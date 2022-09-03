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إثيوبيا تخطط لفتح القطاع المصرفي أمام المستثمرين الأجانب

القاهرة - بوابة الوسط السبت 03 سبتمبر 2022, 04:15 مساء
إثيوبيا تخطط لفتح القطاع المصرفي أمام المستثمرين الأجانب
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد خلال زيارة إلى السودان، 02 مايو 2018. (أرشيفية: أ ف ب)
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قال مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي آبيي أحمد، اليوم السبت، إن حكومته قررت فتح القطاع المصرفي في البلاد أمام المستثمرين الأجانب، في أحدث إجراء يهدف إلى جذب الاستثمارات من الخارج.

وتعمل حكومة آبيي، الذي تولى السلطة في 2018، على فتح قطاعات اقتصادية متنوعة، منها الاتصالات، للمساعدة في دفع تدفقات الاستثمار الأجنبي وتعزيز النمو الاقتصادي إجمالًا، بحسب وكالة «رويترز».

وقال مكتب رئيس الوزراء في منشور على «فيسبوك»، إن فتح الخدمات المصرفية أمام المستثمرين الأجانب من شأنه أن يدعم «تحول اقتصاد بلدنا من خلال تعزيزه ليكون له ارتباط أفضل بالسوق الدولية».

وتابع هيئة البث الإثيوبية الرسمية (فانا) على «تويتر»، أن مجلس الوزراء وافق على هذه السياسة وأقر مشروع قرار بهذا الصدد خلال اجتماعه.

منح ترخيص لمشغل اتصالات خاص لكسر احتكار «إثيو تليكوم»
ومنحت حكومة آبيي في العام الماضي، ترخيصًا لمشغل اتصالات خاص لكسر احتكار شركة «إثيو تليكوم» المملوكة للدولة في أحد أكثر القطاعات الاقتصادية ربحًا.

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ودفعت «سفاريكوم» الكينية و«فوداكوم» الجنوب أفريقية و«فودافون» (LON:VOD) البريطانية و«سوميتومو» اليابانية 850 مليون دولار مقابل الترخيص.

وقال مكتب آبيي في منشوره إن جذب لاعبين من القطاع الخاص إلى القطاع المصرفي سيؤدي إلى المنافسة وتحسين تدفقات العملات الأجنبية وخلق فرص عمل.

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