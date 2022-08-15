أسعار النفط تتراجع بعد مخاوف بشأن تراجع الطلب في الصين

القاهرة - بوابة الوسط

انخفضت أسعار النفط للجلسة الثانية، اليوم الإثنين، حيث أثارت بيانات اقتصادية صينية ضعيفة مخاوف بشأن الطلب في أكبر مستورد للخام في العالم، بينما قال رئيس أكبر مصدر في العالم «أرامكو» السعودية إنها مستعدة لزيادة الإنتاج.

وهبطت العقود الآجلة لخام «برنت» 89 سنتا أو 0.9% إلى 97.26 دولار للبرميل، بعد أن استقرت منخفضة 1.5% يوم الجمعة، وبلغ سعر خام «غرب تكساس» الوسيط الأميركي 91.27 دولار للبرميل، منخفضا 82 سنتا، أو 0.9% ، بعد انخفاض بنسبة 2.4% في الجلسة السابقة، حسب وكالة «رويترز».

وأظهرت بيانات حكومية أن اقتصاد الصين تباطأ بشكل غير متوقع في يوليو الماضي، بينما انخفض إنتاج المصافي إلى 12.53 مليون برميل يوميا، وهو أدنى مستوى منذ مارس العام 2020.

السعودية مستعدة لزيادة إنتاج النفط

وصرح الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو» أمين الناصر، للصحفيين، أمس الأحد، بأن «أرامكو» مستعدة لزيادة إنتاجها من النفط الخام إلى طاقتها القصوى البالغة 12 مليون برميل يوميا، إذا طلبت الحكومة السعودية ذلك.

وقال الناصر «نحن واثقون من قدرتنا على زيادة إنتاجنا إلى 12 مليون برميل في اليوم في أي وقت هناك حاجة أو دعوة من الحكومة أو من وزارة الطاقة لزيادة إنتاجنا». وأضاف أن تخفيف الصين لقيود مواجهة فيروس «كورونا» المستجد، والانتعاش في صناعة الطيران يمكن أن يزيد الطلب.

وانتعشت أسعار النفط بأكثر من 3% الأسبوع الماضي بعد تعطل خط أنابيب في خليج المكسيك، كما قلص المستثمرون توقعاتهم بشأن زيادات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.