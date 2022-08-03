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الصادرات الألمانية تسجل ارتفاعا قياسيا في يونيو

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 03 أغسطس 2022, 01:20 مساء
الصادرات الألمانية تسجل ارتفاعا قياسيا في يونيو
مصنع لسيارات فولكسفاغن في زفيكاو بشرق ألمانيا، 23 أبريل 2020، (ا ف ب)
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سجلت الصادرات الألمانية في شهر يونيو الماضي، ارتفاعا نسبته 4.5% خلال شهر واحد لتبلغ مستوى تاريخيا، مدفوعة خصوصا بالمبيعات إلى الولايات المتحدة حسب الأرقام الرسمية التي نشرت الأربعاء.

وفي المجموع، بلغت قيمة صادرات أكبر اقتصاد أوروبي 134.3 مليار يورو في هذا الشهر حسب البيانات المعدلة للتغيرات الموسمية، كما قال مكتب الإحصاء (ديستاتيس) في بيان، وفق وكالة «فرانس برس».

هذه هي الزيادة الثالثة على التوالي بعد تلك التي سجلت في أبريل الماضي (+4.6%) ومايو الماضي (+1.3%). كما أنها أكبر قيمة تسجل منذ سلسلة ارتفاعات شهرية تعود إلى العام 2015، وكلها تميل إلى تكذيب تحليلات عن تدهور الاقتصاد الألماني الذي يعتمد على التصدير.

ارتفاع مؤشر الاقتصاد الألماني
وعلى مدى العام ارتفع مؤشر الاقتصاد الألماني الذي تجري متابعته بدقة بنسبة 18.4%. وحقق الميزان التجاري فائضا قيمته 6.4 مليار يورو. وارتفعت الواردات في يونيو بنسبة 0.2% فقط لتصل إلى 127.9 مليار يورو.

ورفع مكتب الإحصاء في تصحيح أرقام الصادرات لشهر مايو ليصبح العجز التجاري غير المسبوق البالغ مليار يورو المعلن في البداية، فائضا قدره 800 مليون يورو.

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