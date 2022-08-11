شولتس عن مخاوف نقص الطاقة: ألمانيا لن تقف عاجزة.. ولن تترك سكانها ليتجمدوا

القاهرة - بوابة الوسط

تحاول ألمانيا أخيرا طمأنة سكانها بخصوص الشتاء المقبل في ظل ارتفاع معدلات التضخم، ومخاوف نقص الطاقة الناتج عن أزمة أوكرانيا، وتعهد المستشار الألماني، أولاف شولتس، الخميس، بأن حكومته «لن تقف عاجزة ولن تترك السكان ليتجمدوا أو يعجزوا عن دفع فواتير الطاقة»، لكنه أقر كذلك بأن التحديات التي ستواجه بلاده في الأشهر المقبلة كبيرة.

وتسبب ارتفاع أسعار الوقود الذي أشعلته الحرب الروسية ضد أوكرانيا بضغوط مالية شديدة على الكثيرين في ألمانيا وخارجها، ما أثار مخاوف بشأن شتاء مثقل بالتذمر والسخط، وفق موقع «يورونيوز».

ونقل الموقع عن شولتس قوله للصحفيين خلال مؤتمره الصحفي الصيفي السنوي في برلين: «سنبذل قصارى جهدنا لمساعدة المواطنين على تجاوز هذا الوقت الصعب»، واستشهد بعديد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بالفعل لتخفيف المصاعب المالية على السكان، وتأمين إمدادات طاقة بديلة لتحل محل النفط والفحم والغاز الروسيين.

شولتس يعلق على احتمالات اندلاع احتجاجات في ألمانيا

ولدى سؤاله عما إذا كان يخشى أن يتحول الإحباط إلى احتجاجات عنيفة، أجاب شولتس: «لا أعتقد أنه ستكون هناك اضطرابات.. في هذا البلد»، وذكّر بوضع ألمانيا القوي فيما يخص الرعاية الاجتماعية، لكنه أقر بأنه ستكون هناك «مطالب كثيرة» خلال فصل الشتاء، حيث تحاول البلاد التوفيق بين نقص الطاقة، والخطط طويلة الأمد للتخلص التدريجي من الطاقة النووية واستخدام الوقود الأحفوري.

منحت الحكومة الألمانية شركات المرافق العامة الضوء الأخضر لإعادة تنشيط محطات توليد الطاقة التي تعمل بالنفط والفحم كجزء من الجهود المبذولة لتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي الروسي.

وقال شولتس إن الحكومة تدرس أيضا تمديد عمل المحطات النووية الثلاثة المتبقية في البلاد إلى ما بعد نهاية العام، حتى مع اتخاذ خطوات لتكثيف توليد الطاقة المتجددة على المديين القصير والمتوسط، وأضاف: «إن أهم ما يمكننا القيام به، لتحقيق السيادة (على الطاقة) في المستقبل والقيام في الوقت نفسه بما هو ضروري لمستقبلنا الاقتصادي، هو توسيع الطاقة المتجددة وحماية المناخ».

شولتس يلمح إلى «خطأ» الاعتماد على الطاقة الروسية

وبدا خلال المؤتمر أن شولتس يعترف بأن اعتماد ألمانيا في الماضي على الطاقة الروسية -الذي انتقده الحلفاء مثل الولايات المتحدة لفترة طويلة- كان خطأ، وأنه كان ينبغي على البلاد تنويع إمداداتها في وقت أقرب، وفق «يورونيوز».

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ورفض الإفصاح عما إذا كان يأسف شخصيا لاستمرار ألمانيا في شراء الغاز الروسي وما إذا كان هذا قد ألقى بمسؤولية متزايدة على عاتق برلين لدعم أوكرانيا في الدفاع عن نفسها ضد الهجوم العسكري الروسي.

شولتس يرد على اتهامات التهرب الضريبي

كما التزم شولتس الصمت عندما وُجهت إليه أسئلة تتعلق بدوره في عملية احتيال واسعة النطاق للتهرب الضريبي أثناء رئاسته لبلدية هامبورغ. الأسئلة تمحورت حول اجتماعات عقدها شولتس مع المصرف الخاص «إم إم واربورغ» في عامي 2016 و2017، وفي وقت لاحق عليها أسقط مسؤولو هامبورغ مطالب وُجهت للمصرف بسداد ملايين اليوروهات كاستردادات ضريبية لتداول أسهم كان قد طالب بها المصرف، وفق «يورونيوز».

في إطار القضية، التي تعرف باسم صفقات أسهم «cum-ex»، والتي يقال إنها كلفت الدولة الألمانية مليارات اليوروهات، يجري التحقيق مع عشرات المصرفيين. ونفى شولتس في السابق ارتكاب أي مخالفات، وأكد عدم تذكر تفاصيل اجتماعاته مع مسؤولي مصرف «واربورغ».

إلا أن ثورستن فراي، وهو مشرع بارز في الاتحاد الديمقراطي المسيحي المصنف يمين الوسط في ألمانيا، يرى أن العثور أخيرا على 200 ألف يورو نقدا في خزنة تابعة لعضو (سابق) من الحزب الاشتراكي الديمقراطي مقرب من شولتس ، يثير مزيد الأسئلة حول القضية.

وقال فراي في مقابلة نشرتها الخميس مجموعة الإعلام الألمانية «RND»: «يحتاج أولاف شولتس إلى شرح موقفه». وردا على سؤال عن هذه الجزئية قال شولتس للصحفيين إنه لم يتحدث إلى يوهانس كاهرز (الشخص المقصود) ولا يعرف مصدر الأموال.