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أسعار الغاز في أوروبا تبدأ الأسبوع على ارتفاع مع تقليص الإمدادات الروسية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 05 سبتمبر 2022, 11:01 صباحا
أسعار الغاز في أوروبا تبدأ الأسبوع على ارتفاع مع تقليص الإمدادات الروسية
مرافق استقبال وتوزيع الغاز الطبيعي ضمن شبكة شركة «غاسكيد» Gascade لنقل الغاز عبر «نورد ستريم» في ألمانيا، في لوبمين شمال شرق ألمانيا, 30 أغسطس 2022. (أ ف ب)
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استهلت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في أوروبا، تعاملات الأسبوع الجديد بالارتفاع، الإثنين، بعد قرار روسيا وقف ضخ الغاز عبر خط «نورد ستريم1» إلى أجل غير مسمى، ما يهدد بتصاعد أزمة الطاقة في أوروبا وقد يدفع الاقتصاد لحالة ركود.

وارتفع سعر العقود الآجلة الهولندية، وهي العقود القياسية للسوق الأوروبية بنسبة 35%، بعد إعلان شركة غازبروم الروسية المصدرة للغاز الطبيعي الروسي، الجمعة، استمرار توقف الضخ عبر خط «نورد ستريم1»، وذلك قبل ساعات من الموعد الذي كان مقررا لاستئناف الضخ في الخط بعد توقف ثلاثة أيام منذ 31 أغسطس الماضي لإجراء عملية صيانة دورية.

وتقول «غازبروم»، إنه جرى اكتشاف تسريب في إحدى محطات الخط أثناء عملية الصيانة الدورية، ولم تحدد المدى الزمني الذي تحتاجه قبل استئناف الضخ.

استعدادات لاستمرار توقف الضخ
ويستعد المسؤولون الأوروبيون حاليا لاستمرار توقف الضخ عبر الخط الذي ينقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا، لمدة أسابيع وبدءوا التحرك لاتخاذ إجراءات طارئة لمواجهة الموقف.

ووضعت السويد وفنلندا إجراءات لمساعدة شركات المرافق المتضررة من نقص إمدادات الغاز الطبيعي، وتجنب انهيارها ماليا.

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ومن المقرر أن يعقد وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي، اجتماعا خاصا يوم الجمعة المقبل لمناقشة إجراءات جذرية لمواجهة أزمة الطاقة غير المسبوقة في القارة.

وبحلول الساعة الثامنة من صباح اليوم، بلغت نسبة الارتفاع في سعر الغاز الهولندي تسليم الشهر المقبل 26%، مقارنة بالسعر يوم الجمعة الماضي، ليسجل 270 يورو لكل ميغاوات/ساعة، وكان السعر قد تراجع خلال تعاملات الأسبوع الماضي بنسبة 37%.

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