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«أمازون» تعتزم إطلاق 37 مشروعا جديدا في مجال الطاقة المتجددة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 21 أبريل 2022, 11:10 صباحا
«أمازون» تعتزم إطلاق 37 مشروعا جديدا في مجال الطاقة المتجددة
شعار أمازون على واجهة أحد مراكز الشركة في بريتيني سور أورج بفرنسا في 14 ديسمبر 2021 (أ ف ب)
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تعتزم شركة «أمازون» للتجارة الإلكترونية زيادة مشاريعها المتعلقة بالطاقة المتجددة بنسبة 30%، من خلال إطلاق 37 برنامجا جديدا في العالم بهدف الاعتماد بالكامل على مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2025.

وأشارت الشركة في بيان نقلته وكالة «فرانس برس» إلى أن «أمازون» ومع هذه المشاريع الجديدة، ستستطيع الاعتماد على إجمالي 15.7 غيغاوات في أعمالها، وستعزز تاليا مكانتها كأكثر شركة تشتري طاقة متجددة في العالم.

وقال رئيسها التنفيذي، أندي جاسي: «نظرا إلى النمو المحقق في أعمالنا وهدفنا المتمثل في تشغيل أعمالنا باستخدام الطاقة المتجددة بنسبة 100%، لن نخفّض استثماراتنا» في هذا القطاع.

وأصبحت الشركة العملاقة في التجارة الإلكترونية والمسؤولة عن إدارة توصيل كل منتجاتها كذلك مزودا رئيسا لخدمات الحوسبة السحابية التي تعمل باستخدام خوادم تستهلك كميات كبيرة من الطاقة.

«أمازون» تتعهد بالوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2040
وتعهدت المجموعة العام 2019 الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2040، فيما تشكك منظمات تكافح ظاهرة الاحترار المناخي أحيانا بهذا التعهّد، بسبب الكميات الكبيرة من الكربون التي تنبعث جراء أعمال الشركة.

ومع ازدهار التسوق الإلكتروني وازدياد العمل من المنزل منذ بداية جائحة كوفيد-19، ارتفعت انبعاثات الكربون الخاصة بالشركة ما يساوي 44.4 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا العام 2018 إلى 60.64 مليون طن العام 2020، أي بزيادة 37% في عامين.

وستُقام المشاريع الـ37 للطاقة المتجددة في الولايات المتحدة وإسبانيا وفرنسا وأستراليا وكندا والهند واليابان والإمارات. ومع هذه المشاريع، سيُصبح لدى الشركة في المجموع 134 موقعا يحوي توربينات رياح أو ألواح شمسية، إضافة إلى 176 لوحا ضوئيا جهديا. ولم تعلن «أمازون» أي تفاصيل حول الشروط المالية الخاصة بهذه المشاريع.

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