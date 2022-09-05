ماكرون: فرنسا تستعد لتقديم مزيد الغاز لألمانيا مقابل تأمين الكهرباء لباريس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الإثنين، أن فرنسا تتعهد بتسليم مزيد الغاز لألمانيا التي قد تؤمِّن في المقابل الكهرباء لفرنسا إذا احتاجت ذلك في ظل أزمة الطاقة في الشتاء المقبل.

وقال ماكرون، أمام الصحافة بعد اتصال عبر الفيديو مع المستشار الألماني أولاف شولتس، «سنضع اللمسات الأخيرة على خطوط الغاز للتمكن من توصيل الغاز إلى ألمانيا... إذا كانت هناك حاجة للتضامن»، كما أن هذه الأخيرة بدورها «ستضع نفسها في وضع إنتاج مزيد الكهرباء وستؤمنها لنا في حالات الذروة».

بناء خط أنابيب غاز بين إسبانيا وفرنسا

وأعلن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، السبت، أن بناء خط أنابيب غاز بين إسبانيا وفرنسا ليس أولوية بالنسبة لباريس، معتبرًا أن التركيز على تحديات الطاقة في الشتاء المقبل، أكثر إلحاحًا.

وصرح أمام الصحافة في تشيرنوبيو في شمال إيطاليا، على هامش منتدى اقتصادي، بأن «التحدي على المدى القصير هو أن يكون هناك غاز أكثر وكهرباء أكثر يأتيان من دول غير روسيا (...) لست متأكدًا من أن أنبوب غاز جديدًا سيتمكن من مساعدتنا في تمضية الشتاء»، بحسب «فرانس برس».

تأييد مشروع خط أنابيب غاز يعبر جبال البيرينيه

في المقابل، جدد المستشار الألماني أولاف شولتس، الثلاثاء، التأكيد على تأييده مشروع خط أنابيب غاز يعبر جبال البيرينيه بهدف «تحسين الترابط في شبكة أنابيب الغاز» الأوروبية، على خلفية أزمة الطاقة الناجمة عن النزاع بين روسيا وأوكرانيا.

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من شأن مثل هذا المشروع أن يسمح لإسبانيا وأيضًا للبرتغال، بإيصال الغاز الطبيعي المسال الآتي من الولايات المتحدة أو قطر، إلى دول أوروبا الوسطى مرورًا بفرنسا.

الكهرباء والهيدروجين

أُطلق المشروع العام 2013 لكن مدريد وباريس تخلتا عنه العام 2019 بسبب تأثيره على البيئة ومنفعته الاقتصادية المنخفضة. لكن التهديدات الروسية بوقف تسليم الغاز لدول الاتحاد الأوروبي أعادت طرح الموضوع على الطاولة.

ورأى لومير أن «التحدي الآن، بالنسبة للجميع، بالنسبة لإيطاليا وألمانيا وفرنسا، هو أن يمر الشتاء المقبل دون أن يتأثر كثيرًا اقتصادنا وأسرنا». وأشار إلى أنه «قبل التفكير في الاستثمار على المدى الطويل، فلنركز على التحديات التي يتعين علينا مواجهتها في الشتاء المقبل».