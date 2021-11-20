صندوق النقد الدولي يجدد خط ائتمان للمكسيك بقيمة 50 مليار دولار

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 20 نوفمبر 2021, 11:35 صباحا
شعار صندوق النقد الدولي. (أرشيفية: الإنترنت)

 أعلن صندوق النقد الدولي، أمس الجمعة، أنه جدد خط ائتمان لمدة عامين للمكسيك بقيمة 50 مليار دولار.

وقال الصندوق في بيان، نقلت وكالة «فرانس برس» مقتطفات منه إن الاقتصاد المكسيكي لا يزال معرضًا للمخاطر، بما في ذلك جراء تبعات جائحة كوفيد-19، وسيوفر خط الائتمان المرن ضمانة ضد هذه المخاطر جميعها ويعزز ثقة السوق. وأضاف البيان أن الحكومة المكسيكية تعتبر خط الائتمان احترازيًا وقد خفضت المبلغ تدريجيًا منذ العام 2017، عندما بلغ ما يقرب من 90 مليار دولار.

الاقتصاد المكسيكي يتعافى
وقال النائب الأول لمدير صندوق النقد الدولي جيفري أوكاموتو، إن «الاقتصاد المكسيكي يتعافى من أعمق ركود منذ عقود، مدفوعًا بالنمو القوي في الولايات المتحدة وارتفاع معدلات التطعيم». وأضاف «نجحت السلطات في الحفاظ على الاستقرار المالي على الرغم من التحديات المرتبطة بالجائحة».

ووافق صندوق النقد الدولي لأول مرة على خط الائتمان المرن للمكسيك العام 2009، وهي واحدة من خمس دول تلقت الدعم الى جانب كولومبيا وتشيلي وبيرو وبولندا.

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