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سهم «تويتر» يقفز على خلفية موافقة الشركة على عرض إيلون ماسك لشرائها

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 25 أبريل 2022, 09:35 مساء
سهم «تويتر» يقفز على خلفية موافقة الشركة على عرض إيلون ماسك لشرائها
سهم «تويتر» يقفز في بورصة «وول ستريت». (الإنترنت)
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قفز سهم «تويتر» في بورصة «وول ستريت»، الإثنين، إثر تقارير أوردتها وسائل إعلام أميركية عدة مفادها بأن الشركة على وشك الموافقة على العرض الذي قدمه الملياردير إيلون ماسك لشرائها.

وقرابة الساعة 15:40 ت غ، كان سعر سهم «تويتر» يتأرجح حول 50.77 دولار بارتفاع نسبته 3.75% عن سعر الافتتاح، بحسب «فرانس برس».

ونقلت وسائل إعلام أميركية، لا سيما «وول ستريت جورنال» و«نيويورك تايمز» و«سي إن بي سي» عن مصادر عدة قولها إن مجموعة «تويتر» ستعلن  اعتبارًا من الإثنين موافقتها على العرض الذي قدمه ماسك لشرائها.

 قيمة المجموعة تناهز 43 مليار دولار
وعرض مالك مجموعة «تيسلا» للسيارات الكهربائية عرض في منتصف مارس الاستحواذ على ملكية «تويتر» بالكامل مقابل 54.20 دولار للسهم الواحد وسحب المجموعة من بورصة نيويورك. ولو وافقت «تويتر» على العرض كما هو، لكان هذا يعني أن قيمة المجموعة تناهز 43 مليار دولار، مقابل 38.5 مليار دولار حاليًا.

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وأعلن الملياردير، الخميس، أنه أمن التمويل اللازم لإتمام هذه الصفقة. وقال الرئيس التنفيذي لـ«تيسلا» إنه أمَّن نحو 46.5 مليار دولار لتمويل الصفقة، مشيرًا إلى أن هذه الأموال مصدرها قرضان مصرفيان من بنك «مورغان ستانلي»، بالإضافة إلى ثروته الشخصية.

كما أعلن يومها أنه يفكر بتقديم «عرض شراء مباشر» لمساهمي «تويتر» لشراء أسهمهم مباشرة وبصورة عدائية، أي من دون المرور بمجلس الإدارة، الذي واجه عرض الملياردير بالرفض.

 «الحبة السامة» 
ولمنع ماسك من الاستحواذ على «تويتر»، لوَّح مجلس الإدارة بتفعيل إجراء يدعى «الحبة السامة» من شأنه أن يصعب على الملياردير الاستحواذ على أكثر من 15 في المئة من الشركة عبر السوق، علمًا بأنه يملك حاليًا 9.2% من أسهمها.

وقال دان آيفز، المحلل في «ويدبوش سيكيوريتيز»، لشبكة «سي إن بي سي» التلفزيونية إنه «بمجرد أن يتأمَّن التمويل مع التهديد بعرض شراء مباشر عدائي، لا يعود بإمكان مجلس الإدارة اللجوء إلى مُنقذ أو مقدم عرض ثانٍ». وأضاف أن «هذا الأمر كبل أيدي مجلس الإدارة وأجبره على الذهاب إلى طاولة المفاوضات».

وبحسب وسائل الإعلام الأميركية، فقد اجتمع مجلس إدارة «تويتر»، صباح الأحد، لإعادة النظر بعرض ماسك.

وأتى هذا الاجتماع بعد يومين على لقاءات عبر الفيديو عقدها مع العديد من مساهمي «تويتر» الملياردير المتحدر من جنوب أفريقيا، وذلك في مسعى منه لإقناعهم بالموافقة على عرضه. وإيلون ماسك هو أغنى رجل في العالم (تقدر مجلة فوربس ثروته بـ296 مليار دولار) ولديه على «تويتر» 83 مليون متابع.

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