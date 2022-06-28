Atwasat

روسيا تؤكد التزامها بإمداد البرازيل بالأسمدة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 28 يونيو 2022, 08:43 صباحا
روسيا تؤكد التزامها بإمداد البرازيل بالأسمدة
مزرعة في البرازيل، 19 مايو 2022، (ا ف ب)
alwasat radio

تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لنظيره البرازيلي جايير بولسونارو، باستمرار موسكو في إيصال شحناتها من الأسمدة التي تحتاجها الدولة الزراعية العملاقة في أميركا الجنوبية.

وقال بولسونارو إنه أجرى محادثات هاتفية أمس الإثنين مع بوتين، ناقشا خلالها «الأمن الغذائي» و«انعدام أمن الطاقة»، دون إعطاء تفاصيل إضافية، حسب وكالة «فرانس برس».

وفي بيانه بشأن المحادثة، قال الكرملين إن بوتين «شدد على أن روسيا ملتزمة الإيفاء بالتزاماتها لضمان إيصال الأسمدة الروسية إلى المزارعين البرازيليين من دون أي توقف».

البرازيل تستورد أكثر من 80% من أسمدتها
وأضاف البيان أن بوتين طلب «إعادة هندسة التجارة الحرة للمنتجات الغذائية والأسمدة التي انهارت جراء العقوبات الغربية» المفروضة على روسيا ردا على غزو أوكرانيا.

وتستورد البرازيل التي تعد قوة زراعية عالمية أكثر من 80% من أسمدتها، وهو رقم يرتفع إلى 96% بالنسبة للبوتاسيوم، بحسب وزارة الزراعة. وتأتي أكثر من 20% من هذه الأسمدة المستوردة من روسيا

كما أعلنت حكومة بولسونارو بدء مفاوضات مع موردين بديلين خصوصا كندا والأردن ومصر والمغرب، بينما أضافت بأنها ستزيد الإنتاج المحلي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الجزائر تكتشف احتياطيات غازية هامة في حقل حاسي الرمل

الجزائر تكتشف احتياطيات غازية هامة في حقل حاسي الرمل
بالفيديو: عشرة قتلى و40 جريحا جراء ضربة روسية على مركز تسوّق في أوكرانيا

بالفيديو: عشرة قتلى و40 جريحا جراء ضربة روسية على مركز تسوّق في أوكرانيا
بطولة ويمبلدون: جابر إلى الدور الثاني في 54 دقيقة

بطولة ويمبلدون: جابر إلى الدور الثاني في 54 دقيقة
الأردن.. مصرع 5 أشخاص وإصابة 234 آخرين بعد تسرب غاز سام من صهريج (فيديو)

الأردن.. مصرع 5 أشخاص وإصابة 234 آخرين بعد تسرب غاز سام من صهريج (فيديو)
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 4 - 0 أبوسليم» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 4 - 0 أبوسليم» في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 4 - 0 أبوسليم» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 4 - 0 أبوسليم» في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأولمبي 1 - 0 الاتحاد المصراتي» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأولمبي 1 - 0 الاتحاد المصراتي» في الدوري الممتاز
زيلينسكي يطلب من قادة مجموعة السبع بذل أقصى الجهود لإنهاء الحرب قبل نهاية العام

زيلينسكي يطلب من قادة مجموعة السبع بذل أقصى الجهود لإنهاء الحرب قبل نهاية العام
عبر «WTV».. الملاكم الليبي مالك الزناد يفوز على منافسه الأرجنتيني

عبر «WTV».. الملاكم الليبي مالك الزناد يفوز على منافسه الأرجنتيني
الملاكم الليبي إبراهيم الساحلي يفوز بالقاضية في دورة ألعاب البحر المتوسط

الملاكم الليبي إبراهيم الساحلي يفوز بالقاضية في دورة ألعاب البحر المتوسط
بمشاركة حمدو الهوني.. الترجي يتوج بلقب الدوري التونسي للمرة السادسة على التوالي

بمشاركة حمدو الهوني.. الترجي يتوج بلقب الدوري التونسي للمرة السادسة على التوالي
التونسية أنس جابر تصعد إلى المركز الثاني عالميا

التونسية أنس جابر تصعد إلى المركز الثاني عالميا
يوسف الحصادي يتوج بكأس وذهبية شطرنج ليبيا.. و«بوابة الوسط» تستعرض السجل التاريخي

يوسف الحصادي يتوج بكأس وذهبية شطرنج ليبيا.. و«بوابة الوسط» تستعرض السجل التاريخي
حلم عودة الملكية إلى ليبيا

حلم عودة الملكية إلى ليبيا
العبدلي: فقدان 1000 ميغاوات.. وأزمة الكهرباء ستتفاقم إذا استمر نقص الغاز (فيديو)

العبدلي: فقدان 1000 ميغاوات.. وأزمة الكهرباء ستتفاقم إذا استمر نقص الغاز (فيديو)
في ذكرى اغتيال بوقعيقيص.. السفير الهولندي: نقف مع الليبيين الساعين للمساءلة والعدالة

في ذكرى اغتيال بوقعيقيص.. السفير الهولندي: نقف مع الليبيين الساعين للمساءلة ...
شاهد في «هذا المساء».. سلوى بوقعيقيص: لا قصاص ولا حقيقة

شاهد في «هذا المساء».. سلوى بوقعيقيص: لا قصاص ولا حقيقة
مجلس الأمن يبحث الإثنين تعيين مبعوث أممي جديد إلى ليبيا

مجلس الأمن يبحث الإثنين تعيين مبعوث أممي جديد إلى ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
الكرملين: «لا أساس» للحديث عن تخلف روسيا عن سداد ديونها
الكرملين: «لا أساس» للحديث عن تخلف روسيا عن سداد ديونها
«الأغذية العالمي»: تقليص إضافي للمساعدات في اليمن بسبب نقص التمويل والتضخم
«الأغذية العالمي»: تقليص إضافي للمساعدات في اليمن بسبب نقص ...
مخاوف يابانية من أزمة كهرباء جراء درجات الحرارة القياسية
مخاوف يابانية من أزمة كهرباء جراء درجات الحرارة القياسية
فرنسا تدعو الدول النفطية إلى زيادة إنتاجها «استثنائيا».. و«تنويع مصادر الإمدادات» ليشمل إيران وفنزويلا
فرنسا تدعو الدول النفطية إلى زيادة إنتاجها «استثنائيا».. و«تنويع ...
سريلانكا تعلّق بيع الوقود لأسبوعين للحفاظ على احتياطياته الشحيحة
سريلانكا تعلّق بيع الوقود لأسبوعين للحفاظ على احتياطياته الشحيحة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
إردوغان يطلب زيادة راتبه 40.4%.. ما هي رواتب رؤساء العالم؟
إردوغان يطلب زيادة راتبه 40.4%.. ما هي رواتب رؤساء العالم؟...
شاهد: غرق سفينة محملة بمواش في ميناء سواكن السوداني في طريقها إلى السعودية
شاهد: غرق سفينة محملة بمواش في ميناء سواكن السوداني في ......
«إيني» الإيطالية تفوز بحصة في مشروع تطوير حقل غاز ضخم في قطر
«إيني» الإيطالية تفوز بحصة في مشروع تطوير حقل غاز ضخم في قطر...
روسيا تخفض شحنات الغاز إلى ألمانيا 40% عبر «نورد ستريم»
روسيا تخفض شحنات الغاز إلى ألمانيا 40% عبر «نورد ستريم»...
عملة «بيتكوين» تسجل أدنى مستوياتها في 18 شهرا عند 25 ألف دولار
عملة «بيتكوين» تسجل أدنى مستوياتها في 18 شهرا عند 25 ألف ......
المزيد
«موديز» تؤكد تخلف روسيا عن سداد ديونها
«موديز» تؤكد تخلف روسيا عن سداد ديونها...
روسيا تؤكد التزامها بإمداد البرازيل بالأسمدة
روسيا تؤكد التزامها بإمداد البرازيل بالأسمدة...
الجزائر تكتشف احتياطيات غازية هامة في حقل حاسي الرمل
الجزائر تكتشف احتياطيات غازية هامة في حقل حاسي الرمل...
سريلانكا تعلّق بيع الوقود لأسبوعين للحفاظ على احتياطياته الشحيحة
سريلانكا تعلّق بيع الوقود لأسبوعين للحفاظ على احتياطياته ......
فرنسا تدعو الدول النفطية إلى زيادة إنتاجها «استثنائيا».. و«تنويع مصادر الإمدادات» ليشمل إيران وفنزويلا
فرنسا تدعو الدول النفطية إلى زيادة إنتاجها «استثنائيا».. ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط