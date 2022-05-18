Atwasat

أسوأ خسارة يومية لـ«وول ستريت» منذ يونيو 2020

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 18 مايو 2022, 11:32 مساء
أسوأ خسارة يومية لـ«وول ستريت» منذ يونيو 2020
متعامل في بورصة وول ستريت في نيويورك. (أ ف ب)
alwasat radio

أغلقت بورصة «وول ستريت» على هبوط حاد، اليوم الأربعاء، حيث خسرت شركة «تارجت» حوالي ربع القيمة السوقية لأسهمها، وهو ما يبرز القلق بشأن الاقتصاد الأميركي بعد أن أصبحت شركات التجزئة أحدث ضحية لقفزات الأسعار.

وسجل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي أسوأ خسارة ليوم واحد منذ يونيو 2020. وهوت أسهم «تارجت» 25% بعد أن هبطت أرباحها للربع الأول بمقدار النصف. وهذه هي أكبر خسارة لأسهمها منذ انهيار الاثنين الأسود في 19 أكتوبر 1987. وجاءت نتائج تارجت بعد يوم من تقليص منافستها «وولمارت» توقعاتها للأرباح.

أسهم الشركات الأميركية تغلق على هبوط حاد
وواصلت أسهم شركات النمو الكبرى الحساسة لأسعار الفائدة مسلسل الخسائر، ودفعت المؤشرين ستاندرد آند بورز 500 وناسداك للهبوط. وأغلقت أسهم تسلا ونفيديا وآمازون وأبل ومايكروسوفت على انخفاض حاد. وتراجعت كل القطاعات الأحد عشر المدرجة في ستاندرد آند بورز 500 وفي مقدمتها أسهم شركات المنتجات الاستهلاكية.

- مؤشرات الأسهم الأميركية تغلق على تراجع

وتضررت الأسواق المالية مؤخرًا من تزايد التضخم والحرب في أوكرانيا ومشاكل سلاسل التوريد وإغلاقات مرتبطة بالجائحة في الصين وتشديد للسياسة النقدية من بنوك مركزية، وهو ما يثير قلقا حيال تباطؤ اقتصادي عالمي.

ستاندرد آند بورز يهبط 4%
وبحسب بيانات أولية، أنهى ستاندرد آند بورز 500 جلسة التداول منخفضا 163.59 نقطة، أو 4%، إلى 3925.18 نقطة في حين هوى المؤشر ناسداك المجمع 561.50 نقطة، أو 4.69%، ليغلق عند 11423.03 نقطة.

وأغلق المؤشر داو جونز الصناعي منخفضا 1148.11 نقطة، أو 3.52%، إلى 31506.48 نقطة.

وستاندرد اند بورز 500 منخفض نحو 17% حتى الآن هذا العام، في حين هوى ناسداك حوالي 27%، متضررا من خسائر حادة في أسهم النمو.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - فنلندا والسويد تقدمان رسميا طلبا الانضمام لـ«ناتو»

كاركاتير خيري - فنلندا والسويد تقدمان رسميا طلبا الانضمام لـ«ناتو»
البنك الدولي سيخصص 12 مليار دولار للأمن الغذائي في الأشهر الـ15 المقبلة

البنك الدولي سيخصص 12 مليار دولار للأمن الغذائي في الأشهر الـ15 المقبلة
«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل مشوار الترقي للدوري الممتاز الليبي

«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل مشوار الترقي للدوري الممتاز الليبي
«مونتريال غازيت»: تورط شركة كندية في تمويه رشاوى تحت واجهة النهر الصناعي

«مونتريال غازيت»: تورط شركة كندية في تمويه رشاوى تحت واجهة النهر الصناعي
الزعيم الكوري الشمالي يوجه رسالة حادة للمسؤولين بسبب«كوفيد-19»

الزعيم الكوري الشمالي يوجه رسالة حادة للمسؤولين بسبب«كوفيد-19»
الخارجية الفرنسية تدعو إلى عقد «حوار حقيقي» في ليبيا

الخارجية الفرنسية تدعو إلى عقد «حوار حقيقي» في ليبيا
ليفربول يشعل «البريميرليغ» ويرجئ حسم اللقب مع السيتي ليوم الأحد الدرامي

ليفربول يشعل «البريميرليغ» ويرجئ حسم اللقب مع السيتي ليوم الأحد الدرامي
روسيا: 959 جنديا أوكرانيا استسلموا في مجمع آزوفستال منذ الإثنين

روسيا: 959 جنديا أوكرانيا استسلموا في مجمع آزوفستال منذ الإثنين
فنلندا والسويد تقدمان طلبا رسميا للانضمام لـ«ناتو»

فنلندا والسويد تقدمان طلبا رسميا للانضمام لـ«ناتو»
الحزب الديمقراطي يستنكر امتناع الدبيبة عن تسليم السلطة ويطالب بتغليب لغة الحوار

الحزب الديمقراطي يستنكر امتناع الدبيبة عن تسليم السلطة ويطالب بتغليب لغة الحوار
«العامة للكهرباء» توقع اتفاقا مع «توتال» الفرنسية لإنشاء محطة طاقة شمسية

«العامة للكهرباء» توقع اتفاقا مع «توتال» الفرنسية لإنشاء محطة طاقة شمسية
كاريكاتير حليم - حكومة باشاغا تعقد اجتماعا في سرت

كاريكاتير حليم - حكومة باشاغا تعقد اجتماعا في سرت
«العدالة والبناء» يستغرب محاولة دخول باشاغا «الخاطئة» طرابلس دون ترتيبات

«العدالة والبناء» يستغرب محاولة دخول باشاغا «الخاطئة» طرابلس دون ترتيبات
باشاغا يتحدث عن تفاصيل ليلة دخول طرابلس (فيديو)

باشاغا يتحدث عن تفاصيل ليلة دخول طرابلس (فيديو)
حارس «المدينة» السابق ينشر صورتين مع نوري السري بينهما 40 عاما

حارس «المدينة» السابق ينشر صورتين مع نوري السري بينهما 40 عاما
«الاتحاد» يكشف سبب غياب المعتصم والصويعي عن المنتخب الليبي

«الاتحاد» يكشف سبب غياب المعتصم والصويعي عن المنتخب الليبي
بالفيديو: الزناد يتفاخر بتدريبه البدني القوي بعد أن أرهق مدربه وسط طلب مكالمة لمتابعيه

بالفيديو: الزناد يتفاخر بتدريبه البدني القوي بعد أن أرهق مدربه وسط طلب مكالمة ...
سوداني يحول منزله محمية طبيعية للطيور

سوداني يحول منزله محمية طبيعية للطيور
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
بروكسل تقترح مساعدة جديدة لأوكرانيا تصل إلى 9 مليارات يورو
بروكسل تقترح مساعدة جديدة لأوكرانيا تصل إلى 9 مليارات يورو
البنك الدولي سيخصص 12 مليار دولار للأمن الغذائي في الأشهر الـ15 المقبلة
البنك الدولي سيخصص 12 مليار دولار للأمن الغذائي في الأشهر الـ15 ...
وزيرة الخزانة الأميركية: أوروبا «أكثر عرضة» للركود من الولايات المتحدة
وزيرة الخزانة الأميركية: أوروبا «أكثر عرضة» للركود من الولايات ...
معدل التضخم في أعلى مستوى له منذ 40 عاما في بريطانيا
معدل التضخم في أعلى مستوى له منذ 40 عاما في بريطانيا
تونس.. عودة موسم الحج اليهودي لكنيس جربة بعد توقف عامين بسبب الوباء
تونس.. عودة موسم الحج اليهودي لكنيس جربة بعد توقف عامين بسبب ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
انهيار عملة «بيتكوين».. ما سبب التراجع الذي تجاوز 50%؟
انهيار عملة «بيتكوين».. ما سبب التراجع الذي تجاوز 50%؟...
ألمانيا تحذر من «اضطرابات» في الإمدادات بسبب مشروع الحظر الأوروبي للنفط الروسي
ألمانيا تحذر من «اضطرابات» في الإمدادات بسبب مشروع الحظر ......
بعد قرار الفدرالي الأميركي.. أربع دول خليجية ترفع أسعار الفائدة
بعد قرار الفدرالي الأميركي.. أربع دول خليجية ترفع أسعار ......
إيطاليا: نحاول وضع سقف لسعر الغاز في أوروبا
إيطاليا: نحاول وضع سقف لسعر الغاز في أوروبا...
أوروبا ترفض دفع ثمن الغاز بالروبل.. وتستعد لقطيعة نفطية مع موسكو
أوروبا ترفض دفع ثمن الغاز بالروبل.. وتستعد لقطيعة نفطية مع ......
المزيد
أسوأ خسارة يومية لـ«وول ستريت» منذ يونيو 2020
أسوأ خسارة يومية لـ«وول ستريت» منذ يونيو 2020...
يلين تنتقد رسوما جمركية مفروضة على الصين: تعاقب المستهلكين والشركات الأميركية
يلين تنتقد رسوما جمركية مفروضة على الصين: تعاقب المستهلكين ......
قطر تعلن استثمار 5 مليارات دولار إضافية في إسبانيا
قطر تعلن استثمار 5 مليارات دولار إضافية في إسبانيا...
تونس.. عودة موسم الحج اليهودي لكنيس جربة بعد توقف عامين بسبب الوباء
تونس.. عودة موسم الحج اليهودي لكنيس جربة بعد توقف عامين بسبب......
معدل التضخم في أعلى مستوى له منذ 40 عاما في بريطانيا
معدل التضخم في أعلى مستوى له منذ 40 عاما في بريطانيا...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط