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سريلانكا: تحذير من انهيار الاقتصاد حال عدم تشكيل حكومة جديدة خلال يومين

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 11 مايو 2022, 02:21 مساء
سريلانكا: تحذير من انهيار الاقتصاد حال عدم تشكيل حكومة جديدة خلال يومين
متظاهر يرفع لافتة خلال احتجاج على ارتفاع الأسعار ونقص الوقود، عند طريق مؤد إلى مقر رئيس الحكومة في سريلانكا. (أ ف ب)
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حذر حاكم البنك المركزي في سريلانكا، الأربعاء، من أن اقتصاد البلاد «سينهار إلى حد لا يمكن إصلاحه» ما لم تُشكل حكومة جديدة في غضون يومين لإعادة إرساء الاستقرار السياسي.

وقال الحاكم، ناندلال ويراسينغه، للصحفيين في كولومبو: «إذا لم تكن هناك حكومة في اليومين المقبلين، سينهار الاقتصاد تماما ولن نتمكن من إنقاذه»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

استقالة رئيس وزراء سريلانكا
واستقال رئيس وزراء سريلانكا، ماهيندا راجاباكسا، الإثنين، بُعيد وقوع «اشتباكات عنيفة» بين مؤيديه والمتظاهرين المناهضين للحكومة، أسفرت عن إصابة 78 شخصا بجروح، وفق الناطق باسمه، روهان ويليويتا.

ونقلت «فرانس برس» ويليويتا قولها إن ماهيندا البالغ من العمر 76 عامًا أرسل خطاب استقالته إلى شقيقه الأصغر الرئيس غوتابايا راجاباكسا، ما يمهد الطريق أمام تشكيل «حكومة وحدة جديدة».

وقالت الشرطة السريلانكية إن نائبا من الحزب الحاكم قد قُتل بعيد اشتباك مع محتجين مناهضين للحكومة خارج العاصمة، في حين أُصيب العشرات في أعمال عنف في كولومبو. وأشارت الشرطة إلى أن النائب، أماراكيرثي أتوكورالا، أطلق النار، وأصاب شخصين بجروح بالغة، كانا يعترضان سيارته في نيتامبوا، ووُجد ميتا لاحقا بعدما حاول الاختباء في مبنى قريب.

إدانة أممية لـ«العنف المتصاعد» في سريلانكا
والثلاثاء، دانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، «أعمال العنف المتصاعدة» في سريلانكا، التي تشهد أزمة اقتصادية حادة، ودعت السلطات للحؤول دون وقوع مزيد الاضطرابات.

وعبرت باشليه عن «القلق العميق إزاء تصاعد أعمال العنف في سريلانكا بعد أن هاجم أنصار رئيس الوزراء متظاهرين سلميين في كولومبو، وما أعقب ذلك من أعمال عنف من جانب حشود ضد أعضاء من الحزب الحاكم»، وفق ما نقلت عنها«فرانس برس».

ودانت المفوضة الأممية «جميع أعمال العنف» ودعت السلطات إلى «إجراء تحقيق مستقل ودقيق وشفاف في جميع الهجمات التي وقعت».

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