إيلون ماسك يشتري «تويتر» مقابل 44 مليار دولار

القاهرة - بوابة الوسط

وافق مجلس إدارة «تويتر» على عرض استحواذ بقيمة 44 مليار دولار (34.5 مليار جنيه إسترليني) من الملياردير إيلون ماسك.

وزعم ماسك، الذي قدم العرض المفاجئ قبل أقل من أسبوعين، أنه الشخص المناسب «لفتح الإمكانات غير العادية» لشركة التواصل الاجتماعي، بحسب «بي بي سي».

تقدر ثروة ماسك بنحو 273.6 مليار دولار

ودعا إلى سلسلة من التغييرات من تخفيف قيود المحتوى إلى القضاء على الحسابات المزيفة. ورفضت الشركة في البداية عرض ماسك، لكنها ستطلب الآن من المساهمين التصويت للموافقة على الصفقة.

ووفقًا لمجلة فوربس، فإن ماسك هو أغنى رجل في العالم، حيث تقدر ثروته بنحو 273.6 مليار دولار، ويرجع ذلك في الغالب إلى حصته في شركة «تسلا» لصناعة السيارات الكهربائية التي يديرها. كما أنه يقود شركة الفضاء «سبيس إكس».

حرية التعبير هي حجر الأساس

وقال في بيان أعلن فيه الصفقة: «حرية التعبير هي حجر الأساس لديمقراطية فاعلة، و«تويتر» هو ساحة المدينة الرقمية، حيث تتم مناقشة الأمور الحيوية لمستقبل البشرية».

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وأضاف: «أريد أيضًا أن أجعل تويتر أفضل من أي وقت مضى من خلال تحسين المنتج بميزات جديدة، وجعل الخوارزميات مفتوحة المصدر لزيادة الثقة، وهزيمة روبوتات البريد العشوائي، ومصادقة جميع البشر».

وتابع: «يتمتع تويتر بإمكانيات هائلة. أتطلع إلى العمل مع الشركة ومجتمع المستخدمين لفتحه».

وقال بريت تايلور، رئيس مجلس إدارة «تويتر»، إنه أجرى «عملية شاملة» لتقييم مقترحات ماسك للشركة. وقال: «ستوفر الصفقة المقترحة علاوة نقدية كبيرة، ونعتقد أنها أفضل طريق للمضي قدمًا لمساهمي تويتر».