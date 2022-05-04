المكسيك تستعين بالقطاع الخاص لكبح جماح الأسعار

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت المكسيك، الأربعاء، الاتفاق مع شركات من القطاع الخاص بهدف الحفاظ على أسعار المواد الغذائية الأساسية في مواجهة أعلى معدل تضخم منذ عقدين.

وقال الرئيس، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، للصحفيين: «الأمر لا يتعلق بتحديد الأسعار. إنه اتفاق، تحالف لضمان تسعير سلة الغذاء الأساسية بشكل عادل»، وفق وكالة «فرانس برس».

وقال وزير المالية، روخيليو راميريس دي لا أو، إن الاتفاق غير الملزم يهدف إلى الحفاظ على استقرار أسعار الأغذية الأساسية لمدة ستة أشهر على الأقل.

أسعار السلع الاستهلاكية

تعهدت شركة بيمبو العملاقة للمخبوزات بعدم زيادة سعر الخبز الأبيض. ووعدت شركة تلمكس، عملاق الاتصالات الذي يملكه رجل الأعمال كارلوس سليم، بعدم رفع أسعار الهاتف والإنترنت هذا العام.

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مثل عديد البلدان، تواجه المكسيك ارتفاعًا حادًا في أسعار السلع الاستهلاكية يتسبب بارتفاع تكاليف المعيشة. فقد بلغ معدل التضخم في المكسيك 7,45% في مارس، وهو أعلى بكثير من هدف البنك المركزي وهو بنحو 3%.

وقال وزير المالية إن المكسيك تدعم أسعار الوقود، باستخدام الأموال الناتجة عن قطاع النفط والغاز التي دونها يمكن أن يبلغ التضخم نحو 10%.

وتهدف الإجراءات الحكومية أيضًا إلى تعزيز إنتاج الذرة والأرز والفاصولياء لتفادي أي نقص فيها. وسيتم توزيع مليوني طن إضافي من الأسمدة، وهو منتج يواجه نقصًا في العرض بسبب الحرب في أوكرانيا المنتج الرئيسي لها، على القطاع الزراعي.

تعزيز الأمن لمنع سرقة الطعام

وقالت الحكومة إنها ستعزز الأمن على الطرق لمنع سرقة الطعام وتعهدت عدم زيادة رسوم المرور ورسوم النقل بالسكك الحديد. ورفع البنك المركزي المكسيكي سعر الفائدة القياسي في سبعة اجتماعات متتالية، إلى 6,5%، في محاولة لكبح جماح الأسعار.

مع تصاعد المخاوف بشأن التضخم وضعف النمو في الولايات المتحدة، خفض بنك المكسيك توقعاته الاقتصادية في مارس وتوقع نموًا بنسبة 2,4% هذا العام.