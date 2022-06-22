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أسعار النفط تهبط مع سعي بايدن إلى خفض تكاليف الوقود

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 22 يونيو 2022, 08:16 صباحا
أسعار النفط تهبط مع سعي بايدن إلى خفض تكاليف الوقود
حفارات تعمل بقطاع النفط، (أرشيفية: الإنترنت)
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تراجعت أسعار النفط بأكثر من 4 دولارات للبرميل، اليوم الأربعاء، وسط مسعى الرئيس الأميركي، جو بايدن، لخفض تكاليف الوقود المرتفعة، بما في ذلك الضغط على شركات الطاقة الكبرى في البلاد؛ للمساعدة في تخفيف معاناة السائقين خلال ذروة استهلاك الصيف.

وانخفضت العقود الآجلة لخام (غرب تكساس) الوسيط الأميركي عن أدنى مستوياتها، لكنها لا تزال منخفضة 4.04 دولار أو 3.7% إلى 105.48 دولار للبرميل، وبالمثل هبطت العقود الآجلة لخام (برنت) 3.87 دولار أو 3.4% إلى 110.78 دولار للبرميل، حسب وكالة «رويترز».

وقال مصدر مطلع على الخطة لـ«رويترز» إنه في الوقت الذي تكافح فيه الولايات المتحدة لمعالجة ارتفاع أسعار «البنزين» والتضخم، من المتوقع أن يدعو الرئيس جو بايدن اليوم الأربعاء إلى تعليق موقت للضريبة الفيدرالية البالغة 18.4 سنت لكل غالون على البنزين.

ومن المقرر أن تجتمع سبع شركات نفط مع بايدن غدا الخميس، تحت ضغط من البيت الأبيض لخفض أسعار الوقود مع تحقيق أرباح قياسية. لكن الرئيس التنفيذي لشركة «شيفرون»، مايكل ويرث صرح الثلاثاء الماضي بأن انتقاد صناعة النفط ليس السبيل لخفض أسعار الوقود.

ووجه ويرث رسالة إلى بايدن قائلا «هذه الإجراءات ليست مفيدة لمواجهة التحديات التي نواجهها»، مما أثار ردا من بايدن قائلا إن الصناعة حساسة للغاية.

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