Atwasat

«تويتر» تقاضي ماسك لإجباره على إتمام صفقة الشراء

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 13 يوليو 2022, 12:09 صباحا
«تويتر» تقاضي ماسك لإجباره على إتمام صفقة الشراء
إيلون ماسك في بوكا تشيكا بولاية تكساس الأميركية، 10 فبراير 2022 (أ ف ب)
alwasat radio

رفعت شركة تويتر، الثلاثاء، دعوى قضائية ضدّ إيلون ماسك لإجباره على الالتزام بالاتفاق المبرم بينهما، والذي تعهّد بموجبه الملياردير شراء المنصة مقابل 44 مليار دولار، قبل أن ينسحب من هذه الصفقة، بحسب ما أظهرت وثائق قضائية.

وفي الدعوى المرفوعة في ولاية ديلاوير الأميركية، يطلب «تويتر» من المحكمة أن تجبر ماسك على إتمام الصفقة وشراء الشركة مقابل المبلغ المتّفق عليه بين الطرفين، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأكدت الشركة أن ما من تعويض مالي يمكنه أن يصلح الضرر الذي لحق بموقع التغريدات من جرّاء «نموذج النفاق» الذي انتهجه الملياردير للانسحاب من الصفقة.

«تويتر» ترسل خطابا إلى ماسك لإنقاذ الصفقة من الانهيار
وأرسلت شركة «تويتر» كتابا إلى إيلون ماسك، الإثنين، اعتبرت فيه أن انسحاب الملياردير من صفقة بقيمة 44 مليار دولار لشراء منصة التواصل الاجتماعي هو قرار «لاغ وغير مبرّر»، مؤكدة أنها التزمت من جانبها بكل ما نص عليه الاتفاق المبرم بين الطرفين في أبريل.

وفي حين يتهم ماسك «تويتر» بعدم الالتزام ببنود الاتفاق، لا سيما بعدم تزويده بكل البيانات المتعلقة بالحسابات المزيفة على المنصة، قالت الشركة في خطاب رسمي أرسلته إلى ماسك وممثليه ونشره الموقع الإلكتروني لسلطة أسواق المال الأميركية إنها، وبناء على ما تقدم، تطالب مالك شركتي تسلا وسبايس إكس بالوفاء بالتزاماته المنصوص عليها في الاتفاق.

- هل تواجه «تويتر» مستقبل مظلم بعد فشل صفقة إيلون ماسك؟
- بعد شراء ماسك لـ«تويتر».. واشنطن قلقة من وسائل التواصل الاجتماعي
- إحصاء: 91.4% من سكان ليبيا يستخدمون السوشيال ميديا

وأرسل إيلون ماسك خطابا إلى تويتر الجمعة أعلن فيه أنه أنهى الاتفاق المبرم في أبريل لشراء المنصة مقابل 54.20 دولارًا للسهم الواحد أو 44 مليار دولار في المجموع.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

دقت ساعة دوري التتويج السداسي الليبي

دقت ساعة دوري التتويج السداسي الليبي
مانشستر يونايتد يسحق ليفربول برباعية نظيفة وديا في حضور صلاح

مانشستر يونايتد يسحق ليفربول برباعية نظيفة وديا في حضور صلاح
«بي بي سي»: تورط القوات الخاصة البريطانية في ارتكاب جرائم حرب بأفغانستان

«بي بي سي»: تورط القوات الخاصة البريطانية في ارتكاب جرائم حرب بأفغانستان
«البنتاغون»: مقتل زعيم «داعش» في سورية في غارة أميركية

«البنتاغون»: مقتل زعيم «داعش» في سورية في غارة أميركية
بعد تلقيها غرامة مرورية.. أميركية حامل تطلب اعتبار جنينها راكبا

بعد تلقيها غرامة مرورية.. أميركية حامل تطلب اعتبار جنينها راكبا
حميد الشاعري يكشف سبب مغادرته وأهله ليبيا

حميد الشاعري يكشف سبب مغادرته وأهله ليبيا
500 زوج يكافحون «آثار كوفيد النفسية» بحفل زفاف جماعي

500 زوج يكافحون «آثار كوفيد النفسية» بحفل زفاف جماعي
البيت الأبيض: إيران ستزود روسيا بمئات الطائرات المسيرة

البيت الأبيض: إيران ستزود روسيا بمئات الطائرات المسيرة
انهيار تاريخي للعملة الأوروبية.. اليورو يتساوى مع الدولار

انهيار تاريخي للعملة الأوروبية.. اليورو يتساوى مع الدولار
تقرير سويسري: الشباب الليبي «يائس» في مواجهة أزمة سياسية واقتصادية متفاقمة

تقرير سويسري: الشباب الليبي «يائس» في مواجهة أزمة سياسية واقتصادية متفاقمة
الولايات المتحدة تدرس احتمال استئناف بيع أسلحة هجومية للسعودية

الولايات المتحدة تدرس احتمال استئناف بيع أسلحة هجومية للسعودية
كاركاتير خيري - أولويات زيارة بايدن للشرق الأوسط

كاركاتير خيري - أولويات زيارة بايدن للشرق الأوسط
بوتين يصدر مرسوما يسهل الحصول على الجنسية الروسية لجميع الأوكرانيين

بوتين يصدر مرسوما يسهل الحصول على الجنسية الروسية لجميع الأوكرانيين
رسميا.. «يوفنتوس» يعلن عودة بول بوغبا

رسميا.. «يوفنتوس» يعلن عودة بول بوغبا
المظاهرات الليبية وحجة عقيلة

المظاهرات الليبية وحجة عقيلة
(كاتيو أمبوس) لكل العصور

(كاتيو أمبوس) لكل العصور
لغة فبراير

لغة فبراير
الأمم المتحدة تتوقع أن يبلغ عدد سكان العالم 8 مليارات نسمة في 15 نوفمبر

الأمم المتحدة تتوقع أن يبلغ عدد سكان العالم 8 مليارات نسمة في 15 نوفمبر
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
اليورو يبلغ مستوى التكافؤ مع الدولار في سابقة منذ 2002
اليورو يبلغ مستوى التكافؤ مع الدولار في سابقة منذ 2002
الاتحاد الأوروبي يمنح كرواتيا الموافقة النهائية على الانضمام لمنطقة اليورو عام 2023
الاتحاد الأوروبي يمنح كرواتيا الموافقة النهائية على الانضمام ...
تركيا تستضيف محادثات مع روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة بشأن أزمة الحبوب
تركيا تستضيف محادثات مع روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة بشأن أزمة ...
تجميد أصول أوليغارش روس بقيمة 13.8 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي
تجميد أصول أوليغارش روس بقيمة 13.8 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي
«أوبك»: الطلب على النفط سيستمر بالنمو في 2023 لكن بوتيرة أبطأ
«أوبك»: الطلب على النفط سيستمر بالنمو في 2023 لكن بوتيرة أبطأ
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
إردوغان يطلب زيادة راتبه 40.4%.. ما هي رواتب رؤساء العالم؟
إردوغان يطلب زيادة راتبه 40.4%.. ما هي رواتب رؤساء العالم؟...
سعر اليورو ينخفض لأقل من 1.02 دولار للمرة الأولى منذ 2002
سعر اليورو ينخفض لأقل من 1.02 دولار للمرة الأولى منذ 2002...
4 شركات صينية تشتري 292 طائرة «إيرباص» مقابل 37 مليار دولار
4 شركات صينية تشتري 292 طائرة «إيرباص» مقابل 37 مليار دولار...
حكومات أوروبية تطالب بإلغاء بعض الرحلات الجوية.. وإفلاسات محتملة للشركات
حكومات أوروبية تطالب بإلغاء بعض الرحلات الجوية.. وإفلاسات ......
بايدن: مجموعة السبع تريد استثمار 600 مليار دولار في برنامج عالمي للبنى التحتية
بايدن: مجموعة السبع تريد استثمار 600 مليار دولار في برنامج ......
المزيد
«تويتر» تقاضي ماسك لإجباره على إتمام صفقة الشراء
«تويتر» تقاضي ماسك لإجباره على إتمام صفقة الشراء...
مطالب لباريس وروما باتخاذ قرارات صعبة لمواجهة أزمة الغاز
مطالب لباريس وروما باتخاذ قرارات صعبة لمواجهة أزمة الغاز...
نقص الرقائق الإلكترونية يسدد ضربة لمبيعات «رينو»
نقص الرقائق الإلكترونية يسدد ضربة لمبيعات «رينو»...
«أوبك»: الطلب على النفط سيستمر بالنمو في 2023 لكن بوتيرة أبطأ
«أوبك»: الطلب على النفط سيستمر بالنمو في 2023 لكن بوتيرة ......
تجميد أصول أوليغارش روس بقيمة 13.8 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي
تجميد أصول أوليغارش روس بقيمة 13.8 مليار يورو في الاتحاد ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط