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«موديز» تخفض النظرة المستقبلية لإيطاليا من«مستقرة» إلى «سلبية»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 06 أغسطس 2022, 03:29 مساء
«موديز» تخفض النظرة المستقبلية لإيطاليا من«مستقرة» إلى «سلبية»
شعار وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، (أرشيفية: رويترز)
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خفضت وكالة التصنيف العالمية «موديز» النظرة المستقبلية لإيطاليا من «مستقرة» إلى «سلبية»، مشيرة إلى المخاطر المتزايدة من إعاقة البيئة السياسية لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.

وقالت الوكالة: «المخاطر على وضع الائتمان الإيطالي تراكمت في الآونة الأخيرة بسبب التأثير الاقتصادي للغزو الروسي لأوكرانيا والتطورات السياسية المحلية، وكلاهما يمكن أن تكون له تبعات ائتمانية مادية»، فيما جرى تأكيد التصنيف السيادي لإيطاليا عند «Baa3»، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء.

- «موديز» تؤكد تخلف روسيا عن سداد ديونها

وفي 29 يونيو الماضي، أكدت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، أن روسيا تخلفت عن سداد ديونها الخارجية للمرة الأولى منذ قرن، بعد تأكيد عدم تلقي أصحاب السندات دفعات فوائد قدرها مئة مليون دولار.

وقالت الوكالة، في بيان صدر في وقت متأخر الإثنين، «يرجح بأن يجري التخلف بشكل إضافي عن سداد قسائم مدفوعات مستقبلية»، حسب وكالة «فرانس برس».

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