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أسعار النفط تتراجع مع مخاوف بشأن تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 20 يونيو 2022, 08:38 صباحا
أسعار النفط تتراجع مع مخاوف بشأن تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي
حفارات تعمل بقطاع النفط، (أرشيفية: الإنترنت)
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تراجعت أسعار النفط اليوم الإثنين، بعدما طغت المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي والطلب على الوقود على القلق بشأن تقلص الإمدادات.

وهبطت العقود الآجلة لخام (برنت) 3 سنتات إلى 113.09 دولار للبرميل، بعد ارتفاعها بنسبة 1% في وقت سابق، وتراجعت أسعار الشهر الأول 7.3% الأسبوع الماضي ، وهو أول تراجع أسبوعي لها منذ خمسة أعوام، وسجل خام (غرب تكساس) الوسيط الأميركي 109.42 دولار للبرميل، منخفضا 14 سنتا، أو 0.1%، وهو أول انخفاض في ثمانية أسابيع، حسب وكالة «فرانس برس».

وقالت محللة الأسواق في «سي إم سي»، تينا تنغ، إن انخفاض أسعار النفط كان بسبب «مخاوف الركود الواسعة بعد رفع الاحتياطي الفيدرالي (الأميركي) أسعار الفائدة بنسبة 0.75%، والذي أعقبه نهج مماثل من قبل بنك إنجلترا والبنك الوطني السويسري الأسبوع الماضي».

ولا يزال النفط القادم من روسيا، ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم، بعيدا عن متناول معظم الدول بسبب العقوبات الغربية بسبب غزو موسكو لأوكرانيا.

زيادة جزئية في إنتاج النفط بأميركا ودول «أوبك»
وخفف الأثر جزئيا من خلال إطلاق احتياطيات النفط الإستراتيجية، بقيادة الولايات المتحدة، وزيادة الإنتاج من منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وحلفائها.

وقال محللو «إيه إن زد» في مذكرة: «إذا التزمت واشنطن بوتيرتها الحالية، فإن الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي سيصل إلى أدنى مستوى له في 40 عاما عند 358 مليون برميل بحلول أكتوبر».

ومع ذلك ، ارتفعت واردات الصين من النفط الخام من روسيا بنسبة 55٪ عن العام السابق إلى مستوى قياسي في مايو ، مما أزاح المملكة العربية السعودية كأكبر مورد، حيث استفادت المصافي من الإمدادات المخفضة وسط العقوبات المفروضة على موسكو، ومع ذلك فإن إنتاج الولايات المتحدة من النفط والغاز في ارتفاع.

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