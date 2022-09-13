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«أوبك» تثبت توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 13 سبتمبر 2022, 06:38 مساء
«أوبك» تثبت توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط
مقر منظمة الدول المصدرة النفط «أوبك» في فيينا. (أرشيفية: الإنترنت)
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أبقت منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في العام 2022 دون تغيير مقارنة بتقرير الشهر السابق عند مستوى «صحي» يبلغ 3.1 مليون برميل يوميًا. واصفة سوق النفط العالمية بأنها تعاني من حالة «انفصام». 

توقعت المنظمة، في تقريرها الشهري الصادر الثلاثاء، أن ينمو الطلب على النفط في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بـ1.6 مليون برميل في اليوم خلال 2022، فيما من المتوقع أن ينمو الطلب في الدول غير الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بـ1.5 مليون برميل يوميًا.

وفق التقرير، رُوجعت أرقام الربع الثاني من العام 2022 لأعلى بسبب الطلب على النفط الذي جاء أفضل من المتوقع في الدول المستهلكة الرئيسية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في حين عوّض الربعان الثالث والرابع من العام الجاري المراجعات.

كما أبقت «أوبك» توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط للعام 2023 دون تغيير عند مستوى 2.7 مليون برميل في اليوم. وتوقعت أن يكون الطلب على النفط في العام 2023 مدعوماً بأداء اقتصادي قوي في الدول المستهلكة الرئيسية، بالإضافة إلى التحسن المحتمل من قيود كوفيد-19 وتراجع حالة عدم اليقين الجيوسياسية.

ثبات نمو معروض النفط من خارج «أوبك»
كما أبقت منظمة الدول المصدرة للنفط توقعاتها لنمو معروض النفط من خارج «أوبك» للعامين الجاري والمقبل دون تغيير مؤثر، مقارنة بتقييم الشهر الماضي، إذ ترى أن المعروض سينمو بـ2.1 مليون برميل يوميًا في 2022، وبـ1.7 مليون برميل يوميًا في 2023.

وألمح التقرير إلى أن تخفيض توقعات دول أوراسيا الأخرى ودول الأميركتين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية جرت موازنته بالمراجعة الصعودية في أميركا اللاتينية وباقي الدول في آسيا.

وتوقعت «أوبك» أن تكون الولايات المتحدة والنرويج والبرازيل وكندا وغيانا هي المحركات الرئيسية لنمو إمدادات النفط للعام 2022، فيما من المتوقع حدوث انخفاضات رئيسية في الإنتاج في روسيا وأذربيجان.

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