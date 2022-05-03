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بوريل: مصارف روسية أخرى ستخرج من نظام «سويفت»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 03 مايو 2022, 09:10 صباحا
بوريل: مصارف روسية أخرى ستخرج من نظام «سويفت»
الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، خلال زيارة إلى بنما، الإثنين، أن الحزمة السادسة من العقوبات الأوروبية على موسكو ستتضمن إقصاء «مصارف روسية أخرى» من نظام «سويفت» للتعاملات المالية الدولية.

وقال بوريل خلال مؤتمر صحفي إن هذه العقوبات تتعلق بـ«القطاع المصرفي: هناك مصارف روسية أخرى ستخرج من سويفت (...) وفي قطاع الطاقة نحن نعمل على إعداد اقتراحات تتيح الحد من واردات الطاقة من روسيا، ولا سيما النفط»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وقالت مصادر دبلوماسية أوروبية في نهاية الأسبوع إن «سبيربنك»، أكبر مصرف في روسيا إذ تبلغ حصته 37% من السوق سيجرى إقصاؤه من «سويفت» بموجب حزمة العقوبات الجديدة.

واستهدفت العقوبات الأوروبية حتى الآن إقصاء مصرف «في تي بي»، ثاني أكبر بنك في روسيا، من نظام سويفت إضافة إلى مصارف «بنك أوتكريتي» و«نوفيكومبنك» و«بروميسفيتسبنك» و«روسيا بنك» و«سوفكومبنك» و«فيب» (بنك تطوير النظام).

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