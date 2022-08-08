إلغاء 8 رحلات لـ «راين إير» وتأخير 111 أخرى نتيجة إضراب العمال في إسبانيا

القاهرة - بوابة الوسط

ألغت شركة «راين إير» 8 رحلات من وإلى إسبانيا، اليوم الإثنين، وتأخرت 111 رحلة أخرى؛ وذلك في اليوم الأول من إضراب جديد للطواقم الجوية في البلاد من المقرر أن يستمر حتى يناير 2023.

وأُلغيت رحلات لشركة الطيران الأيرلندية منخفضة الكلفة حتى الساعة الحادية عشرة صباحًا بتوقيت غرينتش، فيما كان من المقرر أن تقلع من أو تهبط في مطار برشلونة.

جاء ذلك في بيان لاتحاد النقابة العمالية الذي نظم الإضراب بالتعاون مع النقابة المستقلة للطواقم الجوية، ونقلته وكالة «فرانس برس».

مطالبات بحق الموظفين في الإضراب

وقال الناطق باسم اتحاد النقابة العمالية باو إيبارزابال: «للأسف هناك الحد الأدنى من الخدمة (الإلزامي) بنسبة 80% المفروض من وزارة النقل»، معتبرًا أن هذا الإجراء «غير مصنف، ويضعف حق الموظفين في الإضراب».

وترى الشركة الأيرلندية، التي تسيِّر أكثر من 650 رحلة مع إسبانيا، أن هذا التوقف عن العمل «كان لديه أثر محدود جدًا»، وفقًا لبيان نُشر اليوم الإثنين.

وبدأ موظفو «راين إير» في إسبانيا الإضراب في 24 يونيو ثم مدد حتى 28 يوليو للمطالبة بتحسين شروط العمل وتوقيع اتفاقية جماعية.

الخلاف وصل لطريق مسدود

وبعد أن اعتبرت النقابات أن الخلاف وصل إلى طريق مسدود، نظمت إضرابات أوسع تبدأ الإثنين وتستمر حتى 7 يناير 2023، بمعدل أربعة أيام في الأسبوع (من الإثنين إلى الخميس).

وتوصلت «راين إير» الشركة العالمية الوحيدة التي ليست لديها اتفاقية جماعية في إسبانيا وفقًا للنقابات، إلى اتفاق أخيرًا مع نقابة اللجان العمالية التي تشكل أقلية داخل الطواقم الجوية.

لكن الاتفاقية رُفضت من قبل اتحاد النقابة العمالية والنقابة المستقلة للطواقم الجوية اللتين اعتبرتها غير كافية وتطالبان بالإضافة إلى ذلك، بإعادة توظيف 11 مضربًا جرى إبعادهم عن العمل الشهر الماضي.