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أول سفينة محملة بالحبوب تصل من أوكرانيا إلى تركيا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 08 أغسطس 2022, 06:39 مساء
أول سفينة محملة بالحبوب تصل من أوكرانيا إلى تركيا
سفينة الشحن غلوري تغادر ميناء تشورنومورسك الأوكراني على البحر الأسود، 7 أغسطس 2022 (أ ف ب)
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وصلت أول سفينة تحمل حبوبًا مصدرة من أوكرانيا إلى وجهتها النهائية في تركيا، اليوم الإثنين، حسبما أعلنت كييف، فيما تأخر وصول سفينة أخرى كان من المقرر أن ترسو على الشواطئ اللبنانية أمس الأحد.

وغادرت سفينة الشحن التركية «بولارنيت» ميناء تشورنومورسك الأوكراني، الجمعة الماضي، محملة بـ12 ألف طن من الذرة، ووصلت إلى وجهتها بعد تفتيشها من قبل مركز التنسيق المشترك في إسطنبول وفقًا لشروط الاتفاق الدولي الموقع في يوليو، حسبما نقلت وكالة «فرانس برس» عن بيان لوزارة البنية التحتية الأوكرانية.

تجربة ناجحة في نقل الحبوب تشجع على تكرارها
وقال الوزير أولكسندر كوبراكوف في البيان: «تتيح لنا هذه التجربة الأولى الناجحة... أن نكون متفائلين بشأن الآفاق المستقبلية»، موجهًا الشكر إلى طاقم السفينة التركية لكونه أول من اختبر هذه الآلية.

وقعت روسيا وأوكرانيا على اتفاقيتين منفصلتين، برعاية تركيا والأمم المتحدة، تسمحان بتصدير الحبوب الأوكرانية رغم الحرب، والمنتجات الزراعية الروسية رغم العقوبات الغربية.

من جهة أخرى، لم تصل سفينة الشحن «رازوني» إلى وجهتها على شواطئ مدينة طرابلس اللبنانية، الأحد الماضي، كما كان مرتقبًا.

سفينة الشحن «رازوني» لم تصل إلى لبنان 
وتحمل «رازوني» 26 ألف طن من الذرة، وهي التي ترفع علم سيراليون، وغادرت الإثنين الماضي (الأول من أغسطس) ميناء أوديسا.

وقالت السفارة الأوكرانية في لبنان إن المشتري النهائي في لبنان رفض قبول الشحنة بسبب التأخير في شروط التسليم (تأخير لمدة خمسة أشهر).

وأضافت السفارة أن المرسل يبحث بالتالي عن مستلم آخر قد يكون في لبنان أو في بلد آخر.

وغادرت 8 سفن الموانئ الأوكرانية منذ توقيع الاتفاق، حسبما أعلنت السلطات الأوكرانية، التي أشارت إلى أنه من المتوقع الوصول إلى معدل بين ثلاث إلى خمس سفن يوميًا في الأسبوعين المقبلين.

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