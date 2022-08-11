Atwasat

شولتس عن مخاوف نقص الطاقة: ألمانيا لن تقف عاجزة.. ولن تترك سكانها ليتجمدوا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 11 أغسطس 2022, 02:47 مساء
شولتس عن مخاوف نقص الطاقة: ألمانيا لن تقف عاجزة.. ولن تترك سكانها ليتجمدوا
المستشار الألماني، أولاف شولتس. (AP)
alwasat radio

تحاول ألمانيا أخيرا طمأنة سكانها بخصوص الشتاء المقبل في ظل ارتفاع معدلات التضخم، ومخاوف نقص الطاقة الناتج عن أزمة أوكرانيا، وتعهد المستشار الألماني، أولاف شولتس، الخميس، بأن حكومته «لن تقف عاجزة ولن تترك السكان ليتجمدوا أو يعجزوا عن دفع فواتير الطاقة»، لكنه أقر كذلك بأن التحديات التي ستواجه بلاده في الأشهر المقبلة كبيرة.

وتسبب ارتفاع أسعار الوقود الذي أشعلته الحرب الروسية ضد أوكرانيا بضغوط مالية شديدة على الكثيرين في ألمانيا وخارجها، ما أثار مخاوف بشأن شتاء مثقل بالتذمر والسخط، وفق موقع «يورونيوز».

ونقل الموقع عن شولتس قوله للصحفيين خلال مؤتمره الصحفي الصيفي السنوي في برلين: «سنبذل قصارى جهدنا لمساعدة المواطنين على تجاوز هذا الوقت الصعب»، واستشهد بعديد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بالفعل لتخفيف المصاعب المالية على السكان، وتأمين إمدادات طاقة بديلة لتحل محل النفط والفحم والغاز الروسيين.

شولتس يعلق على احتمالات اندلاع احتجاجات في ألمانيا
ولدى سؤاله عما إذا كان يخشى أن يتحول الإحباط إلى احتجاجات عنيفة، أجاب شولتس: «لا أعتقد أنه ستكون هناك اضطرابات.. في هذا البلد»، وذكّر بوضع ألمانيا القوي فيما يخص الرعاية الاجتماعية، لكنه أقر بأنه ستكون هناك «مطالب كثيرة» خلال فصل الشتاء، حيث تحاول البلاد التوفيق بين نقص الطاقة، والخطط طويلة الأمد للتخلص التدريجي من الطاقة النووية واستخدام الوقود الأحفوري.

منحت الحكومة الألمانية شركات المرافق العامة الضوء الأخضر لإعادة تنشيط محطات توليد الطاقة التي تعمل بالنفط والفحم كجزء من الجهود المبذولة لتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي الروسي.

وقال شولتس إن الحكومة تدرس أيضا تمديد عمل المحطات النووية الثلاثة المتبقية في البلاد إلى ما بعد نهاية العام، حتى مع اتخاذ خطوات لتكثيف توليد الطاقة المتجددة على المديين القصير والمتوسط، وأضاف: «إن أهم ما يمكننا القيام به، لتحقيق السيادة (على الطاقة) في المستقبل والقيام في الوقت نفسه بما هو ضروري لمستقبلنا الاقتصادي، هو توسيع الطاقة المتجددة وحماية المناخ».

شولتس يلمح إلى «خطأ» الاعتماد على الطاقة الروسية
وبدا خلال المؤتمر أن شولتس يعترف بأن اعتماد ألمانيا في الماضي على الطاقة الروسية -الذي انتقده الحلفاء مثل الولايات المتحدة لفترة طويلة- كان خطأ، وأنه كان ينبغي على البلاد تنويع إمداداتها في وقت أقرب، وفق «يورونيوز».

- شولتس يتهم موسكو بعرقلة تسليم توربين خط الأنابيب «نورد ستريم»
- ألمانيا تتحرك لحماية عمالها من غول التضخم

ورفض الإفصاح عما إذا كان يأسف شخصيا لاستمرار ألمانيا في شراء الغاز الروسي وما إذا كان هذا قد ألقى بمسؤولية متزايدة على عاتق برلين لدعم أوكرانيا في الدفاع عن نفسها ضد الهجوم العسكري الروسي.

شولتس يرد على اتهامات التهرب الضريبي
كما التزم شولتس الصمت عندما وُجهت إليه أسئلة تتعلق بدوره في عملية احتيال واسعة النطاق للتهرب الضريبي أثناء رئاسته لبلدية هامبورغ. الأسئلة تمحورت حول اجتماعات عقدها شولتس مع المصرف الخاص «إم إم واربورغ» في عامي 2016 و2017، وفي وقت لاحق عليها أسقط مسؤولو هامبورغ مطالب وُجهت للمصرف بسداد ملايين اليوروهات كاستردادات ضريبية لتداول أسهم كان قد طالب بها المصرف، وفق «يورونيوز».

في إطار القضية، التي تعرف باسم صفقات أسهم «cum-ex»، والتي يقال إنها كلفت الدولة الألمانية مليارات اليوروهات، يجري التحقيق مع عشرات المصرفيين. ونفى شولتس في السابق ارتكاب أي مخالفات، وأكد عدم تذكر تفاصيل اجتماعاته مع مسؤولي مصرف «واربورغ».

إلا أن ثورستن فراي، وهو مشرع بارز في الاتحاد الديمقراطي المسيحي المصنف يمين الوسط في ألمانيا، يرى أن العثور أخيرا على 200 ألف يورو نقدا في خزنة تابعة لعضو (سابق) من الحزب الاشتراكي الديمقراطي مقرب من شولتس ، يثير مزيد الأسئلة حول القضية.

وقال فراي في مقابلة نشرتها الخميس مجموعة الإعلام الألمانية «RND»: «يحتاج أولاف شولتس إلى شرح موقفه». وردا على سؤال عن هذه الجزئية قال شولتس للصحفيين إنه لم يتحدث إلى يوهانس كاهرز (الشخص المقصود) ولا يعرف مصدر الأموال.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

توجيه الاتهام لبريطاني من خلية «البيتلز» التابعة لـ«داعش» بعد توقيفه في لندن

توجيه الاتهام لبريطاني من خلية «البيتلز» التابعة لـ«داعش» بعد توقيفه في لندن
ريال مدريد يفوز بكأس السوبر الأوروبية للمرة الخامسة (فيديو)

ريال مدريد يفوز بكأس السوبر الأوروبية للمرة الخامسة (فيديو)
«ميدل إيست آي»: عائلة حفتر تصفي ممتلكاتها في أميركا وسط دعاوى تعويض

«ميدل إيست آي»: عائلة حفتر تصفي ممتلكاتها في أميركا وسط دعاوى تعويض
وفاة عميد قبيلة المغاربة الشيخ صالح الأطيوش

وفاة عميد قبيلة المغاربة الشيخ صالح الأطيوش
إعادة إطلاق قط بري في محمية وادي الناقة (فيديو)

إعادة إطلاق قط بري في محمية وادي الناقة (فيديو)
الصيد الجائر يهدد الأنواع المهددة بالانقراض في البحر المتوسط

الصيد الجائر يهدد الأنواع المهددة بالانقراض في البحر المتوسط
منظمة «سبورتس أنجيلس»: 77 رياضيا أوكرانيا لقوا حتفهم في الحرب الروسية

منظمة «سبورتس أنجيلس»: 77 رياضيا أوكرانيا لقوا حتفهم في الحرب الروسية
«الكتاب الأبيض».. هكذا تخطط الصين لاستعادة تايوان

«الكتاب الأبيض».. هكذا تخطط الصين لاستعادة تايوان
فلاح كردي - عراقي يغزو الإنترنت بنصائحه الزراعية

فلاح كردي - عراقي يغزو الإنترنت بنصائحه الزراعية
تفتيش القصر الرئاسي في بيرو بحثا عن شقيقة زوجة الرئيس المتهمة بقضية فساد وغسل أموال

تفتيش القصر الرئاسي في بيرو بحثا عن شقيقة زوجة الرئيس المتهمة بقضية فساد وغسل ...
شاهد في «اقتصاد بلس»: آخر أخبار السيولة.. وترتيب ليبيا في مؤشر الأمن الغذائي

شاهد في «اقتصاد بلس»: آخر أخبار السيولة.. وترتيب ليبيا في مؤشر الأمن الغذائي
«خيام» قمر صناعي إيراني أطلقته روسيا ويثير مخاوف الغرب

«خيام» قمر صناعي إيراني أطلقته روسيا ويثير مخاوف الغرب
«لم يعد لدينا ما نأكله».. مكالمة طفل جائع تثير تعاطف البرازيليين

«لم يعد لدينا ما نأكله».. مكالمة طفل جائع تثير تعاطف البرازيليين
«طبرق الطبي» يستقدم البروفيسور هاني شنيب لإجراء القسطرة الطرفية

«طبرق الطبي» يستقدم البروفيسور هاني شنيب لإجراء القسطرة الطرفية
8 سنوات مضت من انتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب

8 سنوات مضت من انتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب
لانقضاء المهلة.. أهالي الوادي الأبيض يعلنون بدء إجراءات قفل الحقول النفطية

لانقضاء المهلة.. أهالي الوادي الأبيض يعلنون بدء إجراءات قفل الحقول النفطية
كاركاتير خيري - فلسطين وأوكرانيا.. ازدواجية الغرب!

كاركاتير خيري - فلسطين وأوكرانيا.. ازدواجية الغرب!
تصريح لوزير التعليم العالي في حكومة الدبيبة يثير جدلا: «إعادة الزواج وإكثار الأسر أهم من الدراسة»

تصريح لوزير التعليم العالي في حكومة الدبيبة يثير جدلا: «إعادة الزواج وإكثار ...
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
ماسك يبيع أسهما من «تسلا» تحسبا لخسارة معركته مع «تويتر»
ماسك يبيع أسهما من «تسلا» تحسبا لخسارة معركته مع «تويتر»
ألمانيا تتحرك لحماية عمالها من غول التضخم
ألمانيا تتحرك لحماية عمالها من غول التضخم
مصر: صعود أسعار الوقود يرفع التضخم إلى 13.6% يوليو الماضي
مصر: صعود أسعار الوقود يرفع التضخم إلى 13.6% يوليو الماضي
تباطؤ التضخم في أميركا إلى 8.5% بفضل تراجع أسعار الوقود
تباطؤ التضخم في أميركا إلى 8.5% بفضل تراجع أسعار الوقود
اقتصاديون يحثون أميركا على الإفراج عن أموال أفغانستان المجمدة
اقتصاديون يحثون أميركا على الإفراج عن أموال أفغانستان المجمدة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«إيرباص» تفسخ بقية عقدها مع «الخطوط الجوية القطرية»
«إيرباص» تفسخ بقية عقدها مع «الخطوط الجوية القطرية»...
لماذا رفع البنك المركزي الأوروبي الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من 10 سنوات؟
لماذا رفع البنك المركزي الأوروبي الفائدة للمرة الأولى منذ ......
وصول أول سفينة حبوب أوكرانية إلى السواحل التركية
وصول أول سفينة حبوب أوكرانية إلى السواحل التركية...
أعلى زيادة منذ 27 عاما.. بنك إنجلترا يرفع الفائدة للمرة السادسة
أعلى زيادة منذ 27 عاما.. بنك إنجلترا يرفع الفائدة للمرة ......
«غازبروم» تعلن خفض شحنات الغاز عبر «نورد ستريم» إلى 33 مليون متر مكعب
«غازبروم» تعلن خفض شحنات الغاز عبر «نورد ستريم» إلى 33 مليون......
المزيد
شولتس عن مخاوف نقص الطاقة: ألمانيا لن تقف عاجزة.. ولن تترك سكانها ليتجمدوا
شولتس عن مخاوف نقص الطاقة: ألمانيا لن تقف عاجزة.. ولن تترك ......
«بوينغ» تسلم أول طائرة «787 دريملاينر» بعد توقفها لنحو عام نتيجة مشاكل تشغيلية
«بوينغ» تسلم أول طائرة «787 دريملاينر» بعد توقفها لنحو عام ......
مظاهرات في الأرجنتين للمطالبة بزيادة الأجور
مظاهرات في الأرجنتين للمطالبة بزيادة الأجور...
اقتصاديون يحثون أميركا على الإفراج عن أموال أفغانستان المجمدة
اقتصاديون يحثون أميركا على الإفراج عن أموال أفغانستان ......
تباطؤ التضخم في أميركا إلى 8.5% بفضل تراجع أسعار الوقود
تباطؤ التضخم في أميركا إلى 8.5% بفضل تراجع أسعار الوقود...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط