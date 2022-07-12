انهيار تاريخي للعملة الأوروبية.. الدولار يتساوى مع اليورو

القاهرة - بوابة الوسط

تراجع اليورو ليتساوى مع سعر الدولار الأميركي، الإثنين، تأثرًا باحتمال انقطاع إمدادات الغاز الروسي عن أوروبا.

وأظهر موقع «انفستينج» العالمي لأسعار العملات تداول سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأميركي عند 1.00 يورو الآن، ليصبح اليورو مساويًا للدولار، في أكبر تراجع للعملة الأوروبية منذ أكثر من 20 عاما.

المستثمرون يفضلون التداول بالدولار الأميركي

وأفاد تقرير لوكالة «فرانس برس» بأن المستثمرين يتجنبون الأصول الخطرة ويفضلون التداول بالدولار الأميركي. وأدت سلسلة من الزيادات الكبيرة على نحو متزايد في أسعار الفائدة الأميركية إلى تعزيز قيمة الدولار، في حين أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تفاقم توقعات النمو في منطقة اليورو ورفع تكلفة وارداتها من الطاقة.

- اليورو عند أقل مستوى منذ 20 عاما

وانخفضت العملات الأخرى بشكل أكبر مقابل الدولار، مع قيادة الدولار الأسترالي للانخفاضات بين نظرائه، تليه الكرونة النرويجية والدولار النيوزيلاندي. وكان البيزو التشيلي هو الخاسر الأكبر في الأسواق الناشئة، حيث انخفض بما يقارب 3%، متجاوزًا المستوى النفسي 1000 مقابل الدولار الواحد، في حين تعرض الفورنت المجري والبيزو الكولومبي أيضًا للخسائر.

الغاز الروسي كلمة السر

وبدأت مجموعة النفط الروسية العملاقة «غازبروم»، الإثنين، عمليات صيانة دورية لخط أنابيب «نورد ستريم 1» الذي تمر عبره كمية كبيرة من الغاز الروسي الذي لا يزال يصل إلى ألمانيا وإلى عدة دول أخرى في غرب أوروبا. وستستمر عمليات الصيانة عشرة أيام.

ويسهم ارتفاع أسعار الطاقة بزيادة التضخم مع الدفع باتجاه ركود أو حتى انكماش اقتصاد منطقة اليورو. ولا يترك النمو البطيء مجالًا كبيرًا للبنك المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة.

سعر صرف الدولار الأميركي أمام اليورو حسب موقع «انفستينج» لأسعار العملات. الإثنين 11 يوليو 2022 (الإنترنت)