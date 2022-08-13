بقيمة 430 مليار دولار.. «كونغرس» يقر خطة بايدن الضخمة للمناخ والصحة

القاهرة - بوابة الوسط

أقرّ «كونغرس» الأميركي في تصويت نهائي خطّة جو بايدن الضخمة للمناخ والصحّة، ما يُمثّل انتصارًا سياسيًا مهمًا للرئيس الديموقراطي قبل أقلّ من ثلاثة أشهر من انتخابات تشريعيّة حاسمة.

ودفَع الديموقراطيّون بغالبيّتهم الضئيلة في مجلس النوّاب باتّجاه إقرار هذه الخطّة التي تزيد قيمتها على 430 مليار دولار، بعد تصويت مماثل في مجلس الشيوخ قبل بضعة أيّام، حسب وكالة «فرانس برس».

ويفترض أن تضع الخطّة تضع البلاد على الطريق الصحيح لتحقيق أهدافها لناحية خفض الغازات المسبّبة للاحتباس الحراري، ولا تزال تحتاج إلى توقيع بايدن لتُصبح قانونًا نافذًا.