Atwasat

ماكرون: فرنسا تستعد لتقديم مزيد الغاز لألمانيا مقابل تأمين الكهرباء لباريس

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 05 سبتمبر 2022, 05:45 مساء
ماكرون: فرنسا تستعد لتقديم مزيد الغاز لألمانيا مقابل تأمين الكهرباء لباريس
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. (الإنترنت)
alwasat radio

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الإثنين، أن فرنسا تتعهد بتسليم مزيد الغاز لألمانيا التي قد تؤمِّن في المقابل الكهرباء لفرنسا إذا احتاجت ذلك في ظل أزمة الطاقة في الشتاء المقبل.

وقال ماكرون، أمام الصحافة بعد اتصال عبر الفيديو مع المستشار الألماني أولاف شولتس، «سنضع اللمسات الأخيرة على خطوط الغاز للتمكن من توصيل الغاز إلى ألمانيا... إذا كانت هناك حاجة للتضامن»، كما أن هذه الأخيرة بدورها «ستضع نفسها في وضع إنتاج مزيد الكهرباء وستؤمنها لنا في حالات الذروة».

بناء خط أنابيب غاز بين إسبانيا وفرنسا
وأعلن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، السبت، أن بناء خط أنابيب غاز بين إسبانيا وفرنسا ليس أولوية بالنسبة لباريس، معتبرًا أن التركيز على تحديات الطاقة في الشتاء المقبل، أكثر إلحاحًا.

وصرح أمام الصحافة في تشيرنوبيو في شمال إيطاليا، على هامش منتدى اقتصادي، بأن «التحدي على المدى القصير هو أن يكون هناك غاز أكثر وكهرباء أكثر يأتيان من دول غير روسيا (...) لست متأكدًا من أن أنبوب غاز جديدًا سيتمكن من مساعدتنا في تمضية الشتاء»، بحسب «فرانس برس».

تأييد مشروع خط أنابيب غاز يعبر جبال البيرينيه 
في المقابل، جدد المستشار الألماني أولاف شولتس، الثلاثاء، التأكيد على تأييده مشروع خط أنابيب غاز يعبر جبال البيرينيه بهدف «تحسين الترابط في شبكة أنابيب الغاز» الأوروبية، على خلفية أزمة الطاقة الناجمة عن النزاع بين روسيا وأوكرانيا.

- «غازبروم» تعلن وقف إمدادات الغاز عبر نورد ستريم «بالكامل» حتى إصلاح توربين
- روسيا تعلن استئناف إمدادات الغاز عبر «نورد ستريم» السبت

من شأن مثل هذا المشروع أن يسمح لإسبانيا وأيضًا للبرتغال، بإيصال الغاز الطبيعي المسال الآتي من الولايات المتحدة أو قطر، إلى دول أوروبا الوسطى مرورًا بفرنسا.

الكهرباء والهيدروجين
أُطلق المشروع العام 2013 لكن مدريد وباريس تخلتا عنه العام 2019 بسبب تأثيره على البيئة ومنفعته الاقتصادية المنخفضة. لكن التهديدات الروسية بوقف تسليم الغاز لدول الاتحاد الأوروبي أعادت طرح الموضوع على الطاولة.

ورأى لومير أن «التحدي الآن، بالنسبة للجميع، بالنسبة لإيطاليا وألمانيا وفرنسا، هو أن يمر الشتاء المقبل دون أن يتأثر كثيرًا اقتصادنا وأسرنا». وأشار إلى أنه «قبل التفكير في الاستثمار على المدى الطويل، فلنركز على التحديات التي يتعين علينا مواجهتها في الشتاء المقبل».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إيران تعتزم شراء مقاتلات «سوخوي 35» من روسيا

إيران تعتزم شراء مقاتلات «سوخوي 35» من روسيا
«أوبك بلس» تعقد اجتماعا وسط مخاوف من انكماش اقتصادي

«أوبك بلس» تعقد اجتماعا وسط مخاوف من انكماش اقتصادي
«مسؤول أممي»: الصومال «على حافة المجاعة»

«مسؤول أممي»: الصومال «على حافة المجاعة»
التشيليون يرفضون بغالبية ساحقة اقتراح الدستور الجديد

التشيليون يرفضون بغالبية ساحقة اقتراح الدستور الجديد
اليورو أقل من 0.99 دولار أميركي للمرة الأولى منذ 20 عاما

اليورو أقل من 0.99 دولار أميركي للمرة الأولى منذ 20 عاما
كاركاتير خيري - غوتيريس يعيِّن عبدالله باتيلي مبعوثا أمميا إلى ليبيا

كاركاتير خيري - غوتيريس يعيِّن عبدالله باتيلي مبعوثا أمميا إلى ليبيا
افتتاح المؤتمر الدولي الأول للاستثمار العسكري في بنغازي

افتتاح المؤتمر الدولي الأول للاستثمار العسكري في بنغازي
خبير السدود العالمي كمال أبوالسعود لـ«بوابة الوسط»: ابعدوا عن التفكير المادي.. وأسعار الخيول مبالغ فيها

خبير السدود العالمي كمال أبوالسعود لـ«بوابة الوسط»: ابعدوا عن التفكير المادي.. ...
مفوضية الانتخابات ترد على تساؤل مجلس النواب بشأن انقضاء المدة الزمنية لـ«القوة القاهرة »

مفوضية الانتخابات ترد على تساؤل مجلس النواب بشأن انقضاء المدة الزمنية لـ«القوة ...
طرابلس.. «كارتل» التشكيلات المسلحة يتغير

طرابلس.. «كارتل» التشكيلات المسلحة يتغير
أجمل أهداف الدور السداسي للدوري الليبي الممتاز 2021-2022

أجمل أهداف الدور السداسي للدوري الليبي الممتاز 2021-2022
كاركاتير خيري - مشاريع البنية التحتية في ليبيا

كاركاتير خيري - مشاريع البنية التحتية في ليبيا
الثامن منذ ثورة فبراير.. البعثة الأممية تعلن رسميا السنغالي باتيلي رئيسا لها

الثامن منذ ثورة فبراير.. البعثة الأممية تعلن رسميا السنغالي باتيلي رئيسا لها
«حكومة الوحدة»: إردوغان أكد للدبيبة ضرورة الحفاظ على أمن طرابلس من أي محاولات عسكرية

«حكومة الوحدة»: إردوغان أكد للدبيبة ضرورة الحفاظ على أمن طرابلس من أي محاولات ...
«الفرسان» يعود بدورة دولية.. والمنتخب الأولمبي يخوض وديتين أمام السودان

«الفرسان» يعود بدورة دولية.. والمنتخب الأولمبي يخوض وديتين أمام السودان
جريدة «الوسط»: الخصمان في ضيافة إردوغان

جريدة «الوسط»: الخصمان في ضيافة إردوغان
المشري يرفض نقل المحكمة العليا من طرابلس إلى البيضاء

المشري يرفض نقل المحكمة العليا من طرابلس إلى البيضاء
آخرهم رئيس شركة نفط عملاقة.. «وفيات غامضة» تكتب نهاية رجال أعمال روس

آخرهم رئيس شركة نفط عملاقة.. «وفيات غامضة» تكتب نهاية رجال أعمال روس
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
ارتفاع أسعار الطاقة يجبر المدارس البريطانية على الاستعداد للبرد
ارتفاع أسعار الطاقة يجبر المدارس البريطانية على الاستعداد للبرد
اليورو أقل من 0.99 دولار أميركي للمرة الأولى منذ 20 عاما
اليورو أقل من 0.99 دولار أميركي للمرة الأولى منذ 20 عاما
أسعار الغاز في أوروبا تبدأ الأسبوع على ارتفاع مع تقليص الإمدادات الروسية
أسعار الغاز في أوروبا تبدأ الأسبوع على ارتفاع مع تقليص الإمدادات ...
«الكرملين»: العقوبات الغربية وراء وقف إمدادات الغاز عبر خط «نورد ستريم»
«الكرملين»: العقوبات الغربية وراء وقف إمدادات الغاز عبر خط «نورد ...
«أوبك بلس» تعقد اجتماعا وسط مخاوف من انكماش اقتصادي
«أوبك بلس» تعقد اجتماعا وسط مخاوف من انكماش اقتصادي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
اليورو يسجل أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ طرحه للتداول في 2002
اليورو يسجل أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ طرحه للتداول في ......
مجموعة السبع ستفرض «بصورة عاجلة» سقفا على سعر النفط الروسي
مجموعة السبع ستفرض «بصورة عاجلة» سقفا على سعر النفط الروسي...
«ستارز كوفي» تفتح أبوابها في روسيا لتحل محل «ستاربكس»
«ستارز كوفي» تفتح أبوابها في روسيا لتحل محل «ستاربكس»...
من بلد خزائنه فارغة إلى نمو قوي.. كيف تخلصت اليونان من أزمتها المالية؟
من بلد خزائنه فارغة إلى نمو قوي.. كيف تخلصت اليونان من ......
البورصات الأوروبية والأميركية تتكبد خسائر
البورصات الأوروبية والأميركية تتكبد خسائر...
المزيد
ماكرون: فرنسا تستعد لتقديم مزيد الغاز لألمانيا مقابل تأمين الكهرباء لباريس
ماكرون: فرنسا تستعد لتقديم مزيد الغاز لألمانيا مقابل تأمين ......
«أوبك بلس» تقرر خفض الإنتاج في مواجهة مخاوف من الانكماش
«أوبك بلس» تقرر خفض الإنتاج في مواجهة مخاوف من الانكماش...
التضخم يتخطى 80% في تركيا خلال أغسطس على أساس سنوي
التضخم يتخطى 80% في تركيا خلال أغسطس على أساس سنوي...
«أوبك بلس» تعقد اجتماعا وسط مخاوف من انكماش اقتصادي
«أوبك بلس» تعقد اجتماعا وسط مخاوف من انكماش اقتصادي...
«الكرملين»: العقوبات الغربية وراء وقف إمدادات الغاز عبر خط «نورد ستريم»
«الكرملين»: العقوبات الغربية وراء وقف إمدادات الغاز عبر خط ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط