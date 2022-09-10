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350 مليار دولار تكلفة إعادة إعمار أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 10 سبتمبر 2022, 12:43 مساء
350 مليار دولار تكلفة إعادة إعمار أوكرانيا
وحدة من المدفعية الأوكرانية تطلق النار من بالقرب من خط المواجهة في منطقة خاركيف، 26 أغسطس 2022. (أ ف ب)
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تبلغ تكلفة إعادة إعمار أوكرانيا وإنعاش اقتصادها نحو 350 مليار دولار في حال توقف اليوم النزاع الدائر بينها وبين روسيا، وفق بيان مشترك للحكومة الأوكرانية والمفوضية الأوروبية والبنك الدولي، نُشر أمس الجمعة.

وهذا أول تقييم كامل لوضع الاقتصاد الأوكراني وللأضرار التي نجمت عن النزاع منذ بدء الغزو الروسي للبلاد في فبراير، ويتيح «تبيان الاحتياجات المالية وإيجاد خارطة طريق من أجل إعادة الإعمار» وفقما نقلت وكالة «فرانس برس» عن البيان.

والتكلفة أكبر بمقدار مرة ونصف مرة من إجمالي الناتج المحلي الأوكراني المسجل في العام 2021، ويفترض تخصيص نحو ثلثها أي 105 مليارات دولار لتأمين الاحتياجات الأكثر إلحاحا في السنوات الثلاث المقبلة.

وتشمل هذه التكلفة الأضرار التي ألحقتها المعارك بالبنى التحتية والمنشآت السكنية والصناعية، خصوصا في شرق البلاد وجنوبها، وتقدّر بـ97 مليار دولار.

إعادة إعمار أوكرانيا تتطلب مقاربة شاملة
وأورد البيان نقلا عن رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال «لقد أطلقنا بالفعل عملية إعادة الإعمار في المناطق المحررة، لكن عملية إعادة الإعمار هذه تتطلب مقاربة شاملة ودعم شركائنا الدوليين».وأشار شميهال إلى أن المرحلة الأولى من إعادة الإعمار كلفتها 17 مليار دولار، يجب توفير 3,4 مليارات دولار منها هذا العام.

وبحسب نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون أوروبا وآسيا الوسطى آنا بييردي، تتيح هذه التقديرات «تحديد أولويات الإنعاش بما يمكننا في الوقت نفسه من مواصلة دعم تشغيل الخدمات الأساسية» وفي مقدّمها الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية.

وتحتاج أوكرانيا إلى خمسة مليارات دولار شهريا لضمان استمرار دوران عجلتها الاقتصادية وسط الحرب الدائرة على أراضيها، وفق ما أعلن وزير مالها سيرغي مارتشنكو في مايو.
ومكّنت جهود دولية بذلتها دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي من جمع 39 مليار دولار.

والأربعاء اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أن يقدّم الاتحاد الأوروبي مساعدة مالية قدرها خمسة مليارات دولار من أصل تسعة مليارات رصدها التكتّل لهذه الغاية.

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