إحصاء: 91.4% من سكان ليبيا يستخدمون السوشيال ميديا

القاهرة - بوابة الوسط: محمود غريب

أظهرت بيانات إحصائية أن عدد مستخدمي الإنترنت في ليبيا ارتفع بنسبة 76.2% خلال السنوات العشر الماضية، من 877 ألف مستخدم عام 2012 إلى 3.7 مليون مستخدم حتى فبراير الماضي، بما يمثل 49.6% من عدد السكان.

وأفاد تقرير عن البيانات والإحصاءات والاتجاهات الرقمية في ليبيا، نشرته منصة «سلايد شير» الأميركية، أن عدد مستخدمي الإنترنت ازداد بنسبة 10.1% خلال العام الأخير، بواقع 320 ألف شخص.

وفي حين يعتمد 99.5% من المستخدمين على الهاتف المحمول، تشير البيانات إلى أن 11.87 مليون شخص متصل بالإنترنت حتى نهاية العام الماضي، ما يمثل قرابة ضعف عدد السكان، فق المنصة المتخصصة في عرض البيانات والإحصاءات.

91.4 % من عدد السكان يستخدمون السوشيال ميديا

كما تشير البيانات إلى أن عدد مستخدمي السوشيال ميديا في ليبيا وصل إلى 6.4 مليون مستخدم، بما يمثل 91.4% من عدد السكان، وأن عدد مستخدمي تطبيق «تيك توك» سجل 62% لدى الشريحة العمرية من 18 - 24 عاما، بينما يمثل 95% من مستخدمي التطبيق من الفئة العمرية الأقل من 35 عامًا، ثلاثة أرباعهم من الذكور، في حين لم تتجاوز نسبة الإناث 25% من مستخدمي «تيك توك».

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وبحسب البيانات الصادرة فبراير الماضي، يستخدم 82,6% من رواد السوشيال ميديا موقع «فيسبوك»، أكثرهم من الفئة العمرية من 25- 34 عامًا بنسبة 32.4% من إجمالي عدد مستخدمي الموقع، تليهم الفئة العمرية من 18- 24 عاما بنسبة 26.2%. في حين يبلغ عدد مستخدمي يوتيوب 11.84%، وتويتر 2.93% من رواد السوشيال ميديا، و1% انستغرام.

تطور استخدام السوشيال ميديا في ليبيا

وتطور استخدام السوشيال ميديا خلال السنوات الثمانية الأخيرة، حيث جاءت الزيادة الأكبر عام 2015 عندما ارتفع عدد المستخدمين بنسبة 54.9%، مسجلة 2.2 مليون مستخدم مقارنة بـ 1.42 مليون مستخدم عام 2014.

كما تفيد البيانات بأن 76.62% من السكان يمتلكون هاتفًا خلويًا، و21.82% يمتلكون أجهزة كومبيوتر ثابتة، و1.43% لديهم جهاز لوحي، و0.13% لديهم أجهزة ألعاب إلكترونية.

أكثر الكلمات التي بحث عنها الليبيون

ويستخدم 97.23% من رواد الإنترنت موقع «جوجل»، بينما يستخدم 0.16% موقع «ياهو». في حين تشير البيانات التي جرى تحليلها من يناير 2021 إلى ديسمبر 2021 إلى أن أعلى الكلمات التي بحث عنها الليبيون على الإنترنت كانت كلمة «ليبيا» تليها كلمة «الطقس»، ثم «مترجم»، و«فيسبوك».

يذكر أن مفوضية المجتمع المدني في طرابلس تحدث، في بيان أثار جدلا، عن «سوء استخدام التطبيقات ومواقع التواصل»، و«التأثير في أخلاق المجتمع الليبي». وطالبت وزارة الاتصالات بحظر تطبيق «تيك توك» وموقع «يوتيوب» في ليبيا وحجب المواقع الإباحية، و«مراقبة صفحات التواصل الاجتماعي التي تسعى لتمرير الرذيلة، وإيقاف أي قناة تخالف معايير المجتمع فورا والتحقيق في المخالفات ومنع تفشي الرذيلة والانحلال عبر القنوات المرئية».

730 ألف نسمة زيادة سكانية خلال السنوات العشر الماضية

وفي سياق متصل، أظهر الإحصاء أن عدد سكان ليبيا بلغ 7 ملايين نسمة، في فبراير 2022، بزيادة 85 ألف نسمة عن العام الماضي 2021، البالغ 6.91 مليون، بمعدل نمو سكاني بلغ 1.2%، فيما يشكّل الذكور 50.5% من عدد السكان مقابل 49.5% للإناث.

وزاد معدل السكان بواقع 730 ألف خلال السنوات العشر الماضية، من 6.27 مليون نسمة عام 2012 إلى 7 ملايين عام 2022. في حين كان الارتفاع الملحوظ في معدل النمو السكاني بدءًا من العام 2017 الذي كسر فيه حاجز الـ1%.

وبالنسبة لمعدل الأعمار، تشير البيانات إلى أن الشريحة الأكبر للفئة العمرية من 35 إلى 44 عاما والذين يمثلون 16.4% من عدد السكان، تليهم الفئة العمرية من 25 إلى 34 عامًا بواقع 15.9%، ثم الفئة العمرية من 6 إلى 12 عامًا، وتمثل الفئة من 45 إلى 50 عامًا حوالي 13.3% من عدد السكان.

86.1 % معدل محو الأمية.. و99.9% يحصلون على مياه شرب نظيفة

وفيما يتعلق بمؤشر التعليم، أشارت الإحصائية إلى أن معدل محو الأمية بلغ 86.1% للبالغين فوق 15 عامًا، شكلت نسبة الذكور 93.8% والإناث 77.8%.

وتفيد الإحصائية إلى أن 29.1% من عدد السكان لديهم القدرة على الوصول لخدمات الصرف الصحي، في حين يحصل 99.9% من عدد السكان على خمات مياه الشرب النظيفة، و68.5% لديهم القدرة على الوصول لشبكة الكهرباء، و49.6% لديهم القدرة على الوصول لشبكة الإنترنت.

إحصائية بيانية حول ليبيا (منصة سلايد شير الأميركية)

تطور استخدام الإنترنت في ليبيا (منصة سلايد شير الأميركية)

نسب توزيع استخدام منصات التواصل الاجتماعي بين الليبيين (منصة سلايد شير الأميركية)

تطور استخدام السوشيال ميديا في ليبيا (منصة سلايد شير الأميركية)

النمو السكاني في ليبيا (منصة سلايد شير الأميركية)

أكثر الكلمات التي بحث عنها الليبيون (منصة سلايد شير الأميركية)