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«رويترز»: ماسك يقترب من امتلاك «تويتر» مقابل 43 مليار دولار

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 25 أبريل 2022, 04:54 مساء
«رويترز»: ماسك يقترب من امتلاك «تويتر» مقابل 43 مليار دولار
إيلون ماسك. (الإنترنت)
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تستعد شركة «تويتر» للموافقة على بيع الشركة للملياردير إيلون ماسك مقابل نحو 43 مليار دولار، وهو السعر الذي وصفه الرئيس التنفيذي لشركة «تيسلا» بعرضه «الأفضل والأخير» لشركة التواصل الاجتماعي ، وفق ما أفادت به مصادر مطلعه على الصفقة.

ونقلت «رويترز» عن مصادر قولها إن «تويتر» قد تعلن صفقة بقيمة 54.20 دولار للسهم، في وقت لاحق الإثنين، بمجرد اجتماع مجلس إدارتها للتوصية بالصفقة لمساهمي «تويتر». وأضافت المصادر أنه من الممكن دائمًا أن تنهار الصفقة في اللحظة الأخيرة.

تفعيل إجراء «الحبة السامة»
وتعيد «تويتر» النظر في عرض شراء إيلون ماسك الشركة، فيما عقدت مناقشات بين الطرفين الأحد، كما ذكرت جريدة «وول ستريت جورنال» بعدما أعلن الملياردير، الخميس، أنه أمّن التمويل اللازم لإتمام الصفقة. وذكرت الجريدة نقلًا عن مصادر مطلعة أن «تويتر تعيد النظر في العرض، ومن المرجح أكثر من قبل أن تسعى للتفاوض»، وفق «فرانس برس».

وقال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا»، الخميس، إنه أمّن نحو 46,5 مليار دولار لتمويل الصفقة، لكنه يخطط أيضًا لتقديم عرض مباشر لمساهمي «تويتر» لبيع أسهمهم له، إذ إنه يسعى إلى الاستحواذ على منصة التواصل الاجتماعي.

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ويعارض مجلس إدارة «تويتر» الاقتراح. ولمنع ماسك من الاستحواذ على «تويتر»، لوّح المجلس بتفعيل إجراء «الحبة السامة» الذي من شأنه أن يصعب على ماسك الاستحواذ على أكثر من 15 في المئة من الشركة عبر السوق. وهو يملك حاليًا 9.2% من الأسهم.

حل قضايا حرية التعبير 
وأوردت الجريدة أن «التحول المحتمل من جانب تويتر يأتي بعد لقاء السيد ماسك، الجمعة، عديد المساهمين في الشركة على انفراد». وذكرت الجريدة نقلًا عن المصادر المطلعة أن ماسك «تعهد حل قضايا حرية التعبير التي يرى أنها مشكلة تواجهها المنصة (...) سواء نجحت محاولته أم لا».

وأوضحت المصادر للجريدة أنه «شدد خلال لقاءاته عبر الفيديو مع المساهمين على الأموال المدارة بنشاط، على أمل أن يتمكنوا من التأثير على قرار الشركة». وأشارت إلى أن «تويتر» قد تصدر إعلانًا بشأن الأمر بحلول الخميس أو حتى قبل ذلك، وفقًا لهذه المصادر.

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