أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في 5 أسابيع

القاهرة - بوابة الوسط

وصلت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في خمسة أسابيع، مدفوعة بعدة عوامل منها الحرب في أوكرانيا وارتفاع التضخم وخطر حدوث ركود في الولايات المتحدة، إلى جانب زيادة الطلب على أصول الملاذات الآمنة.

وارتفعت قيمة العقود الآجلة تسليم شهر يونيو بنسبة 0.80% إلى 1990.5 دولار للأوقية، فيما زادت أسعار التسليم الفوري بنسبة 0.45% إلى 1987 دولارًا للأوقية، بحلول الساعة 03:27 مساء بتوقيت غرينتش، حسب وكالة «سبوتنيك».

مكاسب أسبوعية للذهب تزامنًا مع ارتفاع أسعار الطاقة

وجاء ارتفاع أسعار الذهب بعدما سجل مكاسب أسبوعية مرتين متتاليتين، تزامنًا مع ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي أيضًا، وسط مخاوف من فرض حظر في الاتحاد الأوروبي على الغاز الروسي والتهديد، وبعض القيود على النفط الخام.

وتغذي الأوضاع الراهنة الطلب على الذهب كأحد الملاذات الآمنة للتحوط ضد التضخم المتسارع.

وجاءت زيادة الأسعار، على الرغم من ارتفاع عائدات السندات الحكومية الأميركية، حيث يترقب المستثمرون خطابات صانعي السياسة الفيدرالية للحصول على أدلة جديدة حول ما إذا كانوا سيرفعون أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في مايو.