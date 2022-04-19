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سهم «تويتر» يتخلى عن مكاسبه بعد ابتلاع «الحبة السامة»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 19 أبريل 2022, 03:02 مساء
سهم «تويتر» يتخلى عن مكاسبه بعد ابتلاع «الحبة السامة»
شعار «تويتر»، (أرشيفية: ا ف ب)
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تراجع سهم شركة «تويتر» بشكل طفيف في تداولات ما قبل الافتتاح اليوم الثلاثاء، متخليًا عن بعض المكاسب التي تحققت أمس الإثنين.

ويأتي ذلك بعد تصويت مجلس إدارة الشركة لصالح خطة دفاعية تسمى بـ«الحبة السامة»، وهي آلية دفاعية لجأت إليها الإدارة لمنع الملياردير والرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» إيلون ماسك من زيادة حصته أكثر من 15% في الشركة، وهو ما أدى إلى انخفاض سهم تويتر بنسبة 1.2%، بعد أن ارتفع بنسبة 7.5% في الجلسة السابقة، حسب وكالة «رويتزر».

ورفض مجلس إدارة «تويتر» الأسبوع الماضي صفقة استحواذ بقيمة 43 مليار دولار من ماسك، ومع ذلك، قد يضطر إلى التعامل معه إذا دعمه عدد كافٍ من المساهمين.

كما أعلن ماسك في وقت سابق في أبريل أنه استحوذ على 9.2٪ من أسهم الشركة، لكنه رفض عرض مقعد مجلس الإدارة بعد فشله في إيجاد أرضية مشتركة مع الإدارة بشأن استراتيجية مستقبلية، إذ انتقد ماسك رقابة الشركة على موقع التواصل الاجتماعي، ووصف خطط الاستحواذ على أنها دفاع عن حرية التعبير.

خطة «الحبة السامة»
وتسمح الخطة للمساهمين بشراء أسهم إضافية بسعر مخفض، لمنع سيطرة مستحوذ وحيد على «تويتر»، ومن المقرر أن تنتهي الخطة في 14 أبريل العام 2023، حسب بيان إدارة الشركة يوم الجمعة الماضي.

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وقالت الشركة، إن الخطة «ستقلل احتمالية سيطرة أي كيان أو شخص أو مجموعة» على «تويتر»، مضيفة أن الخطة لن تمنع مجلس الإدارة من قبول عرض الاستحواذ إذا رأى أنه في مصلحة الشركة ومساهميها.

مستخدمو «تويتر» قلقون من عرض ماسك
وأثار عرض ماسك المفاجئ لشراء تويتر موجة من القلق على الشبكة؛ إذ أعرب عدد كبير من المستخدمين والمراقبين عن قلقهم من فكرة تحكم رجل الأعمال المشاكس بالمنصة، بما يمثل ترسيخا لهيمنة الشركات الكبرى.

بينما يروج الرجل الأغنى في العالم، أنه سيجعل المنصة حصنًا لحرية التعبير، بحسب قوله، فيما يعتبر أن الإشراف على المحتوى مبالغ فيه، وينبغي من منطلق الديمقراطية فرض قيود أقل على المستخدمين.

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