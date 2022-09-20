Atwasat

المورد الثالث عالميًا.. الجفاف يقضي على حقول القطن في تكساس

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 20 سبتمبر 2022, 05:19 مساء
المورد الثالث عالميًا.. الجفاف يقضي على حقول القطن في تكساس
حقل قطن في وكساهاتشي بتكساس. (أ ف ب)
alwasat radio

تسبب الجفاف الذي ضرب مناطق في الولايات المتحدة في أثر كارثي على زراعة القطن في تكساس، ودمر معظم إنتاج المزارع ساتون بايدج الذي لم يبق سوى 20% من القطن في حقوله الواقعة بتكساس.

ويقول بايدج إن إنتاجه هذه السنة «لم يكن في أفضل حالاته»، ويصف كارثة حقيقية في منطقته الواقعة في شمال الولاية، مشيرًا إلى أن جميع زملائه لن يحصدوا شيئًا من إنتاج القطن في حقولهم «العارية»، وفق «فرانس برس».

نصف إنتاج القطن الإجمالي للولايات المتحدة
وتشكل تكساس مصدرًا لنصف إنتاج القطن الإجمالي للولايات المتحدة التي تمثل المورد الثالث من القطن عالميًا بعد الهند والصين. وسينخفض الإنتاج فيها بنسبة 58%، في حين سيصل على المستوى الوطني إلى أدنى مستوى له منذ العام 2015، بانخفاض 21 في المئة على أساس سنوي، بحسب أحدث أرقام تقديرية أصدرتها وزارة الزراعة الأميركية.

وفي شمال غرب الولاية حيث للقطن أهمية كبيرة وتندر المياه، قد تكون محاصيل العام 2022 «أحد أسوأ المحاصيل المُسجلة خلال السنوات الثلاثين الأخيرة»، وفق دارين هدسون، وهو أستاذ في الاقتصاد الزراعي لدى جامعة تكساس تيك. ومع احتساب العواقب المتتالية على بقية قطاع النسيج، أشار في أغسطس إلى أن الخسائر الاقتصادية التقديرية للمنطقة تبلغ ملياري دولار.

-  الجفاف يتيح اكتشاف آثار ديناصورات في قاع نهر أميركي
-  «الجفاف القاسي» يهدد الأشجار المثمرة في بساتين فرنسا

ويعمل لاندون أورمان (30 سنة) على مساحة تبلغ ألفي هكتار قرب أبيليني التي تبعد ثلاث ساعات غرب دالاس. إلا أن قطنه غير المروي «لم ينبت حتى»، بينما نبت ذلك المروي جزئيًا لكن يتوقع أن يكون محصوله أقل من المعتاد بمقدار النصف. ويشير إلى أن المحاصيل الإجمالية ستشهد انخفاضًا بنسبة 85% مقارنة بالإنتاج المعتاد سنويًا.

وعلى غرار كثيرين، يستفيد أورمان من تأمين على محاصيله، ولن يتكبد تاليًا خسائر مالية فادحة. ويقول «لكن كمزارع، أشعر بانزعاج كبير لعدم تمكني من زراعة القطن، فهذا ما أحب».

وضع محبط.. 20% المتبقية من الأراضي
في لوبوك التي تعتبر بمثابة عاصمة محلية للقطن، سجلت الأمطار التي تساقطت على مدى الأشهر الاثني عشر الفائتة قبل قدوم أمطار متأخرة في أغسطس، معدلًا بلغ نصف المُسجل في العادة.

ويقول ساتون بايدج (48 عامًا) «لم نشهد أي نقطة مطر بين يناير ومايو». وتسببت قلة الأمطار خلال فصلي الشتاء والربيع بجفاف الأرض في فترة الزراعة.

ويضيف «شهدنا اعتبارًا من مايو أيامًا تخطت فيها درجات الحرارة الـ37 درجة مئوية فيما سجلت رياح بسرعة 50 كيلومترًا في الساعة، ما أدى إلى احتراق» المحاصيل كلها. وشهدت تكساس ثاني فصل صيف أكثر حرارة على الإطلاق. واضطر بايدج لأن يحرث 80% من حقوله المدمرة لتجنيبها الجفاف.

أما الـ20% المتبقية من الأراضي، فيشير بايدج إلى أن محاصيلها محدودة وثمارها صغيرة. ويقول «ننظر في ما إذا كان من المربح إجراء الحصاد، أو سيتعين علينا ببساطة تدمير المحاصيل».

ويضيف بايدج الذي يتولى أيضًا رئاسة جمعية منتجي القطن في منطقة رولينغ بلاينز «الوضع محبط إلى حد ما، إذ نعمل بجد طيلة السنة ونُعد حقولنا، ونضع الأسمدة، لكن لا تنمو المحاصيل». أما باري إيفانز الذي يعتبر أن الجفاف المُسجل هذه السنة كان تاريخيًا، فلن يُحصد من أراضيه البالغة مساحتها 800 ألف هكتار والواقعة قرب لوبوك سوى ربع المحاصيل المروية.

 وتيرة.. مركز أبحاث متخصص بالجفاف
ويقول إيفانز «بصفتي مزارعا في هذه الحقول المرتفعة في تكساس، أدرك أن هناك سنوات صعبة أحيانا، وهذا جزء من الحياة هنا»، مضيفًا «لن ننسى العام 2011 بجفافه ومحاصيله السيئة».

وقد يكون حصاد سنة 2022 الذي ينتهي مع نهاية السنة أسوأ من محاصيل 2011. وهنا يُطرح السؤال التالي: هل الجفاف يحصل بوتيرة متزايدة؟

يقول عالم المناخ كورتيس ريغانتي من مركز أبحاث متخصص بالجفاف إن المنطقة تشهد «ظروفًا أسوأ من تلك المُسجلة السنة الفائتة»، ويبدو أنها ستستمر طويلا. لكنه يفضل أن يبقى حذرا وألا ينسب أسباب هذه الظاهرة إلى التغير المناخي الذي يتسبب بتكرار الظواهر المناخية الحادة وجعلها أكثر حدة.

ويقول مدير اتحاد مزارعي القطن في لوبوك كودي بيسنت «شهدنا على مدى السنوات العشر الفائتة خمس أو ست سنوات من الجفاف كانت واحدة أو اثنتان منها كارثيتين».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الاتحاد الأوروبي يستبعد روسيا من تصفيات يورو 2024

الاتحاد الأوروبي يستبعد روسيا من تصفيات يورو 2024
الأهلي بنغازي يضم العمامي رسميا لمدة موسم واحد

الأهلي بنغازي يضم العمامي رسميا لمدة موسم واحد
«مستوى قياسي».. الصين تنفق 8.3 مليار دولار على ​استيراد الطاقة الروسية في أغسطس

«مستوى قياسي».. الصين تنفق 8.3 مليار دولار على ​استيراد الطاقة الروسية في أغسطس
إيلون ماسك يسعى لإدخال إنترنت الأقمار الصناعية إلى إيران

إيلون ماسك يسعى لإدخال إنترنت الأقمار الصناعية إلى إيران
الخميس.. قراءة في التجربة الشعرية لنصر الدين القاضي بـ«دار الفقيه»

الخميس.. قراءة في التجربة الشعرية لنصر الدين القاضي بـ«دار الفقيه»
العراق.. نهر دجلة يصارع الموت «عطشا»

العراق.. نهر دجلة يصارع الموت «عطشا»
اكتشاف تابوت أحد كبار رجال «دولة رمسيس الثاني»

اكتشاف تابوت أحد كبار رجال «دولة رمسيس الثاني»
دفن الملكة إليزابيث الثانية في ويندسور

دفن الملكة إليزابيث الثانية في ويندسور
شاهد في «وسط الخبر»: ليبيا بين القاهرة وأنقرة.. هل تتطابق الحسابات؟

شاهد في «وسط الخبر»: ليبيا بين القاهرة وأنقرة.. هل تتطابق الحسابات؟
«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل بيان اتحاد الكرة الليبي بشأن تفقد الملاعب

«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل بيان اتحاد الكرة الليبي بشأن تفقد الملاعب
برنامج «Wsport»: الأهلي طرابلس يبدأ تحضيراته في بنغازي

برنامج «Wsport»: الأهلي طرابلس يبدأ تحضيراته في بنغازي
«نسخة إلى الرأي العام»: أزمة نسبة الرسوب بالرياضيات واللغات: كفاءة المعلم أم جودة المنهج؟

«نسخة إلى الرأي العام»: أزمة نسبة الرسوب بالرياضيات واللغات: كفاءة المعلم أم ...
موسكو: نحتاج إلى فندق موقت لاستئناف عمل السفارة في طرابلس

موسكو: نحتاج إلى فندق موقت لاستئناف عمل السفارة في طرابلس
تركيا تبدأ قريبا دفع 25% من ثمن الغاز الروسي بالروبل

تركيا تبدأ قريبا دفع 25% من ثمن الغاز الروسي بالروبل
احتياطات الوقود الأحفوري تحوي 3.5 تريليون طن ثاني أكسيد الكربون

احتياطات الوقود الأحفوري تحوي 3.5 تريليون طن ثاني أكسيد الكربون
العائلة المالكة البريطانية تستعرض مشاهد من حياة إليزابيث قبل ساعات من تشييعها

العائلة المالكة البريطانية تستعرض مشاهد من حياة إليزابيث قبل ساعات من تشييعها
كاركاتير حليم - الاحتباس الحراري

كاركاتير حليم - الاحتباس الحراري
قائد مجموعة تشادية متمردة يدعو لإعادة آلاف الشباب من ليبيا

قائد مجموعة تشادية متمردة يدعو لإعادة آلاف الشباب من ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
البنك الدولي يناشد دول الساحل تنويع اقتصاداتها.. ويحذر من تداعيات التغير المناخي
البنك الدولي يناشد دول الساحل تنويع اقتصاداتها.. ويحذر من تداعيات...
غازبروم الروسية تواصل نقل الغاز لأوروبا عبر أوكرانيا
غازبروم الروسية تواصل نقل الغاز لأوروبا عبر أوكرانيا
سول تستعين بـ«الإنتربول» للقبض على مؤسس عملة «تيرا»
سول تستعين بـ«الإنتربول» للقبض على مؤسس عملة «تيرا»
«فاو»: 75% انخفاضا في إنتاج القمح السوري بفعل 3 عوامل
«فاو»: 75% انخفاضا في إنتاج القمح السوري بفعل 3 عوامل
«مستوى قياسي».. الصين تنفق 8.3 مليار دولار على ​استيراد الطاقة الروسية في أغسطس
«مستوى قياسي».. الصين تنفق 8.3 مليار دولار على ​استيراد الطاقة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مجموعة السبع ستفرض «بصورة عاجلة» سقفا على سعر النفط الروسي
مجموعة السبع ستفرض «بصورة عاجلة» سقفا على سعر النفط الروسي...
ليز تراس تعلن تجميد أسعار الطاقة لعامين
ليز تراس تعلن تجميد أسعار الطاقة لعامين...
5 محاولات لاسترداد أموال بالقوة من مصارف في لبنان في يوم واحد
5 محاولات لاسترداد أموال بالقوة من مصارف في لبنان في يوم ......
ماكرون: فرنسا تستعد لتقديم مزيد الغاز لألمانيا مقابل تأمين الكهرباء لباريس
ماكرون: فرنسا تستعد لتقديم مزيد الغاز لألمانيا مقابل تأمين ......
«غازبروم»: الصين ستسدد ثمن شحنات الغاز الروسية باليوان والروبل
«غازبروم»: الصين ستسدد ثمن شحنات الغاز الروسية باليوان ......
المزيد
رئيس «أرامكو السعودية»: الأهداف العالمية لتحول الطاقة «غير واقعية»
رئيس «أرامكو السعودية»: الأهداف العالمية لتحول الطاقة «غير ......
المورد الثالث عالميًا.. الجفاف يقضي على حقول القطن في تكساس
المورد الثالث عالميًا.. الجفاف يقضي على حقول القطن في تكساس...
وسط مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.. حقل «كاريش» مفتاح تعزيز صادرات الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا
وسط مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.. حقل «كاريش» ......
«مستوى قياسي».. الصين تنفق 8.3 مليار دولار على ​استيراد الطاقة الروسية في أغسطس
«مستوى قياسي».. الصين تنفق 8.3 مليار دولار على ​استيراد ......
«فاو»: 75% انخفاضا في إنتاج القمح السوري بفعل 3 عوامل
«فاو»: 75% انخفاضا في إنتاج القمح السوري بفعل 3 عوامل...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط