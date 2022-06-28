روسيا تؤكد التزامها بإمداد البرازيل بالأسمدة

القاهرة - بوابة الوسط

تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لنظيره البرازيلي جايير بولسونارو، باستمرار موسكو في إيصال شحناتها من الأسمدة التي تحتاجها الدولة الزراعية العملاقة في أميركا الجنوبية.

وقال بولسونارو إنه أجرى محادثات هاتفية أمس الإثنين مع بوتين، ناقشا خلالها «الأمن الغذائي» و«انعدام أمن الطاقة»، دون إعطاء تفاصيل إضافية، حسب وكالة «فرانس برس».

وفي بيانه بشأن المحادثة، قال الكرملين إن بوتين «شدد على أن روسيا ملتزمة الإيفاء بالتزاماتها لضمان إيصال الأسمدة الروسية إلى المزارعين البرازيليين من دون أي توقف».

البرازيل تستورد أكثر من 80% من أسمدتها

وأضاف البيان أن بوتين طلب «إعادة هندسة التجارة الحرة للمنتجات الغذائية والأسمدة التي انهارت جراء العقوبات الغربية» المفروضة على روسيا ردا على غزو أوكرانيا.

وتستورد البرازيل التي تعد قوة زراعية عالمية أكثر من 80% من أسمدتها، وهو رقم يرتفع إلى 96% بالنسبة للبوتاسيوم، بحسب وزارة الزراعة. وتأتي أكثر من 20% من هذه الأسمدة المستوردة من روسيا

كما أعلنت حكومة بولسونارو بدء مفاوضات مع موردين بديلين خصوصا كندا والأردن ومصر والمغرب، بينما أضافت بأنها ستزيد الإنتاج المحلي.