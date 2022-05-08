Atwasat

صافي الأصول الأجنبية في مصر يسجل أكبر تراجع منذ بدء أزمة «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 08 مايو 2022, 05:16 مساء
صافي الأصول الأجنبية في مصر يسجل أكبر تراجع منذ بدء أزمة «كورونا»
مقر البنك المركزي المصري، وسط القاهرة. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

انخفض صافي الأصول الأجنبية في مصر، إلى 169.7 مليار جنيه، في مارس الماضي، مسجلًا أكبر تراجع منذ اندلاع أزمة «كوفيد-19» في فبراير 2020، بحسب ما أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأحد.

وهبط صافي الأصول الأجنبية إلى سالب 221.3 مليار جنيه في نهاية مارس، من سالب 51.69 مليار جنيه في الشهر السابق، منخفضًا لستة أشهر متتالية من موجب 186.3 مليار جنيه في نهاية سبتمبر 2021، وفق وكالة «رويترز».

تدفق العملات الأجنبية خارج البلاد
وكان تدفق العملات الأجنبية خارج البلاد، الذي أثاره جزئيًا قلق المستثمرين في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا، من بين العوامل التي دفعت البنك المركزي إلى خفض قيمة الجنيه بنسبة 14%، يوم 21 مارس الماضي.

- الجنيه المصري يتراجع 0.2% مع ارتفاع الدولار لأعلى مستوى في عامين

ويفيد البنك المركزي، بأن صافي الأصول الأجنبية يمثل أصول القطاع المصرفي المستحقة لغير المقيمين مطروحًا منها الالتزامات، ويمثل التغير في حجمهما صافي تعاملات الجهاز المصرفي، بما في ذلك البنك المركزي، مع القطاع الخارجي.

ويقول المحللون إن أي تغيُّر في صافي الأصول الأجنبية يمثل تغيُّرًا في تدفقات الصادرات أو الواردات أو خروج المحافظ الأجنبية أو سداد مدفوعات الدين الخارجي أو التغيرات في تدفق تحويلات العاملين بالخارج أو تباطؤ السياحة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

(شاهد): أوكرانيا تعلن تدمير زورق إنزال روسي في جزيرة «الثعبان» بالبحر الأسود

(شاهد): أوكرانيا تعلن تدمير زورق إنزال روسي في جزيرة «الثعبان» بالبحر الأسود
ستون مفقودا إثر قصف مدرسة في شرق أوكرانيا (فيديو)

ستون مفقودا إثر قصف مدرسة في شرق أوكرانيا (فيديو)
الأسئلة الصحيحة الغائبة في الحرب الروسية الأوكرانية

الأسئلة الصحيحة الغائبة في الحرب الروسية الأوكرانية
الدعم النفسي لنساء تعرضن لاعتداءات بالحمض الكاوي

الدعم النفسي لنساء تعرضن لاعتداءات بالحمض الكاوي
الجفاف والحرب الأوكرانية يضربان موسم الحنطة في العراق

الجفاف والحرب الأوكرانية يضربان موسم الحنطة في العراق
كاركاتير خيري - مبادئ اللاعب السياسي

كاركاتير خيري - مبادئ اللاعب السياسي
في أكبر إنجاز بمسيرتها.. التونسية أنس جابر تتوج ببطولة مدريد للتنس

في أكبر إنجاز بمسيرتها.. التونسية أنس جابر تتوج ببطولة مدريد للتنس
شاهد في «هذا المساء».. حكومة باشاغا تعلن ميزانيتها.. ومبادرات داخلية لإنهاء الأزمة

شاهد في «هذا المساء».. حكومة باشاغا تعلن ميزانيتها.. ومبادرات داخلية لإنهاء ...
«سي آي إيه»: بوتين «لا يعتقد أنه يمكن أن يسمح لنفسه بأن يخسر» في أوكرانيا

«سي آي إيه»: بوتين «لا يعتقد أنه يمكن أن يسمح لنفسه بأن يخسر» في أوكرانيا
مدير الـ«سي آي إيه»: لا «دليل ملموسا» على نية روسيا استخدام أسلحة نووية تكتيكية

مدير الـ«سي آي إيه»: لا «دليل ملموسا» على نية روسيا استخدام أسلحة نووية تكتيكية
هيئة شؤون الحج: 3.5 ألف حاج من ليبيا فقط مسموح لهم بأداء الشعائر.. وهذه شروط الاختيار

هيئة شؤون الحج: 3.5 ألف حاج من ليبيا فقط مسموح لهم بأداء الشعائر.. وهذه شروط ...
غيابات تهدد «الأهلي طرابلس» أمام «أورلاندو» والجماهير تتجه إلى بنينا رغم قرار «كاف»

غيابات تهدد «الأهلي طرابلس» أمام «أورلاندو» والجماهير تتجه إلى بنينا رغم قرار ...
سيميوني: لن أقيم ممرا شرفيا لـ«ريال مدريد».. وأنشيلوتي يرد: أنت حر

سيميوني: لن أقيم ممرا شرفيا لـ«ريال مدريد».. وأنشيلوتي يرد: أنت حر
أوكرانيا ستخسر ثلث محصولها من القمح بسبب الحرب

أوكرانيا ستخسر ثلث محصولها من القمح بسبب الحرب
محكمة في كاليفورنيا تعلن أسباب رفض شكوى ترامب ضد «تويتر»

محكمة في كاليفورنيا تعلن أسباب رفض شكوى ترامب ضد «تويتر»
ليبيا ونظرية الألعاب

ليبيا ونظرية الألعاب
«جهاز دعم الاستقرار» يرد على تقرير منظمة العفو الدولية

«جهاز دعم الاستقرار» يرد على تقرير منظمة العفو الدولية
كوبيش: لا يمكن إعلان حكومة جديدة في ليبيا إلا بعد إجراء الانتخابات

كوبيش: لا يمكن إعلان حكومة جديدة في ليبيا إلا بعد إجراء الانتخابات
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
إندونيسيا تحتجز سفينة تنقل زيت نخيل مصدّر رغم الحظر
إندونيسيا تحتجز سفينة تنقل زيت نخيل مصدّر رغم الحظر
إيران تتعهد بمساعدة نيكاراغوا على «إبطال» مفاعيل العقوبات الأميركية
إيران تتعهد بمساعدة نيكاراغوا على «إبطال» مفاعيل العقوبات ...
رئيس «إنجي»: فرنسا قد تستغني عن الغاز الروسي «في نهاية المطاف»
رئيس «إنجي»: فرنسا قد تستغني عن الغاز الروسي «في نهاية المطاف»
نيجيريا: شركات الطيران تعلق رحلاتها لغلاء الوقود
نيجيريا: شركات الطيران تعلق رحلاتها لغلاء الوقود
الجفاف والحرب الأوكرانية يضربان موسم الحنطة في العراق
الجفاف والحرب الأوكرانية يضربان موسم الحنطة في العراق
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«غازبروم» تعلق اعتبارا من الأربعاء صادرات الغاز الروسي إلى بلغاريا
«غازبروم» تعلق اعتبارا من الأربعاء صادرات الغاز الروسي إلى ......
إيلون ماسك يشتري «تويتر» مقابل 44 مليار دولار
إيلون ماسك يشتري «تويتر» مقابل 44 مليار دولار...
ألمانيا تحذر من «اضطرابات» في الإمدادات بسبب مشروع الحظر الأوروبي للنفط الروسي
ألمانيا تحذر من «اضطرابات» في الإمدادات بسبب مشروع الحظر ......
سعر اليورو في أدنى مستوياته مقابل الدولار منذ 2017
سعر اليورو في أدنى مستوياته مقابل الدولار منذ 2017...
«رويترز»: ماسك يقترب من امتلاك «تويتر» مقابل 43 مليار دولار
«رويترز»: ماسك يقترب من امتلاك «تويتر» مقابل 43 مليار دولار...
المزيد
صافي الأصول الأجنبية في مصر يسجل أكبر تراجع منذ بدء أزمة «كورونا»
صافي الأصول الأجنبية في مصر يسجل أكبر تراجع منذ بدء أزمة ......
ما بين دعم الاقتصاد ومكافحة «كوفيد».. بكين أمام خيارات صعبة
ما بين دعم الاقتصاد ومكافحة «كوفيد».. بكين أمام خيارات صعبة...
السعودية تخفض أسعار نفطها للعملاء في آسيا
السعودية تخفض أسعار نفطها للعملاء في آسيا...
الجفاف والحرب الأوكرانية يضربان موسم الحنطة في العراق
الجفاف والحرب الأوكرانية يضربان موسم الحنطة في العراق...
نيجيريا: شركات الطيران تعلق رحلاتها لغلاء الوقود
نيجيريا: شركات الطيران تعلق رحلاتها لغلاء الوقود...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط