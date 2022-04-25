بعد شراء ماسك لـ«تويتر».. واشنطن قلقة من وسائل التواصل الاجتماعي

القاهرة - بوابة الوسط

رفض البيت الأبيض التعليق، اليوم الإثنين، على صفقة شراء الملياردير إيلون ماسك «تويتر»، لكنه قال إن الرئيس جو بايدن عبر مرارًا عن قلقه إزاء قوة منصات وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت جين ساكي، الناطقة باسم البيت الأبيض، «قلقنا ليس جديدًا»، مضيفة أن هذه المنصات في حاجة لأن تخضع للحساب.

ومضت تقول: «تحدث الرئيس منذ فترة طويلة عن قلقه إزاء قوة منصات وسائل التواصل الاجتماعي بما يشمل (تويتر) وآخرين، في نشر معلومات مضللة»، لكنها استدركت قائلة إن البيت الأبيض لن يعلق على صفقة فردية.

ترامب يرفض العودة لـ«تويتر»

وفي سياق متصل، قال الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، إنه لن يعود إلى منصة التواصل الاجتماعي «تويتر»، حتى إذا عاد حسابه على تلك المنصة بعد شراء الملياردير إيلون ماسك لها.

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وأضاف ترامب لقناة «فوكس نيوز» أنه سيُفعل حسابًا رسميًا له على منصة «تروث سوشيال»، الناشئة التي يمتلكها خلال الأيام السبعة المقبلة.

وقال ترامب: «لن أستخدم تويتر، سأظل على تروث»، متابعًا: «آمل أن يشتري إيلون موقع تويتر لأنه سيجري تحسينات عليه، وهو رجل طيب، لكن (حسابي) سيظل على (منصة) تروث».

صفقة ماسك

وفي وقت سابق اليوم الإثنين، وافق مجلس إدارة «تويتر» على عرض استحواذ بقيمة 44 مليار دولار (34.5 مليار جنيه إسترليني) من الملياردير إيلون ماسك.

وزعم ماسك، الذي قدم العرض المفاجئ قبل أقل من أسبوعين، أنه الشخص المناسب «لفتح الإمكانات غير العادية» لشركة التواصل الاجتماعي، داعيًا إلى سلسلة من التغييرات من تخفيف قيود المحتوى إلى القضاء على الحسابات المزيفة.