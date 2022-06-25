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محكمة أميركية تعلق موقتا قرار حظر بيع منتجات شركة سجائر إلكترونية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 25 يونيو 2022, 09:03 صباحا
محكمة أميركية تعلق موقتا قرار حظر بيع منتجات شركة سجائر إلكترونية
شخص يدخن سيجارة إلكترونية. (أ ف ب)
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علّقت محكمة أميركية موقتًا قرارًا للهيئة التنظيمية الصحية الأميركية بسحب المنتجات التابعة لشركة «جول» المصنّعة للسجائر الإلكترونية من الأسواق بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

وأصدرت محكمة استئناف فيدرالية في العاصمة الأميركية تعليقًا موقتًا لقرار وكالة الأغذية والأدوية «إف دي إيه» بحظر بيع منتجات السجائر الإلكترونية التي تصنّعها شركة «جول»، وهو قرار اتُخذ بسبب فشل الشركة العملاقة في مواجهة «الصورة السامة لمنتجاتها»، حسب وكالة «فرانس برس».

زيادة مبيعات منافسي «جول»
وأكدت المحكمة أن قرارها الصادر الجمعة لا يشكل انعكاسًا على الوقائع الموضوعية للقضية، بل كان ضروريًا لإتاحة مزيد من الوقت أمامها بهدف درس القضية. وشكّل قرار وكالة الأغذية والأدوية فرصة أمام الشركات المنافسة لـ«جول» لزيادة مبيعاتها في السوق التي كانت الشركة تسيطر عليها.

من جهة ثانية، مثّل القرار ضربة لشركة التبغ العملاقة «ألتريا» التي تصنّع سجائر «مالبورو» بسبب استحواذها سنة 2018 على 35% من «جول» لتنويع استراتيجيتها التجارية في مواجهة انخفاض معدلات التدخين. وذكرت جريدة «وول ستريت جورنال» أن «جول» تدرس إلى جانب مستشاريها القانونيين إمكانية طلب حماية قضائية خاصة بالشركات التي تشهر إفلاسها إن أيدت المحكمة قرار «إف دي إيه». ورفضت الإدارة الأميركية التعليق بعدما تواصلت وكالة «فرانس برس» معها الجمعة.

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