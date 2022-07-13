«تويتر» تقاضي ماسك لإجباره على إتمام صفقة الشراء

القاهرة - بوابة الوسط

رفعت شركة تويتر، الثلاثاء، دعوى قضائية ضدّ إيلون ماسك لإجباره على الالتزام بالاتفاق المبرم بينهما، والذي تعهّد بموجبه الملياردير شراء المنصة مقابل 44 مليار دولار، قبل أن ينسحب من هذه الصفقة، بحسب ما أظهرت وثائق قضائية.

وفي الدعوى المرفوعة في ولاية ديلاوير الأميركية، يطلب «تويتر» من المحكمة أن تجبر ماسك على إتمام الصفقة وشراء الشركة مقابل المبلغ المتّفق عليه بين الطرفين، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأكدت الشركة أن ما من تعويض مالي يمكنه أن يصلح الضرر الذي لحق بموقع التغريدات من جرّاء «نموذج النفاق» الذي انتهجه الملياردير للانسحاب من الصفقة.

«تويتر» ترسل خطابا إلى ماسك لإنقاذ الصفقة من الانهيار

وأرسلت شركة «تويتر» كتابا إلى إيلون ماسك، الإثنين، اعتبرت فيه أن انسحاب الملياردير من صفقة بقيمة 44 مليار دولار لشراء منصة التواصل الاجتماعي هو قرار «لاغ وغير مبرّر»، مؤكدة أنها التزمت من جانبها بكل ما نص عليه الاتفاق المبرم بين الطرفين في أبريل.

وفي حين يتهم ماسك «تويتر» بعدم الالتزام ببنود الاتفاق، لا سيما بعدم تزويده بكل البيانات المتعلقة بالحسابات المزيفة على المنصة، قالت الشركة في خطاب رسمي أرسلته إلى ماسك وممثليه ونشره الموقع الإلكتروني لسلطة أسواق المال الأميركية إنها، وبناء على ما تقدم، تطالب مالك شركتي تسلا وسبايس إكس بالوفاء بالتزاماته المنصوص عليها في الاتفاق.

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وأرسل إيلون ماسك خطابا إلى تويتر الجمعة أعلن فيه أنه أنهى الاتفاق المبرم في أبريل لشراء المنصة مقابل 54.20 دولارًا للسهم الواحد أو 44 مليار دولار في المجموع.