبا للغاية في الأشهر المقبلة»، مشيرا إلى احتمال تسجيل انكماش في أكبر اقتصاد أوروبي.