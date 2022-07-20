«نتفليكس» تحقق أرباح بقيمة 1.44 مليار دولار رغم فقدانها 970 ألف مشترك

القاهرة - بوابة الوسط

فقدت «نتفليكس» مجددا مشتركين في الربع الثاني من العام 2022، لكن بعدد أقل من المتوقع، فيما تعول المجموعة العملاقة في مجال البث التدفقي على انتعاش هذا الصيف يمنح الأمل للمستثمرين الذين يخشون سقوطا حرا للشبكة، وأعلنت الشبكة الرائدة في القطاع أنها خسرت 970 ألف مشترك بين نهاية مارس ونهاية يونيو، بدلا من مليوني مشترك كانت تتوقع أن تفقدهم خلال هذه الفترة، وأقر المؤسس المشارك لـ«نتفليكس»، ريد هاستينغز، بأنه «من غير السهل التحدث عن نجاح عندما نكون فقدنا مليون» مشترك، وأضاف خلال مؤتمر عبر الهاتف «لكننا مستعدون جيدا للعام المقبل».

وتضم نتفليكس حاليا 220.67 مليون مشترك في خدماتها المدفوعة في جميع أنحاء العالم، وأعلنت عن نتائج مخيبة للأمل في الربع الأول تمثلت بفقدانها مشتركين للمرة الأولى منذ عقد، وفي إشارة إلى أن النتائج التي نشرتها «نتفليكس» الثلاثاء طمأنت السوق، ارتفع سعر سهمها بأكثر من 7% في التعاملات الإلكترونية بعد إغلاق، وأعلنت المجموعة التي تتخذ مقرا لها في كاليفورنيا، أن إيراداتها بلغت 7.97 مليارات دولار للفترة من أبريل إلى يونيو، وهي نتيجة أقل من التوقعات عزتها الشركة خصوصا إلى سعر الصرف غير المواتي لها.

نتفليكس حققت أرباحا صافية بلغت 1.44 مليار دولار

من ناحية أخرى، حققت «نتفليكس» أرباحا صافية بلغت 1.44 مليار دولار، في نتيجة فاقت توقعاتها، واعتبر المحلل روب إندرله أن هذا الأداء «يظهر أن نتفليكس لن توقف أنشطتها قريبا»، وقال «لقد كسبوا الوقت الذي يحتاجونه لوقف نزيف» المشتركين، وتتوقع نتفليكس استعادة مليون مشترك في الربع الثالث من هذا العام، وبالتالي الوصول إلى 221.67 مليون مشترك يدفع بدلا. ومع ذلك، لا يزال هذا الرقم أقل من ذلك المسجل نهاية العام 2021.

ولتحقيق ذلك، تعول المنصة خصوصا على نجاح الموسم الرابع من سلسلة الخيال العلمي ومغامرات المراهقين «سترينجر ثينغز» التي اختُتمت أخيرا، وكذلك على فيلم «ذي غراي مان» المعتزم طرحه قريبا، من توقيع الأخوين روسو مخرجي فيلم «أفنجرز: إندغايم»، والذي يمكن أن يتحول إلى علامة تجارية مربحة في حال تحقيقه نجاحا جماهيريا، وأشار مدير شركة «غلوبال داتا» نيل سوندرز إلى أنه «مع 1.3 مليار ساعة بث حققها الموسم الرابع من سترينجر ثينغز، فإن قدرة نتفليكس على إنتاج محتوى ناجح ليست موضع تساؤل»، لكنه أضاف أن «نموذج نتفليكس ليس قادرا حتما على تحقيق النمو في اقتصاد متغير ومجتمع استهلاكي»، بعد سنوات من النمو المتسارع، وبعد استفادتها بقوة من فترات الحجر المنزلي خلال جائحة «كوفيد-19»، تشهد «نتفليكس» مسارا تصحيحيا تضخمه المنافسة التي أشبعت السوق في السنوات الأخيرة، ويضاف إلى فقدان المشتركين، السياق الاقتصادي غير المواتي، من الحرب في أوكرانيا إلى التضخم مرورا بالدولار القوي.

«نتفليكس» رائدة في مجال الفيديو بالبث التدفقي

وعلق المحلل في «إي ماركتر» روس بينيس قائلا: «تظل نتفليكس رائدة في مجال الفيديو بالبث التدفقي، لكن إذا لم تجد المزيد من الامتيازات التي يتردد صداها على نطاق واسع، فسوف تكافح في نهاية المطاف للبقاء في الصدارة»، في الربع الأول، فقدت الخدمة 200 ألف مشترك في جميع أنحاء العالم مقارنة بنهاية العام 2021. وقد تسبب ذلك في انخفاض سعر أسهمها في البورصة بنسبة 25%، ثم أعلن رؤساء المنصة في أبريل عزمهم تقديم صيغة اشتراك أرخص ولكن مع إعلانات، بعد سنوات من رفض هذا الحل.

وقال روس بينيس: «نظرا للطلب القوي من العلامات التجارية، يُتوقع أن يزيد هذا المنتج من عائدات الشركة عن كل مستخدم. ولكن لا يوجد دليل على أن هذا الأمر سيبطئ إلغاء الاشتراكات أو يجذب عددا كافيا من المستهلكين الجدد»، في الأسبوع الماضي، أوضحت الشركة أن الاشتراك الجديد سيضاف إلى الخيارات الثلاثة المتاحة أساسا «أساسي وقياسي ومميز»، وأرخصها يكلف عشرة دولارات شهريا في الولايات المتحدة.

وتهدف «نتفليكس» إلى إطلاق الصيغة في أوائل العام 2023، وفي أبريل، أشارت نتفليكس أيضا إلى أنها بصدد تشديد الخناق على مشاركة المعرفات وكلمات السر، وهي ممارسة تسمح لكثيرين بالوصول إلى محتوى النظام الأساسي من دون الدفع، وأكد مدير العمليات غريغ بيترز أن هذا النظام «سيبدأ تطبيقه العام المقبل كما هو مخطط له»، وأدى التباطؤ في نمو المنصة أيضا إلى الاستغناء عن أكثر من 400 موظف خلال الربع الماضي، خصوصا في الولايات المتحدة، لكن المجموعة لا تزال تواصل الاستثمار في إنتاج المحتوى: فقد أعلنت عن استحواذها على استوديو الرسوم المتحركة الأسترالي «أنيمال لوجيك» الذي يعمل فيه نحو 800 موظف.